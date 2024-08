Gigi Becali dezvăluie de ce nu a ajuns Mircea Lucescu la FCSB. „Mie mi-a fost jenă. Era un antrenor scump”

Gigi Becali a dezvăluit că i-a fost rușine să-i propună lui Mircea Lucescu un salariu mai mic decât l-a avut la Dinamo Kiev sau Șahtar Donețk pentru a-l convinge să vină antrenor la FCSB.

Gigi Becali spune de ce Mircea Lucescu nu a mai ajuns antrenor la FCSB

Gigi Becali a comentat revenirea lui Mircea Lucescu după 38 de ani la echipa națională. Omul de afaceri este de părere că, din acest moment, niciun fost internațional nu mai are dreptul să critice selecția și jocul „tricolorilor”. Pentru că nimeni nu este mai experimentat decât Il Luce.

Tot din respect pentru experimentatul antrenor, Gigi Becali nu a îndrăznit să-i facă o propunere oficială de a veni antrenor la FCSB. Latifundiarul din Pipera crede că Mircea Lucescu nu poate fi ademenit cu un contract de câteva sute de mii de euro pe an ( ).

Cu toate acestea, Gigi Becali a mărturisit că a așteptat doar un mic semn din partea lui IL Luce, în care tehnicianul să-i indice că vrea să pregătească clubul roș-albastru și că nu pune accent pe bani.

„La Lucescu nici măcar Becali nu mai poate să spună că nu l-a luat pe ăla. Nu poți să spui, Lucescu e specialist mare. Nu l-a luat că știe el de ce. Nu poate să comenteze nimeni la Lucescu. Nici măcar Gică Popescu sau Hagi. Nu mai poți să scoți un cuvânt.

Mie mi-a fost jenă să-i propun un contract. Era o vreme de criză, mi-a fost jenă. Trebuia să îi spui 1 milion de euro pe an, mai mult… Eram așa, între ciocan și nicovală. Era un antrenor scump. Nu poți să îi spui lui Lucescu să vină pe 3000-4000 de euro pe an.

Așa a fost. Eu vorbeam cu el, dar așteptam să zică el ‘Băi, Gigi, mie nu îmi trebuie mulți bani de la tine. Îmi era jenă să-i propun un contract pe 500-6000 de mii de euro pe an’”, a declarat Gigi Becali, în dialog cu jurnaliștii prezenți în fața domeniului de pe Aleea Ion Alexandru.

Gigi Becali: „Mircea Lucescu poate inventa ceva la echipa națională”

De asemenea, patronul de la FCSB îl consideră pe . Acesta este și motivul pentru care consideră că venirea lui IL Luce la echipa națională poate transforma prima reprezentativă.

Gigi Becali este convins că ochiul analitic al tehnicianului de 79 de ani a văzut un potențial de dezvoltare în rândul fotbaliștilor care au ajuns până în optimile de finală ale Campionatului European din această vară.

„Mircea Lucescu e numărul 1 din toate timpurile. Dacă o să joace un jucător de-ai mei mă uit, dacă nu, nu o să mă uit. V-am spus, eu am FCSB, am mireasă, nu-mi mai trebuie. Dar eu cred că Lucescu o să inventeze ceva. La experiența și înțelepciunea lui poate inventa ceva. Dar nu îmi dau seama, nu prea are cu ce.

El a riscat. A zis că măcar să continue de aici, să aibă continuitate în rezultate. El a riscat că se pricepe, știe să facă. Dar dacă a acceptat, știe el ceva ce noi nu știm, a văzut el ceva la echipa asta, la jucătorii ăștia, că se duce peste tot după ei să-i vadă. Sau știe cum să-i facă să joace împreună”, a mai spus Gigi Becali.

