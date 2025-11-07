Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!”. Ce legătură are iubita lui Tavi Popescu! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a venit la FANATIK SUPERLIGA cu ultimele detalii din telenovela transferului lui Louis Munteanu la FCSB. În direct, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit discuția pe care a avut-o la telefon cu atacantul lui CFR Cluj.

Gigi Becali, dezvăluiri despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB

Gigi Becali a mărturisit fără rețineri că i-ar fi oferit un salariu de 30.000 de euro lunar lui Louis Munteanu la FCSB. Golgheterul SuperLigii din sezonul precedent a pus mâna pe telefon și i-a spus clar omului de afaceri că vrea un salariu de 60.000 de euro.

„Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Am fost la biserică și am zis. ‘Doamne, tu să hotărăști dacă e ceva’. Era 99%, tot, tot, tot. Când am ieșit de la biserică am întrebat dacă jucătorii sunt la București.

L-am întrebat pe Meme, trebuia să fie la vizita medicală că nu-i luam așa aiurea. Trebuia să dau toți banii într-o zi, pe loc. Am zis că banii îi dau cu o zi înainte. Nu-i problemă, dar treaba e că atunci când am ieșit a fost un semn, ca să vezi Dumnezeu. L-am sunat pe Louis și i-am zis de bonusuri, cutare”.

Gigi Becali – Louis Munteanu, dialog incendiar la telefon

să fie prezenți la București la vizita medicală. Gigi Becali a declarat răspicat că nu are cum să-i ofere lui Louis Munteanu un , care are 30.000 de euro.

„L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’.

Lasă că nu se supără Tănase. E prietenul meu, dar nu fac eu așa ceva, nu e vorba de supărare. Puteam să fac cum am făcut cu Tănase. A luat un milion anul trecut. Facilități de premiere. Dacă Tănase a cerut 35.000 de euro și i-am zis că de 30.000 de euro nu sar”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Replica lui Louis Munteanu l-a șocat pe Gigi Becali

Gigi Becali a spus că, deocamdată, limita salarială la FCSB este de 30.000 de euro. Patronul FCSB a dezvăluit în direct replica lui Louis Munteanu, care l-a lăsat „mască” pe latifundiarul din Pipera.

„Încă nu sar de 30.000 de euro pe lună la FCSB. Olaru are salariu de 20.000 de euro salariu. Dacă vrei 31.000 de euro nu îți dau, baremul e de 30.000. În următorii ani trebuie să ajungem la 40.000 de euro lunar. Trebuie să urcăm niște trepte.

Eu l-am sunat, el nu răspunsese și m-a sunat el. Dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie. Mi-a zis: ‘Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos’. (n.r. râde) Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul”, a mai spus patronul roș-albaștrilor.