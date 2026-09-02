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Remarcații lui Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 0-5: „Ei doi au fost surprizele!”

FCSB a învins FC Argeș cu 5-0 în prima etapă din grupele Cupei României, iar Gigi Becali a intrat în direct după meci. Patronul „roș-albaștrilor” a avut doi jucători pe care i-a lăudat public.
Mihai Dragomir
02.09.2026 | 23:48
Remarcatii lui Gigi Becali dupa FC Arges FCSB 05 Ei doi au fost surprizele
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Gigi Becali, dat pe spate de doi jucători după FC Argeș - FCSB 0-5. Foto: Colaj FANATIK.
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Victorie de moral pentru FCSB după 5-0 în deplasare cu FC Argeș în prima etapă a grupelor Cupei României. Gigi Becali a intrat în direct după meci și i-a lăudat pe Garita și Boutoutaou.

Garita și Boutoutaou, lăudați de Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 0-5

FCSB a trecut de FC Argeș cu 5-0 în prima etapă din grupele Cupei României. După meci, Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat trei lovituri pe piața transferurilor. Ulterior, latifundiarul din Pipera a avut cuvinte de laudă la adresa lui Arnold Garita și a lui Aymen Boutoutaou, care s-au remarcat în jocul contra piteștenilor.

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„Garita a fost o surpriză în seara asta. Iar o altă surpriză, deși am încredere în el, a fost și Boutoutaou. Când dă omul gol și pasă de gol… gata, asta vreau. Copiii, ăștia 3 din față, au jucat toți bine. Am avut vreo 5 în total pe teren. Boutoutaou a avut realizări, a dat pasă de gol în prima repriză. S-a văzut, a jucat bine.

Pe Miculescu nu îl pun. Tot timpul l-am lăudat și niciodată nu l-am criticat. E de 4 ani la noi și niciodată nu am spus ceva rău de el. Chiar dacă nu a jucat mereu extraordinar, și-a dat viața pe teren. Pentru performanță în Europa ai nevoie de jucători care câștigă dueluri. Nu văd sistemul de azi cheia de acum înainte. Am bătut cu 5-0, dar nu ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să ai jucători de valoare, altfel nu câștigi campionatul. Numai un jucător din cei 3 pe care îi aduc costă 3 milioane”, a spus Gigi Becali în direct la TV Prima Sport.

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Ce au făcut Arnold Garita și Aymen Boutoutaou în FC Argeș – FCSB 0-5

Deși David Miculescu a marcat o „dublă”, Arnold Garita și Aymen Boutoutaou au arătat la rândul lor extrem de bine în meciul câștigat de FCSB cu FC Argeș. Titularizați în atac, cei doi jucători străini au făcut ravagii. Golul de 3-0 i-a aparținut francezului Boutoutaou, care a înscris din pasa lui Garita. Tot francezul a fost cel care, în prima repriză, îl servea pe Miculescu pentru a doua reușită din minutul 38.

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Celelalte două reușite le-au aparținut tânărului David Popa, intrat în repriza secundă, și lui Gnahore, intrat tot în actul secund. Pentru mijlocașul de 32 de ani, acesta a fost primul gol în tricoul „roș-albaștrilor” după transferul de la Dinamo din vara recent trecută.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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