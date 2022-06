Gigi Becali dezvăluie de ce a căzut transferul lui Billel Omrani la FCSB: „E bun, dar nu îi dau banii aștia!”

Patronul „roș-albaștrilor” a mai spus că la prima echipă va fi promovat un tânăr atacant, pe care abia așteaptă să-l vadă la treabă în prima ligă.

Gigi Becali dezvăluie de ce a căzut transferul lui Billel Omrani la FCSB

pentru care a picat transferul lui Billel Omrani la FCSB, salariul cerut de atacantul francez fiind mult prea mare pentru ce dorește patronul „roș-albaștrilor” să îi ofere: „Am spus că iau doi fundași centrali și i-am adus! Avem jucători, mai avem câțiva copii, o să vedeți anul ăsta cum o să promovăm niște copii. Un atacant chiar! Pe el o să-l promovăm, nu mai vine nimeni!

ADVERTISEMENT

La ce să dau bani, nici nu știu dacă vom juca în Conference League. Eu cred că pandemia ne va fi folositoare, v-am spus că masca nu e bună, s-a demonstrat că masca nu a fost bună deloc.

Omrani nu vine, Omrani vrea 600.000 de euro salariu, cine îi dă lui banii ăștia? Au vorbit niște impresari și asta a cerut, el e bun, dar nu îi dau atât. El își găsește prin Arabia, prin Turcia. Deci, la revedere cu cheltuielile astea, cine riscă riscă.

ADVERTISEMENT

Eu, când e o necunoscută, mă acopăr. Adică ce? Nu fac cheltuieli mari. Românul de rând nu va avea probleme din cauza războiului, dar eu mă refer la cheltuit milioane, nu iau măsuri mari, dar nu fac achiziții.

Nu suntem interesați de Niță, pentru că nici nu am fost anunțați, adică… dacă, de exemplu, ne anunța pe noi prima dată, poate mă interesa, dar nu știam. Adică la ce să-l iei pe Niță, să fie rezerva lui Târnovanu? Nu, tată! Târnovanu e cât casa de mare, am posibilitatea să promovez un portar bun, să iau mulți bani pe el.

ADVERTISEMENT

N-are rost, eu nu îl văd pe Niță mai bun decât Târnovanu”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Avem 100% șanse la campionat!

despre șansele la titlul ale FCSB-ului, fiind de părere că echipa sa are un avantaj mare în următorul sezon, și anume introducerea VAR-ului în Liga 1:

ADVERTISEMENT

„Titlul l-am luat anul trecut, era VAR, eram campioni acum. Nu uitați că a trecut un an peste Coman, un an peste Tavi Popescu, un an peste Ianis Stoica, un an peste Șut. La alții un an în plus înseamnă cădere, la noi înseamnă valoare.

ADVERTISEMENT

Avem 100% șanse la campionat, suntem cu trei clase peste ei valoric. Peste CFR, că noi cu ei ne batem. Pe lângă asta, mai avem încă un 10% în plus, pentru că avem VAR.

Nu mai merge, tată, e VAR, nu mai merge să spui că n-ai fost atent, că nu ai văzut, că nu știu ce… acum e VAR-ul.

Va fi exact aceeași luptă care a fost anul trecut: FCSB, CFR Cluj, Craiova, în ordinea asta! Așa cred eu”, a continuat Gigi Becali.

Patronul vicecampioanei României a continuat și a spus că are încredere totală în Toni Petrea, motiv pentru care nu s-a gândit deloc să îl schimbe. În plus, Gigi Becali este încântat de jocul prestat de fotbaliști sub comanda lui Toni Petrea:

„Eu v-am spus de 100 de ori, voi îmi puneți întrebări cu mantă, puteți să-mi puneți câte mante vreți, dar avem un antrenor care a câștigat campionatul.

Nu numai asta, îmi place jocul echipei, asta îmi place să văd, de ce să schimb antrenorul când îmi place jocul echipei? De ce să dau un antrenor care ia 10.000 de euro și să aduc pe unul cu 25.000 de euro. El a confirmat deja!!.

În ceea ce privește plecările, patronul FCSB a susținut că vedetele Florin Tănase și Octavian Popescu vor rămânr la echipă: „Tănase a avut o ofertă de la unguri, nu l-am dat, nu-l interesează, nu e disperat să plece! Tănase e jucătorul principal pentru FCSB, n-are rost să-l dau.

Pentru Tavi Popescu nu am avut nici măcar o jumătate de ofertă. E liniște, că așa e bine, să fie liniște la o echipă”, a mai spus Gigi Becali.