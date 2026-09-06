ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit după înfrângerea suferită de FCSB cu 1-2 în derby-ul cu Dinamo și a dezvăluit numele antrenorului pe care l-ar fi pus în locul lui Marius Baciu. Latifundiarul din Pipera a explicat și motivul pentru care mutarea a căzut în cele din urmă.

Gigi Becali, la un pas să îl numească pe Mirel Rădoi la FCSB în locul lui Marius Baciu

După ce , dar pe loc acest scenariu, Gigi Becali a mai dezvăluit un nume de antrenor la care a apelat. Mai exact, latifundiarul din Pipera a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Marius Baciu a avut noroc că Mirel Rădoi nu a răspuns la apelurile sale telefonice. „Norocul lui Baciu că nu a răspuns Mirel. Dacă era Mirel și îi spuneam lui Mustață de Mirel, imediat îl alegea!”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

De ce nu îi răspunde Mirel Rădoi lui Gigi Becali, de fapt

Ulterior, Gigi Becali a explicat de ce a căzut varianta revenirii lui Mirel Rădoi. Latifundiarul din Pipera a spus ce crede, de fapt, că este în mintea . „Știți de ce nu îmi răspunde Mirel? Că îmi zice: „Ce, domnule, să-i iau locul lui Baciu?”. Și el, ca să nu răspundă, să nu mă refuze pe mine, nu mai răspunde. Să vedem. Nu trebuie să fie supărare. Suntem la fotbal, e o activitate, e de competență. Adică nu e supărare, nu e jignire, nu e nimica, bă, nu poți la nivelul ăsta sau poate că poți. Poate vrea Dumnezeu să arate slava în slăbiciune, că se poate și asta. Să fii slab, să pună Dumnezeu mâna. Hai să vedem, poate vrea, nu?”, a mai spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a spus când îl aduce pe Mirel Rădoi la FCSB

Zilele trecute, după 5-0 cu FC Argeș în prima etapă a grupelor Cupei României, Gigi Becali a explicat contextul favorabil instalării oficiale a lui Mirel Rădoi la FCSB. „Odată o să vreau să-l aduc pe Mirel. Asta când o să am o echipă puternică. Eu să am valoare mare, iar el să vină cu experiența lui. E păcat la cât fotbal știe. Nu are rezultate ca antrenor. Eu îl iubesc pe Mirel. Are o aură de copil, de om nevinovat”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a avut până acum două mandate la FCSB. Primul, în 2015, a fost chiar la debutul său în antrenorat și durase 5 luni. Cel de-al doilea s-a consumat în primăvara acestui an și a durat doar 6 săptămâni.