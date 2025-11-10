Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”

Gigi Becali a oferit niște dezvăluiri de senzație despre demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce spune patronul FCSB despre o posibilă revenire a finului său pe banca tehnică a echipei roș-albastre.
Iulian Stoica
10.11.2025 | 12:37
Gigi Becali ipoteza bomba despre demisia lui Radoi de la Universitatea Craiova So fi bagat cineva la echipa Poate il iau eu la FCSB Ma cert cu el dupa o zi
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, prima reacție după demisia lui Mirel Rădoi de la Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut în etapa a 16-a din SuperLiga, scor 1-2 cu UTA, iar Mirel Rădoi și-a anunțat jucătorii că va pleca de la echipă. Ce spune Gigi Becali despre decizia luată de finul său.

Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce spune despre revenirea antrenorului la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că Mirel Rădoi, după părerea sa, a plecat după ce s-a implicat un oficial la echipă. Omul de afaceri a glumit și a expus faptul că l-ar aduce înapoi pe Rădoi la FCSB, însă acesta și-ar da demisia în a doua zi.

„(n.r. – Se anunță la ora 14:00 despărțirea de Mirel Rădoi) Treaba lor! Eu sunt în găleată, nu mă interesează de ei. Nu înțeleg de ce s-a ajuns aici… Înseamnă că el, finul, a plecat.

O să vă spun ce cred eu. El, Mirel, este foarte orgolios și nu acceptă să intre cineva să-i bage lui strâmbe la echipă. Este posibil să se fi implicat cineva și a făcut un compromis înainte de meci. E posibil, eu așa zic! Din cauză că a făcut acel compromis, el să fi spus ‘l-am făcut, acum la revedere!’. Eu așa cred că a fost.

(n.r. – Mirel a avut mână liberă totală) Lasă că poate îl iau eu pe Rădoi! La mine vine, iar a doua zi își dă demisia! Nu îl iau, că mă cert cu el. E finul meu, nu mă gândesc să-l iau. Ce fac, mă cert cu finul meu pentru fotbal? Ce, sunt nebun?”, a declarat Gigi Becali.

Ce spune Gigi Becali despre lupta directă cu Universitatea Craiova

În continuare, Gigi Becali a mărturisit că nu își va schimba strategia la FCSB, pentru că așa a obținut rezultate. Întrebat dacă oltenii vor fi mai slabi după demisia lui Rădoi, patronul roș-albaștrilor a transmis că și fotbaliștii aduși de Mihai Rotaru sunt valoroși, iar rezultatele au venit atât din meritul lui Rădoi, cât și al jucătorilor.

„O să vă spun un lucru. Eu am câștigat milioane și milioane așa, am făcut o performanță pe care nu a mai făcut-o nimeni în România. Am avut semifinală de Cupa UEFA și m-am calificat în Liga Campionilor. Dacă eu așa am câștigat și mi-a mers, de ce să schimb? 

(n.r. – O să fie mai puternică sau mai slabă Craiova fără Rădoi?) Nu știm asta! Mirel știe fotbal, joacă, dar și echipa joacă pentru că sunt fotbaliști valoroși acolo. Nici nu știe pe cine să bage, toată echipa Craiovei este valoroasă. Nu știm dacă de la Mirel sau de la jucătorii valoroși s-au obținut rezultatele. O să vedem.

Ce, Rotaru e om prost? Rotaru nu știe fotbal? Dacă era prost și nu știa fotbal, mai ajungea aici? Să se bată cu Becali? Doar dacă ești băiat deștept și știi fotbal ajungi să te bați cu Becali”, a încheiat Gigi Becali.

Gigi Becali, prima reacție după demisia lui Mirel Rădoi

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
