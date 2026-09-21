Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunţat primul transfer pe care-l face pentru Reghe la FCSB

Gigi Becali a anunţat primul transfer pe care îl face Laurenţiu Reghecampf la FCSB. Patronul roş-albaştrilor vrea să revină cu echipa lui pe primul loc în SuperLiga cât mai rapid.
Marian Popovici
21.09.2026 | 19:47
Gigi Becali a anuntat primul transfer pe carel face pentru Reghe la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a anunţat primul transfer pe care-l face pentru Reghe la FCSB. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Laurenţiu Reghecampf este alesul lui Gigi Becali pentru banca tehnică a celor de la FCSB. Este antrenorul care a avut un mandat de mare succes între 2012 şi 2014, cu două titluri câştigate şi ultima calificare în grupele Champions League.

Gigi Becali, primul transfer după venirea lui Reghe: „Orice s-ar întâmpla iau atacant”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că primul transfer al lui Laurenţiu Reghecampf va fi un atacant în această iarnă. Deși nu are, deocamdată, un nume, patronul FCSB a anunțat că va aduce sigur un atacant de valoare în lot. Totodată, există posibilitatea ca fosta campioană a României să aducă un mijlocaș, în funcție de felul cum se prezintă Karlo Muhar.

ADVERTISEMENT

În orice situaţie din lume ne trebuie un atacant. Aşa este, Craiova are atacanţi. Dar orice s-ar întâmpla iau atacant în iarnă. Atunci când o să fiu pe locul 1. Deocamdată nu am pe cineva în vizor, dar sigur o să luăm atacant […] O să iau 100% un atacant şi un mijlocaş. Dacă Muhar e ceea ce vreau eu, nu mai iau mijlocaş.

Vreau şi un mijlocaş recuperator, şesar. Muhar urcă prea mult, e între şase şi opt. Sunt opt puncte, eu iau în calcul doar Craiova, patru înjumătăţite. Nu e dramă. Vreau atacant pentru că trebuie să avem atacant. În primele meciuri mi-a plăcut Garita, dar în meciul ăsta, nimic. Eventual, s-ar putea să luăm şi un decar”, a dezvăluit Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Digi24.ro
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”

Când va debuta Reghecampf la FCSB

Patronul roş-albaştrilor a declarat că Laurenţiu Reghecampf va veni la echipă miercuri şi pregăteşte un scurt şi intens cantonament profitând de pauza meciurilor internaţionale. Antrenorul vrea să pună la punct fizic echipa cât mai repede și plănuise o plecare în Turcia, însă s-a răzgândit, iar pregătirea va avea loc baza din Berceni.

ADVERTISEMENT
Nici nu vrea să audă! Radu Drăgușin s-a decis deja, după șapte meciuri...
Digisport.ro
Nici nu vrea să audă! Radu Drăgușin s-a decis deja, după șapte meciuri la Fiorentina

Astfel, Laurențiu Reghecampf va debuta pe banca FCSB-ului pe teren propriu contra Oțelului Galați. Înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale, roș-albaștrii ocupă locul 10 în SuperLiga, cu doar 12 puncte după 10 etape. Echipa lui Gigi Becali are 13 goluri marcate și 17 primite.

ADVERTISEMENT
Câți bani primește Laurențiu Reghecampf la FCSB! Gigi Becali: “Mi-a cerut milionul de...
Fanatik
Câți bani primește Laurențiu Reghecampf la FCSB! Gigi Becali: “Mi-a cerut milionul de Liga Campionilor!”
Ianis Hagi, la Olympique Marseille! “De asta a refuzat 1 milion euro din...
Fanatik
Ianis Hagi, la Olympique Marseille! “De asta a refuzat 1 milion euro din Israel!”
Alex Musi, interviu în cârje despre Dinamo și zâmbete pentru FCSB. Săgeți către...
Fanatik
Alex Musi, interviu în cârje despre Dinamo și zâmbete pentru FCSB. Săgeți către Kopic: „Sistemul lui Nuno Campos ne avantajează pe toți! Ne explică foarte bine ce avem de făcut”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Radu Banciu, ofertat să intre în politică! Ce partid i-a lansat invitația
iamsport.ro
Radu Banciu, ofertat să intre în politică! Ce partid i-a lansat invitația
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!