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Gigi Becali a dezvăluit, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, că FCSB a obținut 10 milioane de euro din transferuri în cel mai slab an al clubului, deși echipa a ratat play-off-ul sezonul trecut și traversează o perioadă dificilă. Patronul a detaliat sumele încasate pentru Darius Olaru, Mihai Lixandru, Adrian Șut și împrumutul lui Daniel Bîrligea, subliniind că performanțele slabe nu au împiedicat veniturile mari din vânzări.

Gigi Becali a calculat în direct câți bani a obținut din transferuri în cel mai prost an la FCSB

FCSB i-a vândut în 2026 pe Adrian Șut, Darius Olaru și Mihai Lixandru și a obținut o sumă importantă pentru împrumutul lui Daniel Bîrligea, care ar putea crește în cazul în care mutarea va deveni una permanentă. Toate aceste mutări s-au efectuat într-un context în care rezultatele echipei au fost mult sub așteptări. „În cel mai prost an, cu play-out, am primit 5 milioane pe Bîrligea (n.r. dacă transferul la Frosinone va deveni permanent), 1.5 milioane pe Șut, 3 milioane pe Olaru, deci 10 milioane am încasat în cel mai prost an, în play-out.

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Se compară ei cu mine? Cum să te compari tu cu împăratul? Eu nu știu unde mă aflu, niciodată nu s-a întâmplat, tot timpul spuneam că sunt puternic, vedeam echipa că e puternică. Acum nu îmi dau seama unde mă aflu, pentru că jucătorii au cât de cât valoare, numai că au nu am format mașinăria. Nu a intrat rotița pe tambur. Trebuie să găsim formula de echipă. Când se vor prinde rotițele, vedem ce aripioare mai trebuiesc. Nu știu ce avem. Și dacă nu știu eu… Trebuie să știu eu, pentru că eu am dus echipa doi ani la rând în Europa League și nimeni din România nu visează.

Dacă eu am luat 10 milioane într-un an prost. Spun unii ‘Domnule, noi suntem români’. Noi ne vindem prea scump, avem prea mare imagine în Europa. Man s-a vândut cu 11 milioane și apoi s-a vândut cu 6, Becali vinde mai bine. Pe Stanciu l-am vândut cu 10 și apoi l-au vândut ei mai departe cu 5 în Europa. Nu avem marfă. Dă-mi tu mie, lui Becali, marfă, să vezi, vinde Becali la europeni? Cum să vândă ei mai bine ca mine?”, a declarat Gigi Becali la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. .

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De ce nu l-a demis Gigi Becali pe Marius Baciu

, fiind contestat puternic de fani, care i-au cerut demisia în repetate rânduri. Gigi Becali a dezvăluit de ce nu îl demite pe tehnician. „Eu îl susțin pe Marius pentru că eu împlinesc dreptatea. L-ai luat pe om, îl ții până vezi că merge corabia. Trebuie să facem dreptatea.

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Cum să-l dau afară pe Marius? Nu e normal. Nu e dreptate. Mai jignesc și eu, mai mă mândresc, nebuniile mele, fac multe. Dar, să țineți minte, toată viața, cât trăiește Becali, dreptatea trebuie să fie împlinită. Mai mă bat, mai mă jignesc, mai înjur, toate păcatele, dar dreptatea nu o încalc nici dacă îmi tai capul”, a spus patronul FCSB-ului, în exclusivitate pentru FANATIK.

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