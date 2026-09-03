Sport

Gigi Becali exultă: ”E cel mai tare transfer al meu la FCSB. După ce mor poate va mai exista un jucător cu un milion pe an”

FCSB a realizat trei transferuri într-o singură zi. Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit care este mutarea care îl face cel mai fericit și de ce crede că este cea mai tare din istoria fotbalului românesc.
Bogdan Ciutacu, Daniel Spătaru
03.09.2026 | 15:10
Gigi Becali exulta E cel mai tare transfer al meu la FCSB Dupa ce mor poate va mai exista un jucator cu un milion pe an
ULTIMA ORĂ
Transferul de la FCSB care l-a făcut cel mai fericit pe Gigi Becali (68 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mijlocașii Karlo Muhar și Meriton Korenica, plus atacantul Denis Drăguș sunt transferurile realizate de FCSB. Patronul Gigi Becali s-a arătat extrem de exuberant după ce a reușit să-l achiziționeze pe atacantul naționalei României.

Transferul de la FCSB pentru care jubilează Gigi Becali

Prezent pe șantierul bisericii construite la Techirghiol, acolo unde se află și o echipă FANATIK, Gigi Becali a mărturisit că aducerea lui Denis Drăguș la FCSB reprezintă cel mai tare transfer făcut vreodată în România.

ADVERTISEMENT

”Drăguș m-a costat trei milioane de euro pe trei ani. Sunt bani. Niciodată nu a mai existat în România un jucător cu un milion de euro salariu și nu va mai exista 30 de ani după mine. Tănase nu a avut un milion pe an. El a luat din prime. După ce mor eu poate va mai exista un jucător cu un milion pe an.

E cel mai tare transfer pe care l-am făcut. Eu, când îl aveam pe Bîrligea, spuneam că cel mai bun jucător român este Denis Drăguș. Este părerea mea. O să-l vedeți. Clauza e de patru milioane de euro pentru că vreau să-l folosesc un an și jumătate și să-l vând cu patru milioane”, a declarat Becali.

ADVERTISEMENT
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Digi24.ro
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA

Când ajunge Drăguș la FCSB

Într-o intervenție avută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a anunțat în exclusivitate că a rezolvat transferurile jucătorilor Karlo Muhar, Meriton Korenica și Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digisport.ro
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță

”Toate cele trei transferuri sunt închise. (n.r. – Și Drăguș?) Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace. (n.r. – Urmează prezentarea celor trei?) Poimâine, cred. Drăguș cred că vine mâine. Important e că i-am semnat pe toți trei și gata.

ADVERTISEMENT

Au clauză de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. – Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”, a spus Gigi Becali.

Becali mai aduce un atacant la FCSB

Și tot la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a precizat că își dorește să mai aducă un atacant central. Una dintre opțiuni este Jovo Lukic de la U Cluj, însă mai este monitorizat și un vârf norvegian.

ADVERTISEMENT

”Să vedem cu Lukic, mă mai interesez eu la oamenii de fotbal, dacă poate face față la o echipă mare. Mulți zic că s-ar putea să nu fucționeze la o echipă mare. Dacă este bine, fac o ofertă și pentru Lukic. Așa zic oamenii mulți și de când cu Politic, trebuie să deschid ochii. Maxim dau 2 milioane de euro, nici măcar un șfanț în plus.

E un vârf norvegian dacă nu e Lukic, se uită la el, mă uit și eu un meci, că nu mai iau jucători aiurea, așa. O să fac echipă puternică aici. Dacă nu fac echipă, îmi afectează sănătatea. Și, în plus de asta, îmi afectează și la demnitate și la rușine.

Păi la vârsta asta, după ce am dominat fotbalul românesc 25 de ani și am făcut tot ce am făcut, acum, la bătrânețe, să mă dau bătut în fața tinereilor ăstora. E și de demnitate, pentru că văd copiii toată ziua – Nea Gigi, FCSB, Steaua – și mi-e rușine și aplec capul. Nu vreau să-l mai aplec niciodată”, a afirmat Becali.

Drăguș, marea bombă detonată de Gigi Becali

3.00 este acum cota Betano pentru pronosticul ”2 solist” la meciul Dinamo - FCSB
Clubul de SuperLiga care achită 18.000 de euro lunar pentru doi titulari accidentați....
Fanatik
Clubul de SuperLiga care achită 18.000 de euro lunar pentru doi titulari accidentați. „E normal să îi plătim”. Exclusiv
Ce suprafață de teren are, de fapt, Gigi Becali în locul în care...
Fanatik
Ce suprafață de teren are, de fapt, Gigi Becali în locul în care a ridicat biserica de la Techirghiol
Marius Şumudică ameninţă cu demisia de la CFR Cluj: “Am ajuns la capătul...
Fanatik
Marius Şumudică ameninţă cu demisia de la CFR Cluj: “Am ajuns la capătul răbdării! Sunt lovit. Iau decizia cu orice risc”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
FCSB încearcă să scape de Gnahore după doar două luni! Un club din...
iamsport.ro
FCSB încearcă să scape de Gnahore după doar două luni! Un club din SuperLiga vrea să profite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!