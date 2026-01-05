Sport

Gigi Becali, dezvăluire dureroasă despre un membru al familiei: „L-am iubit ca pe un frate, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui. Am aflat ce a făcut”

Gigi Becali a afirmat că ar fi fost „trădat” de vărul său, cu care a avut o relație extrem de apropiată în trecut. Ce a declarat patronul celor de la FCSB despre această situație.
Bogdan Mariș
06.01.2026 | 00:25
Gigi Becali dezvaluire dureroasa despre un membru al familiei Lam iubit ca pe un frate dar nu mai am incredere in oameni din cauza lui Am aflat ce a facut
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a afirmat că ar fi fost „trădat” de vărul său. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a declarat că „nu mai are încredere în oameni” după ce ar fi trecut prin momente dificile în relația cu vărul său, Virgil Becali, de care era foarte apropiat în trecut. Patronul campioanei FCSB a spus că ar fi aflat despre acțiunile acestuia, însă fără să dezvăluie de la ce a pornit totul.

Gigi Becali, trădat de vărul său?

Gigi Becali a afirmat că vărul său, Virgil, l-ar fi „trădat” recent, iar din acest motiv, omul de afaceri nu ar mai avea încredere în oameni. „Nu mai am încredere în niciun om. Nu mai am! Bine, de exemplu în MM (n.r. Mihai Stoica) și Pinti (n.r. Mihai Pintilii) am, dar vorbesc la modul general. Nu mai am încredere. De ce nu mai am? De la un singur om. Îl cheamă Virgil. Nu spun mai multe.

ADVERTISEMENT

Am avut mare încredere în el. Nu l-am certat niciodată, n-am avut nimic niciodată, l-am iubit ca pe un frate. Da, vărul meu. Omul ăsta m-a făcut să nu mai am încredere deloc. N-are rost să vorbim, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui. Am aflat astă-vară de ceea ce a făcut”, a afirmat patronul celor de la FCSB, conform Digi Sport. Acesta a vorbit recent și despre posibilitatea ca Octavian Popescu să semneze cu noua echipă a lui Marius Șumudică, Al Okhdood.

Cine este Virgil Becali

Virgil Becali, poreclit „Cancelarul”, a făcut parte timp de mulți ani din cercul restrâns al lui Gigi Becali, fiind prezent inclusiv la meciurile de fotbal alături de patronul FCSB-ului. Vărul omului de afaceri era considerat chiar „mâna dreaptă” a acestuia, jucând un rol inclusiv în unele transferuri efectuate de echipă.

ADVERTISEMENT
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Digi24.ro
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela

Poate cel mai important exemplu în acest sens ar fi internaționalul columbian Juan Carlos Toja, care a sosit la gruparea „roș-albastră” în vara lui 2008, fiind achiziționat cu 1.5 milioane de euro de la gruparea americană FC Dallas. După două sezoane, în care a marcat 4 goluri și a oferit 6 pase decisive în cele 64 de meciuri disputate în toate competițiile, sud-americanul era vândut în Grecia, la Aris Salonic, pentru 150.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă...
Digisport.ro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
1.65 este cota oferită de BETANO pentru ”ambele echipe înscriu sau peste 2.5” în FC Argeș - FCSB
Anunț cumplit al unui important club din Franța după incendiul de la Crans-Montana!...
Fanatik
Anunț cumplit al unui important club din Franța după incendiul de la Crans-Montana! A decedat la doar 14 ani: „Tragedia ne-a zguduit profund”
Cupa Africii 2025. Nigeria a făcut spectacol cu Mozambic! Pe cine vor întâlni...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Nigeria a făcut spectacol cu Mozambic! Pe cine vor întâlni „Super Vulturii” în sferturi
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto...
Fanatik
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!