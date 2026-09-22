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Câte milioane de euro a plătit Gigi Becali în ajutoare către oamenii bolnavi: „Vor să-mi închidă clinica!”

Gigi Becali a dezvăluit la "Fanatik Superliga" sumele uriașe pe care le plăteşte din buzunar pentru tratamentul gratuit al bolnavilor săraci care apelează la clinica sa.
Daniel Spătaru
22.09.2026 | 20:13
Cate milioane de euro a platit Gigi Becali in ajutoare catre oamenii bolnavi Vor sami inchida clinica
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali îi ajută din propriul buzunar pe bolnavii săraci Foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali a dezvăluit cât l-a costat până acum tratamentul acordat gratuit bolnavilor săraci care au apelat la clinica lui, răspunzând astfel celor care l-au criticat că s-ar îmbogăţi de pe urma contractelor cu Casa de Sănătate. Mai mult, patronul FCSB acuză anumite interese al căror scop este închiderea clinicii.

Bolnavii de mastocitoză, marea grijă a lui Gigi Becali

Gigi Becali spune că aproximativ un milion de euro plăteşte în fiecare an din propriul buzunar pentru bolnavii fără posibilităţi materiale. „Mă costă cam un milion pe an. Am 14 milioane de euro daţi la clinică până la ora asta. Gratis, pentru oamenii săraci. Dacă închid clinica mie îmi fac un bine, că nu mai dau o sută de mii de euro pe lună, cadou”, a spus Gigi Becali la „Fanatik Superliga”.

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Patronul FCSB a explicat că acuzaţiile legate de presupuse afaceri cu Casa de Sănătate nu stau în picioare, fiind vorba, de fapt, de o procedură standard pentru toate clinicile care sunt sub contract cu CNAS. „Așa vor ei, că nu știu ce afaceri mari am cu Casa de Sănătate. Normal că dacă faci analize plătește Casa de Sănătate, nu plătește omul. Sunt oameni, vin și fac analize acolo”, a mai afirmat el.

Marea îngrijorare a lui Becali este legată de bolnavii atinşi de o maladie rară şi cărora le plăteşte tratamentul care se ridică la 300.000 pe an. „Dacă îmi închid clinica, ce fac ei cu bolnavii ăia de mastocitoză? Lor le trebuie 300.000 de euro pe an, bani pe care îi dau gratuit eu. 300.000 de euro pe an mă costă aceşti bolnavi, e o boală rară”, a mai declarat Becali.

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Ce planuri are Gigi Becali pentru biserica de la Techirghiol

În altă ordine de idei, Gigi Becali a vorbit şi de cealaltă problemă a sa, biserica de la Techirghiol, pe care a fost nevoit să o mute sub presiunea autorităţilor. El a dezvăluit la „Fanatik Superliga” cum intenţionează să rezolve această problemă pe cale legală, în Parlamentul României.

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„Deja am depus proiect de lege. Orice proprietar care are proprietate și face o biserică până în 120 de metri pătrați, n-are treabă cu niciun flutur, niciun mediu! Nu mai are voie mediul să se implice, niciun străin, niciun ONG. La revedere! Și mă duc și fac iar biserica! Fac biserica la loc, că nu o să las altarul acolo descoperit”, a dat asigurări Gigi Becali.

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Câte milioane de euro a plătit Gigi Becali în ajutoare către oamenii bolnavi: "Vor să-mi închidă clinica!"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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