Gigi Becali, dezvăluire fabuloasă despre noul obiectiv al FCSB: „Am întrebat unde se joacă finala Conference League”. A dezvăluit care e adevăratul motiv pentru care nu se mai bagă la echipă

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali vrea Conference League, deși FCSB joacă în play-out! De ce nu se mai bagă la echipă

Optimismul exacerbat al lui Gigi Becali nu piere nici în era Mirel Rădoi! Patronul campioanei en-titre visează să câștige Conference League cu FCSB, chiar dacă echipa nici măcar nu evoluează în play-off. Finala de anul viitor a celei de-a treia competiții europene organizate de UEFA se va juca la Istanbul, pe stadionul pe care România va juca barajul cu Turcia.

FCSB nu s-a calificat în play-off, însă Gigi Becali continuă să aibă aspirații mari. Patronul roș-albaștrilor își dorește ca Mirel Rădoi să obțină calificarea în UEFA Conference League prin intermediul barajelor, urmând ca în sezonul următor să câștige marele trofeu, care a fost câștigat până acum de echipe precum West Ham, AS Roma sau Olympiakos.

Omul de afaceri chiar Surprinzător, actul final din Conference League se va disputa „L-am întrebat pe Meme Stoica unde se joacă finala de Conference. Acum eu vorbesc cu voi, dar nu trebuie să excludem rușinea care se întâmplă acum. Ziceam că nu mai vorbesc, dar parcă nu mă simt în adevăr când mă sună cineva și nu răspund. Dar rușinea e imensă. Mare de tot să ajungi să joci în play-out. Finala de anul viitor m-a interesat la Conference. Că vreau să câștigăm finala”, a spus Gigi Becali, conform

