Gigi Becali, dezvăluire dureroasă despre un membru al familiei: „L-am iubit ca pe un frate, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui. Am aflat ce a făcut”

Gigi Becali a declarat că „nu mai are încredere în oameni” după ce ar fi trecut prin momente dificile în relația cu vărul său, Virgil Becali, de care era foarte apropiat în trecut. Patronul campioanei FCSB a spus că ar fi aflat despre acțiunile acestuia, însă fără să dezvăluie de la ce a pornit totul.

Gigi Becali, trădat de vărul său?

Gigi Becali a afirmat că vărul său, Virgil, l-ar fi „trădat” recent, iar din acest motiv, omul de afaceri nu ar mai avea încredere în oameni. „Nu mai am încredere în niciun om. Nu mai am! Bine, de exemplu în MM (n.r. Mihai Stoica) și Pinti (n.r. Mihai Pintilii) am, dar vorbesc la modul general. Nu mai am încredere. De ce nu mai am? De la un singur om. Îl cheamă Virgil. Nu spun mai multe.

Am avut mare încredere în el. Nu l-am certat niciodată, n-am avut nimic niciodată, l-am iubit ca pe un frate. Da, vărul meu. Omul ăsta m-a făcut să nu mai am încredere deloc. N-are rost să vorbim, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui. Am aflat astă-vară de ceea ce a făcut”, a afirmat patronul celor de la FCSB, conform . .

Cine este Virgil Becali

Virgil Becali, poreclit „Cancelarul”, a făcut parte timp de mulți ani din cercul restrâns al lui , fiind prezent inclusiv la meciurile de fotbal alături de patronul FCSB-ului. Vărul omului de afaceri era considerat chiar „mâna dreaptă” a acestuia, jucând un rol inclusiv în unele transferuri efectuate de echipă.

Poate cel mai important exemplu în acest sens ar fi internaționalul columbian Juan Carlos Toja, care a sosit la gruparea „roș-albastră” în vara lui 2008, fiind achiziționat cu 1.5 milioane de euro de la gruparea americană FC Dallas. După două sezoane, în care a marcat 4 goluri și a oferit 6 pase decisive în cele 64 de meciuri disputate în toate competițiile, sud-americanul era vândut în Grecia, la Aris Salonic, pentru 150.000 de euro.