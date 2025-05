Gigi Becali, dezvăluiri de culise din transferul lui Alex Mitriță: „Dacă pleacă, împarte banii cu Rotaru!”

Gigi Becali a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, un detaliu important referitor la înțelegerea dintre Alex Mitriță și Mihai Rotaru, cu privire la un potențial transfer al starului oltenilor în vară.

Detaliul devoalat de Gigi Becali din înțelegerea dintre Alex Mitriță și Mihai Rotaru

După un sezon individual fabulos în SuperLiga României, Mitriță poate pleca în Arabia Saudită, unde ar putea fi plătit regește: aproximativ 1,5 milioane de euro pe an! . Omul de afaceri a devoalat pentru FANATIK o înțelegere între extrema stânga a „leilor” și patronul Mihai Rotaru.

În cazul unei plecări de pe „Ion Oblemenco”, potrivit lui Becali, Rotaru și Mitriță vor împărți egal suma de transfer. „Perla” din Bănie a negociat atât de avantajos, deoarece când a revenit la Universitatea Craiova, în iulie 2023, a făcut-o în calitate de jucător liber de contract.

„Pei, CFR și cu echipa aceasta pe care o are acum tot se bate la titlu. Chiar dacă nu face Nelu Varga investiții, cu echipa pe care o are acum se bate la titlu. Ei sunt! În rest nu are cine, nici Craiova, nici Rapidul.

(Horia Ivanovici: Am înțeles că Mitriță pleacă în Arabia Saudită) Dacă pleacă Mitriță, treaba lor! Eu spun ce văd, nu stau să vorbesc eu. (Horia Ivanovici: Pleacă fără sumă de transfer că așa e înțelegerea. Atunci probabil că o să ia 1,5 milioane salariu sau ceva de genul).

Gigi Becali: „Se împart 50% – 50% banii de transfer cu Rotaru”

Eu știu că dacă pleacă se împart banii. Eu așa știu. Se împart 50% – 50% banii de transfer cu Rotaru. Nu mă bag, nu mă interesează (Horia Ivanovici: Nu vă băgați, nu vă interesează, dar le știți pe toate).

Pei, le știu, și mai spun și ce cred și eu. Eu spun așa: ca să poți să te bați la un trofeu trebuie să ai doi, trei jucători de valoare. Ca atare, Craiova a avut doi, dar n-a avut trei. Trebuie să ai măcar trei.

Că dacă era și Baiaram de valoarea lui Mitriță, putea să ia Craiova campionatul. Dar n-ai cum, că trebuie să ai jucători pe toate compartimentele. Îți trebuie cât de cât putere ca să câștigi. CFR-ul d-aia poate! Ei au putere pe toate compartimentele. Îl au pe Loius Munteanu, îi au pe negrii aceia din față pe care nu știu cum îi cheamă”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică .

de goluri și pase de gol a reușit Alex Mitriță pentru Universitatea Craiova în de meciuri oficiale din actualul sezon. 4.000.000 de euro este cota sa de piață, conform .

de euro este cota sa de piață, conform . 26.09.2013 este data la care Alex Mitriță a jucat singura sa partidă pentru FCSB, succesul cu 4-0 în fața Avântului Bârsana din Cupa României.