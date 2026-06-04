Gigi Becali, detalii din culise după ce Universitatea Craiova a semnat cu portarul care aparținea de FCSB: „A făcut Giovanni la fel ca la Moruțan”

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Alexandru Maxim (19 ani), portarul de 2.02m care a fost împrumutat de FCSB la FC Voluntari în sezonul recent încheiat, a semnat cu Universitatea Craiova din postura de jucător liber de contract. Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cum s-a ajuns în situația în care tânărul goalkeeper să semneze cu gruparea din Bănie.

Gigi Becali, prima reacție după ce Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB nu a înregistrat contractul semnat de Alexandru Maxim, care se întindea pe o perioadă de 5 ani, iar astfel portarul a devenit liber și a ajuns la Universitatea Craiova, mutarea fiind intermediată chiar de Giovanni Becali. „Noi aveam contract pe 5 ani cu Maxim și nu am vrut să-l înregistrăm. M-am interesat, l-am sunat pe Mihai. Mi-a zis ‘Gigi, noi aveam semnat cu el pe 5 ani alt contract, dar nu am mai vrut să-l băgăm’.

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Și așa l-a dus Giovanni la Craiova, la fel cum l-a dus și pe Moruțan la Rapid. I l-am dat pe Maxim lui Rotaru cum i l-am dat pe Moruțan lui Șucu (n.r. râde). Fiecare își face meseria. Maxim e portar mare că e de mare perspectivă”, a declarat patronul FCSB-ului, conform . .

Pe ce portari se bazează FCSB

FCSB s-a bazat în acest sezon pe 3 goalkeeperi. În prima parte a stagiunii, gruparea „roș-albastră” a contat pe Ștefan Târnovanu, însă în 2026 a început să evolueze tânărul Matei Popa, pentru a îndeplini regula U21. Cehul Lukas Zima a strâns 8 prezențe în toate competițiile în sezonul 2025-2026. Târnovanu și Zima mai au contracte cu FCSB până în 2028, în timp ce înțelegerea tânărului Matei Popa este valabilă până în 2029.

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Patronul FCSB-ului a vorbit recent despre situația lui Ștefan Târnovanu. „Târnovanu să plece! Sunt niște tâmpenii. Are contract. Cum să nu îl vreau pe Târnovanu? Vreau 5 milioane de euro pe el”, a declarat .