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pentru banca tehnică a celor de la FCSB. , cu două titluri câştigate şi ultima calificare în grupele Champions League.

Gigi Becali, primul transfer după venirea lui Reghe: „Orice s-ar întâmpla iau atacant”

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că primul transfer al lui Laurenţiu Reghecampf va fi un atacant în această iarnă. Deși nu are, deocamdată, un nume, patronul FCSB a anunțat că va aduce sigur un atacant de valoare în lot. Totodată, există posibilitatea ca fosta campioană a României să aducă un mijlocaș, în funcție de felul cum se prezintă Karlo Muhar.

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„În orice situaţie din lume ne trebuie un atacant. Aşa este, Craiova are atacanţi. Dar orice s-ar întâmpla iau atacant în iarnă. Atunci când o să fiu pe locul 1. Deocamdată nu am pe cineva în vizor, dar sigur o să luăm atacant […] O să iau 100% un atacant şi un mijlocaş. Dacă Muhar e ceea ce vreau eu, nu mai iau mijlocaş.

Vreau şi un mijlocaş recuperator, şesar. Muhar urcă prea mult, e între şase şi opt. Sunt opt puncte, eu iau în calcul doar Craiova, patru înjumătăţite. Nu e dramă. Vreau atacant pentru că trebuie să avem atacant. În primele meciuri mi-a plăcut Garita, dar în meciul ăsta, nimic. Eventual, s-ar putea să luăm şi un decar”, a dezvăluit Gigi Becali.

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Când va debuta Reghecampf la FCSB

Patronul roş-albaştrilor a declarat că Laurenţiu Reghecampf va veni la echipă miercuri şi pregăteşte un scurt şi intens cantonament profitând de pauza meciurilor internaţionale. Antrenorul vrea să pună la punct fizic echipa cât mai repede și plănuise o plecare în Turcia, însă s-a răzgândit,

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Astfel, Laurențiu Reghecampf va debuta pe banca FCSB-ului pe teren propriu contra Oțelului Galați. Înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale, roș-albaștrii ocupă locul 10 în SuperLiga, cu doar 12 puncte după 10 etape. Echipa lui Gigi Becali are 13 goluri marcate și 17 primite.