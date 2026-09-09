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În cei peste 23 de ani de când se află în fotbal, Gigi Becali a făcut multe transferuri nereușite. Însă unul dintre acestea este mai presus de oricare altul și patronul FCSB îl consideră cea mai mare țeapă.

Gigi Becali a dezvăluit țeapa care și-a luat-o la FCSB

Fără să stea pe gânduri, Gigi Becali l-a nominalizat pe Dennis Politic ca fiind cea mai mare eroare a sa de când conduce FCSB. Omul de afaceri își reproșează faptul că nu s-a interesat de cifrele avute de jucător în perioada când a evoluat la rivala Dinamo.

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”La fotbal trebuie statistică. Oamenii întrebă câte goluri a marcat, dacă e atacant. Cifrele sunt foarte importante. Hai să-ți spun ceva! N-am ținut cont și niciodată în viața mea nu o să mai fac asta. Ce-am făcut cu Politic.

Eu n-am întrebat de cifre. Stai, mă, puțin… bun, driblează, ce face, dar hai să vedem ce cifre are. Eu trebuia să întreb de cifre. Am luat cea mai mare țeapă din viața mea cu el. De atunci întreb mereu de cifre”, a declarat Becali, la .

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Gigi Becali vrea să-l dea gratis

Patronul FCSB s-a arătat dezamăgit de prestațiile modeste avute de Dennis Politic în tricoul FCSB și de numeroasele accidentări și a anunțat în urmă cu o lună că oricărei echipe îl dorește.

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”Pe Politic l-am băgat… Îl dau gratis la oricine îl vrea. Cine vrea să îl ia pe Politic, să îl ia! M-a costat două milioane, luați-l. Ăsta nu e fotbalist, nu știu ce am făcut!”, spunea Gigi Becali, după remiza din meciul cu Farul.

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MM Stoica, necruțător cu jucătorul de la FCSB

Deși în prima fază i-a luat partea lui Dennis Politic, MM Stoica s-a săturat și el să vadă că jucătorul nu dă randament și . ”(n.r. – E apăsat rău Dennis Politic) Nu știu, dar eu am cu totul și cu totul altă percepție. Fotbaliștii care ajung să câștige sute de mii pe an au cea mai frumoasă meserie din lumea întreagă.

Ceva mai frumos nu există. Să fii plătit foarte bine, ca să vii dimineața la 9.30, să mănânci. De la 10.30 unii, de la 11.00 alții, să te antrenezi până la 12, 12.30. Să faci saună infraroșu, să faci băi cu apă. Să pleci acasă, să fii după-amiază liber, să faci ce vrei, ca a doua zi să faci același lucru.

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Iar serviciul tău să fie să te antrenezi… Eu cred că e cea mai frumoasă meserie. Ok, poate e mai frumos să fii David Popovici, dar cât muncește David Popovici față de un fotbalist? Nu cred că există termen de comparație”, a afirmat oficialul ”roș-albaștrilor” la emisiunea ”MM la FANATIK”.

Cât la costat toată țeapa pe Gigi Becali

În vara anului trecut, Gigi Becali plătea un milion de euro și-l ceda definitiv pe Alexandru Musi la Dinamo în schimbul lui Dennis Politic. Afacerea s-a dovedit a fi una păguboasă, jucătorul nereușind să se impună la FCSB.

Politic a fost cedat sub formă de împrumut pentru a doua parte a sezonului precedent la FC Hermannstadt, dar a revenit la FCSB după ce sibienii au retrogradat. În actualul sezon, el a jucat 136 de minute în șase meciuri și a marcat un gol în partida de campionat cu Csikszereda.