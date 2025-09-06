Gigi Becali, detalii uluitoare de la negocierile dintre FCSB și FC Argeș pentru Mario Tudose: „Nu mi s-a întâmplat în viața mea. E mare mafiot!”

, fotbalist deținut de piteșteni în coproprietate cu Benfica. Patronul FCSB-ului a oferit detalii incredibile de la negocieri și i-a criticat pe Dani Coman, președintele lui FC Argeș, și Cristian Gentea, primarul orașului Pitești.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile de la negocierile pentru transferul lui Mario Tudose

Gigi Becali a dezvăluit ce sumă a oferit în schimbul lui Mario Tudose, fiind deranjat de pretențiile celor de la FC Argeș, exprimate de către președintele . „O să auziți nebunia lumii! E ceva…

Zici că lumea e nebună, înseamnă că eu nu mai înțeleg lumea asta, poate sunt eu de pe altă planetă! Minciunile și toate măgăriile… Dani Coman a spus: ‘Eu ce câștig?’. Zic: ‘Păi 500.000! Îți dau 500.000 ție și 500.000 lui Benfica’. Ei nu vor mai putea să-l vândă!

Ei trebuie să dea jumătate lui Benfica, numai cu mine puteau să facă asta. Cine are să le dea lor banii ăștia? Ar trebui să le dea cineva 1,6 milioane de euro ca să ia ei 800.000 de euro! Dacă va fi valoros, îl ia Benfica, mă înțelegi?! Niște chestii de negociere… Vă cruciți, o să le povestesc eu”, a afirmat patronul celor de la FCSB pentru .

Gigi Becali, atac la adresa „mafiotului” implicat la FC Argeș

Gigi Becali a declarat că a discutat cu tatăl fotbalistului, însă transferul ar fi „blocat” de către primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pe care l-a catalogat drept „un mare mafiot”. „Nu zic că niciodată nu va mai veni la FCSB… Băiatul nu are nicio vină. Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: ‘Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!’. Dar taică-su era în fața mea! Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!

Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla. Dacă ei nu-i dau drumul, puteau să zică”, a transmis latifundiarul pentru sursa menționată.

