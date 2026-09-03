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Mijlocașii Karlo Muhar și Meriton Korenica, plus atacantul Denis Drăguș sunt transferurile realizate de FCSB. Patronul Gigi Becali s-a arătat extrem de exuberant după ce a reușit să-l achiziționeze pe atacantul naționalei României.

Transferul de la FCSB pentru care jubilează Gigi Becali

Prezent pe , acolo unde se află și o echipă FANATIK, Gigi Becali a mărturisit că aducerea lui Denis Drăguș la FCSB reprezintă cel mai tare transfer făcut vreodată în România.

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”Drăguș m-a costat trei milioane de euro pe trei ani. Sunt bani. Niciodată nu a mai existat în România un jucător cu un milion de euro salariu și nu va mai exista 30 de ani după mine. Tănase nu a avut un milion pe an. El a luat din prime. După ce mor eu poate va mai exista un jucător cu un milion pe an.

E cel mai tare transfer pe care l-am făcut. Eu, când îl aveam pe Bîrligea, spuneam că cel mai bun jucător român este Denis Drăguș. Este părerea mea. O să-l vedeți. Clauza e de patru milioane de euro pentru că vreau să-l folosesc un an și jumătate și să-l vând cu patru milioane”, a declarat Becali.

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Când ajunge Drăguș la FCSB

Într-o intervenție avută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a anunțat în exclusivitate că .

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”Toate cele trei transferuri sunt închise. (n.r. – Și Drăguș?) Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace. (n.r. – Urmează prezentarea celor trei?) Poimâine, cred. Drăguș cred că vine mâine. Important e că i-am semnat pe toți trei și gata.

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Au clauză de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. – Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”, a spus Gigi Becali.

Becali mai aduce un atacant la FCSB

Și tot la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a precizat că . Una dintre opțiuni este Jovo Lukic de la U Cluj, însă mai este monitorizat și un vârf norvegian.

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”Să vedem cu Lukic, mă mai interesez eu la oamenii de fotbal, dacă poate face față la o echipă mare. Mulți zic că s-ar putea să nu fucționeze la o echipă mare. Dacă este bine, fac o ofertă și pentru Lukic. Așa zic oamenii mulți și de când cu Politic, trebuie să deschid ochii. Maxim dau 2 milioane de euro, nici măcar un șfanț în plus.

E un vârf norvegian dacă nu e Lukic, se uită la el, mă uit și eu un meci, că nu mai iau jucători aiurea, așa. O să fac echipă puternică aici. Dacă nu fac echipă, îmi afectează sănătatea. Și, în plus de asta, îmi afectează și la demnitate și la rușine.

Păi la vârsta asta, după ce am dominat fotbalul românesc 25 de ani și am făcut tot ce am făcut, acum, la bătrânețe, să mă dau bătut în fața tinereilor ăstora. E și de demnitate, pentru că văd copiii toată ziua – Nea Gigi, FCSB, Steaua – și mi-e rușine și aplec capul. Nu vreau să-l mai aplec niciodată”, a afirmat Becali.