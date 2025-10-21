Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion

Patronul FCSB Gigi Becali a avut o nouă ieșire nervoasă în direct, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Latifundiarul din Pipera l-a atacat dur pe liderul AUR, George Simion, de care cândva a fost apropiat și a făcut o dezvăluire șoc: suveraniștii plănuiau să o susțină pe Cristela Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai 2025, lucru cu care el nu a fost de acord.
„Trădarea e cea mai mare mizerie a lumii!”, a început Gigi Becali, vizibil nervos pe liderul AUR. În cadrul emisiunii, omul de afaceri a dezvăluit că în momentul în care Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pentru alegerile prezidențiale, întreaga mișcare suveranistă, cu George Simion în frunte, plănuia să o pună să candideze pe Cristela Georgescu.
Becali spune că s-a dus să discute cu George Simion, nefiind de acord cu această decizie. Patronul FCSB s-a arătat deranjat de faptul că liderul AUR l-a catalogat ca fiind „Iuda”, insistând că această comparație nu îl descrie, fiindcă nu a trădat niciodată pe nimeni și nu o va face „nici dacă i se va tăia capul”.
„Trădarea! E cea mai mare mizerie a lumii, trădarea! Ca atare, nu ai văzut și cu Simion. Bă, pe mine ce m-a enervat, că mă întreabă lumea dacă mă împac cu el. Păi, ce să am eu cu papagalul ăla? Că el venea pe la mine pe acasă…George Simion papagalul. Mă interesează pe mine de George Simion papagalul? Băi…pișpirică, mă împac cu tine, dar bă, bă bagabontule, tu mă faci pe mine „Iuda”?
Păi mai trădător ca tine, care îmi spui mie, `mă susține nebunul, mă susține nebunul (Călin Georgescu n.r.)`? Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Trebuie să stau lângă `nebunul` și după mă faci pe mine, ‘Iuda’ mă, bagabontule?”, și-a început omul de afaceri atacurile în rafală la adresa liderului AUR, George Simion.
Pe parcursul emisiunii, realizatorul Horia Ivanovici a încercat să îl tempereze pe fostul membru al AUR, dar fără succes. Gigi Becali și-a continuat tirada. Afaceristul susține că prin intermediul platformei de socializare TikTok, liderul AUR l-a acuzat de trădare, lucru care l-a deranjat teribil.
„Tu îți dai seama ce ordinar om? Eu nu aveam treabă cu el, dar numai `Iuda, Iuda!` pe TikTok. Cu toți bagabonții, cu toți infractorii și cu toți ordinarii lumii, pe TikTok. Iuda! Mă, bagabontule, Iuda ești tu, mă, nenorocitule! Eu sunt Iuda? Eu nu am trădat în viața mea pe nimeni”, a ținut să lămurească situația omul de afaceri.
Finanțatorul FCSB a mai atras atenția că, în prezent, liderul AUR, încearcă să atragă oamenii prin biserica. Potrivit acestuia, politicianul s-a dus pe Muntele Athos, doar pentru a se folosi de încărcătura spirituală a locului în scop electoral. Mai mult, susține Becali, călugării l-au sunat și l-au întrebat de ce nu stă George Simion mai mult de un sfert de oră în biserică.
„Păi nu-l lasă dracii, mă! Dracii te lasă să stai în biserică atunci când ești prea păcătos? Păi te scot, bă, Horia! Dracii, te scot, nu te lasă! S-a dus tocmai la mănăstirea unde am dat eu vreo 3 milioane de euro. Păi tu te compari cu mine, mă? Poți să îmi tai capul cu securea, că eu nu trădez. Tu te compari cu mine, mă? Tu să-mi spui de mine „Iuda” bă, bagabontule!”, a mai declarat Becali.
Discuția a fost reluată apoi de Horia Ivanovici și fostul fotbalist Robert Niță, care au subliniat că Gigi Becali a confirmat clar: au existat discuții pentru ca doamna Cristela Georgescu să candideze la președinție. Iată mai jos dialogul: