Gigi Becali, devastat după ce baza FCSB a fost invadată în miezul nopții: „Vor răspunde toți! Cum naiba să intre? Nu se poate așa ceva!”

Gigi Becali a reacționat vehement când a aflat că baza de antrenament a FCSB-ului a fost vandalizată. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate

Gigi Becali tarne în carne vie după incidentele de la baza FCSB

Gigi Becali nu are de când să lase lucrurile așa. Latifundiarul din Pipera a amenințat că îi va sancționa drastic pe angajații responsabili cu paza și protecția la baza FCSB. Becali vrea să poarte o discuție și cu Gigi Mustață. Liderul Peluzei Nord a fost în mijlocul evenimentelor petrecute în Berceni.

„Poliția să își facă treaba și voi discuta și cu Mustață să văd dacă el știe ceva clar, nu vorbe din astea, așa, pentru presă. Ce a ajuns baza mea, poligon de curse?

Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo. Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva.

Adică, eu bag milioane acolo ca să se întâmple circul asta? Foarte bine că a venit Poliția! Baza aia nu e pentru curse și circ”, a declarat Gigi Becali, potrivit

Ce s-a întâmplat în baza de pregătire a campioanei României

Un scandal uriaș a avut loc sâmbătă spre duminică la baza de pregătire a FCSB-ului. Peste 1000 de mașini din alte județe au forțat intrarea, iar Poliția a fost nevoită să intervină. În exclusivitate pentru FANATIK, Gigi Mustață a dezvăluit că nu se știe cum au intrat acei oamenă în în bază. Primii conducători auto au transmis că vin să își ridice copiii de la antrenament, ca ulterior să aibă loc „drifturi” în parcarea din spatele terenurilor.

„S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini înafara bazei. Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Poliția îi legitimează acum. Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Acum, fiecare este legitimat. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție”, au fost primele declarații date după incident de Gigi Mustață.

Anunțul DGPB: „Au fost efectuate 325 de legitimări și verificări ale persoanelor”

Un angajat a avut deja de suferit. Este vorba despre responsabilul cu paza, care a fost amendat cu 600 de lei.

„În noaptea de 11 octombrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul subunităților Sectorului 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la pătrunderea mai multor persoane și autoturisme în incinta unei parcări din cadrul unei baze sportive din Sectorul 4.

La fața locului au intervenit echipaje de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție din Sectorul 4, precum și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Forțele de ordine au procedat la evacuarea perimetrului, efectuând verificări amănunțite ale vehiculelor și persoanelor aflate în zonă.

Astfel, au fost realizate 151 de controale ale autovehiculelor și au fost efectuate 325 de legitimări și verificări ale persoanelor”, se arată în comunicatul DGPB.