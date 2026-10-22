Gigi Becali, dezvăluiri-bombă despre Florin Tănase și plecarea de la FCSB: „Ori ești fotbalist, ori negociezi afaceri”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase (31 de ani) a plecat cu zgomot de la FCSB. După câteva discuții în contradictoriu cu conducerea roș-albaștrilor, mijlocașul s-a transferat liber de contract la Omonia Nicosia. La două luni de la această mutare, Gigi Becali a făcut dezvăluiri incendiare despre fotbalul, care, cândva, era preferatul său.

Gigi Becali, dezvăluiri tari despre plecarea lui Florin Tănase

. Deși recunoaște că regretă despărțirea de fostul căpitan al roș-albaștrilor, latifundiarul din Pipera susține că nu putea trece peste comportamentul acestuia. Gigi Becali consideră de neacceptat gestul lui Tănase de a ieși din antrenament. În plus, Becali este de părere că succesul financiar obținut de mijlocaș din afacerile imobiliare i-ar fi schimbat atitudinea.

ADVERTISEMENT

„De Tănase îmi pare rău, dar nu puteam să merg așa. După ce a făcut… Nu puteam să trec cu vederea. Se dădea șmecher. Nu ai cum să te dai tu șmecher la club niciodată. Trebuia să iau hotărârea. Nu se mai putea. El se credea (n.r. – Gigi Becali?) Da, da. Cum să faci așa ceva? Pleci din antrenament? Eu nu permit așa ceva. Nici lui Maradona. Hai, la revedere, tată!

Tănase și-a luat viteză pentru că el a făcut o afacere și a câștigat acolo vreo 4.000.000 de euro. Tănase a prins gustul de afaceri. A făcut afaceri cu Vulturar și au luat vreo 7-8 milioane. Deci, 3-4 milioane doar partea lui. El a venit la mine că vrea să cumpere terenul de la nea Mitică. Am făcut eu socoteala, îl costa vreo 700 de mii. D-aia nici nu i-am dat. El voia să îi dau 2 milioane de euro împrumut și să nu îi mai dau salariul.

ADVERTISEMENT

Tu ești fotbalist sau negociezi cu mine afaceri de blocuri? Când depinzi de meseria ta, ai o teamă. Dar el, 30.000 de euro pe lună… Ce mai înseamnă pentru el? El s-a obișnuit cu bani mulți. Înainte cu un an a luat 1.000.000 de euro de la mine. El s-a obișnuit cu bani mulți și a vrut să arate din totdeauna la declarații că e mai șmecher. Dar nu a sărit niciodată calul. Dar acum a sărit calul rău de tot”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, despre succesul în afaceri a lui Florin Tănase

Gigi Becali a oferit și detalii despre afacerea imobiliară în care Florin Tănase ar fi vrut să se implice alături de Vulturar. propunând ca acesta să nu îi mai achite salariul. „El voia să ia un teren. El cu Vulturar. Era 20 de milioane la vremea aia. Voi vă dați seama? E posibil să vină o criză imobiliară. Ei ziceau că pot da 7-8 milioane. Dacă nu dați banii, ce faceți? Pierdeți banii ăia, dacă vine criza. Ei se bazau că vând apartamente, că iau avansul pe ele.

ADVERTISEMENT

Au vrut să cumpere terenul lui nea Mitică, terenul pe care l-amv ândut eu lui nea Mitică cu 3 milioane, ei voiau să îl cumpere cu 7 milioane. Eu i-am zis fă ce vrei, dar nu pot să îți dau. Dacă îi dădeam 2 milioane, îl încurcam mai mult”, a adăugat latifundiarul din Pipera.