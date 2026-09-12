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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că ține cont în continuare de sfaturi oferite de Victor Pițurcă (70 de ani) și Gică Hagi (61 de ani) cu privire la fotbaliștii de care are nevoie FCSB. „Regele”, care este și nașul de cununie al patronului de la FCSB, a activat pe banca „roș-albaștrilor” în 2007, în timp ce ultimul mandat al lui Victor Pițurcă la echipă a fost în 2010.

Cu ce sfaturi a rămas Gigi Becali de la Gică Hagi și Victor Pițurcă

Gigi Becali a dezvăluit ce sfaturi a primit de la Gică Hagi și Victor Pițurcă, confirmând și faptul că nu se află în relații bune cu fostul selecționer. „Cu Pițurcă nu sunt în relații bune, dar mi-a rămas un lucru esențial de la el. Mi-a zis ‘Gigi, fotbalistul, dacă nu are forță și viteză, nu ai ce face cu el’. Mi-a rămas în cap.

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Iar după aceea mi-a rămas în cap cel mai important lucru de la Hagi. Mi-a zis ‘Gigi, vezi mâna asta, aici sunt doi. Între doi e coloana vertebrală, dacă nu ai un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant central bun, nu ai fotbal. Dacă ai 2-2-2, ești cel mai bun. Dacă nu ai axul central, la fotbal, ești mort’. Mi-a rămas în cap”, a afirmat patronul FCSB-ului la . Acesta a oferit și detalii despre , mutare anunțată în exclusivitate joi de FANATIK.

Victor Pițurcă a analizat transferurile efectuate de FCSB

FCSB i-a adus recent pe , Meriton Korenica și Karlo Muhar, însă Victor Pițurcă nu este impresionat de mutările efectuate de formația „roș-albastră”. „Nu mă surprinde că Drăguș a venit la FCSB. Ce îl interesează pe el situația asta? Pe el îl interesează salariul, care e foarte bun, și el își face meseria.

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Pentru jucători chiar este bine într-un fel. Nu mi se par niște transferuri formidabile. Muhar chiar nu m-a impresionat deloc la CFR Cluj. Korenica a avut niște realizări, dar la FCSB e altceva. Nu cred că va fi simplu pentru el să fie titular”, declara fostul selecționer pe 7 septembrie, în exclusivitate pentru FANATIK.