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Victorie de moral pentru FCSB după 5-0 în deplasare cu FC Argeș în prima etapă a grupelor Cupei României. Gigi Becali a intrat în direct după meci și i-a lăudat pe Garita și Boutoutaou.

Garita și Boutoutaou, lăudați de Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 0-5

în prima etapă din grupele Cupei României. După meci, Gigi Becali a intrat în direct și . Ulterior, latifundiarul din Pipera a avut cuvinte de laudă la adresa lui Arnold Garita și a lui Aymen Boutoutaou, care s-au remarcat în jocul contra piteștenilor.

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„Garita a fost o surpriză în seara asta. Iar o altă surpriză, deși am încredere în el, a fost și Boutoutaou. Când dă omul gol și pasă de gol… gata, asta vreau. Copiii, ăștia 3 din față, au jucat toți bine. Am avut vreo 5 în total pe teren. Boutoutaou a avut realizări, a dat pasă de gol în prima repriză. S-a văzut, a jucat bine.

Pe Miculescu nu îl pun. Tot timpul l-am lăudat și niciodată nu l-am criticat. E de 4 ani la noi și niciodată nu am spus ceva rău de el. Chiar dacă nu a jucat mereu extraordinar, și-a dat viața pe teren. Pentru performanță în Europa ai nevoie de jucători care câștigă dueluri. Nu văd sistemul de azi cheia de acum înainte. Am bătut cu 5-0, dar nu ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să ai jucători de valoare, altfel nu câștigi campionatul. Numai un jucător din cei 3 pe care îi aduc costă 3 milioane”, a spus Gigi Becali în direct la

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Ce au făcut Arnold Garita și Aymen Boutoutaou în FC Argeș – FCSB 0-5

Deși David Miculescu a marcat o „dublă”, Arnold Garita și Aymen Boutoutaou au arătat la rândul lor extrem de bine în meciul câștigat de FCSB cu FC Argeș. Titularizați în atac, cei doi jucători străini au făcut ravagii. Golul de 3-0 i-a aparținut francezului Boutoutaou, care a înscris din pasa lui Garita. Tot francezul a fost cel care, în prima repriză, îl servea pe Miculescu pentru a doua reușită din minutul 38.

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Celelalte două reușite le-au aparținut tânărului David Popa, intrat în repriza secundă, și lui Gnahore, intrat tot în actul secund. Pentru mijlocașul de 32 de ani, acesta a fost primul gol în tricoul „roș-albaștrilor” după transferul de la Dinamo din vara recent trecută.