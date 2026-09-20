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Gigi Becali a bătut palma cu Laurențiu Reghecampf, iar tehnicianul de 51 de ani va reveni la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a făcut anunțul în exclusivitate pentru FANATIK, la mai puțin de 24 de ore după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-5. Reghecampf îl va înlocui pe Marius Baciu și va începe al treilea mandat pe banca formației din Capitală.

Gigi Becali a dat detalii despre salariul lui Reghecampf la FCSB

iar Reghecampf este așteptat luni sau marți în România pentru a semna contractul. Mai sunt de pus la punct doar ultimele formalități. Antrenorul revine astfel la clubul unde a avut două mandate și unde a obținut unele dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale.

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Gigi Becali a oferit și primele detalii despre contractul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Tehnicianul a preferat un salariu lunar mai mic și a pus accentul pe bonusurile de performanță. Miza cea mare este calificarea în Champions League. Reghecampf ar urma să încaseze un milion de euro dacă va reuși să ducă echipa în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

„Nu stau eu la vrăjeală cu ăștia. Am vorbit cu avocatul. Plătesc banii și cu asta basta. La revedere! Eu de atunci i-am spus să dea banii. Era vorba de un avans. Am spus să le dea banii. Rezolv eu. Doar în România nu putea antrena. Am stabilit tot.

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Pe el l-au interesat primele. Are salariu mic și prime mari. Ajunge la un milion prima de calificare în Champions League. A zis că în 10 etape suntem pe primul loc și că ia titlul la pas. «La anul, pe vremea asta, suntem în Champions League». Asta a zis el. Reproduc ce a zis el. Cum să nu-l cred? El la fel mi-a zis și când ne-a dus în Champions League”, a declarat Gigi Becali la

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Gigi Becali îi face contract „în oglindă” lui Reghecampf!

Gigi Becali îi va lăsa mână liberă lui Laurențiu Reghecampf și în privința clauzelor de reziliere din contract. a explicat că înțelegerea va fi „în oglindă”, astfel încât aceleași condiții să fie valabile pentru ambele părți. Mai mult, Becali i-a promis noului antrenor și întăriri. Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că în perioada de mercato din iarnă va aduce jucători pentru a întări lotul.

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„Nu îi pun clauză. Nu am vorbit de clauze. Am mers pe bună-credință. Am o prietenie cu Reghe. Am câștigat mulți bani cu el. Am fost atunci la pușcărie, iar el și MM, împreună, au ținut echipa. Eram la Jilava și stăteam cu telefonul. Ascultam la telefon meciurile. Nu aveam televizor. Dacă vrea el să pună, punem clauze în oglindă. Dacă vrea el, punem un milion. O să fie clauză. A zis că în 10 meciuri e pe primul loc. Nu se pune problema de play-out. Eu, în iarnă, mai iau doi jucători.

A zis că nu vrea niciun jucător, că am cea mai bună echipă. Am zis că eu aduc oricum un atacant și un mijlocaș de valoare. Merită să risc. E ceva sentimental. Nu mai calculez în bani. E vorba de sentiment. Sunt și eu om. Am și eu niște sensibilități. La 0-5 să încurajezi echipa?! Au cerut Reghe sau Rădoi. Mi-a convenit. Pe Mirel oricum îl sunam de o lună de zile și nu îmi răspunde. Mâine poate să ajungă. Mâine-poimâine. Nu e problemă cu documentele. Băgăm banii și cu asta basta. E rezolvat. Are clauză acolo de trei salarii. 150.000 de euro pe lună lua acolo. Vine pe mult mai puțin la noi, dar e vorba că vine în România. Aici îl strigă lumea pe stradă. Mizează pe știința lui”, a mai spus patronul FCSB.