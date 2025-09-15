Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Darius Olaru i-a transmis că mai bine se lasă de fotbal decât să joace în banda stângă. Patronul FCSB va merge la echipă.
Marian Popovici
15.09.2025 | 11:52
Gigi Becali dezvaluire bomba dupa Csikszereda FCSB 11 Olaru mia zis ca se lasa de fotbal Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda - FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Sursa: colaj Fanatik

FCSB continuă eclipsa de formă în SuperLiga. Campionii au fost egalaţi în finalul meciului cu Csikszereda, scor 1-1, având un singur succes după primele 9 etape din campionat: 1-0 cu Petrolul Ploieşti.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Fiecare se dă şmecher, fiecare vrea să arate”

Gigi Becali a făcut o dezvăluire bombă în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a dezvăluit că Darius Olaru a spus că se lasă de fotbal decât să joace în banda stângă la mijlocul terenului:

„Eu pun 10 milioane de euro că prindem play-off-ul, contra 1 euro. Asta o spun ca să înţeleagă jucătorii. Trebuie să merg eu să vorbesc pentru că fiecare se dă şmecher, fiecare vrea să arate.

ADVERTISEMENT

Nu mai există unitate, colectivitate de pasă. Fiecare se dă care mai de care că e mai important. Tănase a jucat bine, dar de ce să fie el închizător… Olaru să alerge mai mult, nu el. Olaru nu vrea să joace în stânga. 

Păi nu, că o să merg eu acum la echipă şi spun în felul următor: „De acum încolo cum sunteţi stăpâni acasă la voi, aşa şi eu vă dau salariu”. Nu că ăla se plânge de ce nu joacă şi tot aşa. 

ADVERTISEMENT
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni....
Digi24.ro
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

„Olaru aşa a zis: «Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!»”

Joacă 11 pe teren, eu dau salariu şi eu stăpânesc aici. Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Nu dau exemplu, spun doar atât, nemulţumire că nu joacă. Ba că nu joacă, ba că vrea să arate important, ba că… 

ADVERTISEMENT
Numit
Digisport.ro
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia

De ce? S-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au griji. Ei au luat banii pe bună dreptate, dar sunt oameni care dacă fac nişte bani… Olaru aşa a zis: „Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!”.

Nu pot să îi zic, îl iubesc pe Olaru. N-am vrut să îi zic până acum, dar îi spun de acuma. El e pompos cu Tănase. Sunt amândoi valoroşi, am zis să joace amândoi cu un închizător.

ADVERTISEMENT

Mi-a zis Meme că jucăm cu Csikszereda sau cum se numeşte, Miercurea Ciuc, mare lucru. A zis că nu e problemă, hai să joace amândoi. Mă gândeam eu că o echipă de Divizia B ajunge să te domine?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Tensiuni pe banca tehnică înainte de Petrolul – Dinamo: “Este normal să fie...
Fanatik
Tensiuni pe banca tehnică înainte de Petrolul – Dinamo: “Este normal să fie dezorientat! Suntem în criză de puncte!”
Oficialii Universității Craiova visează la titlu: “Putem să reușim după mult timp! Avem...
Fanatik
Oficialii Universității Craiova visează la titlu: “Putem să reușim după mult timp! Avem toate atuurile de partea noastră”
Fotbalistul FCSB-ului lăsat gaj la Nuţu Cămătaru rupe tăcerea: “Bă, vezi cum mergi,...
Fanatik
Fotbalistul FCSB-ului lăsat gaj la Nuţu Cămătaru rupe tăcerea: “Bă, vezi cum mergi, că acum eşti al meu!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Criză la FCSB! Charalambous, dezvăluiri-bombă într-o discuție privată cu un oficial din Superliga
iamsport.ro
Criză la FCSB! Charalambous, dezvăluiri-bombă într-o discuție privată cu un oficial din Superliga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!