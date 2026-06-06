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Gigi Becali, dezvăluiri despre discuția cu fostul antrenor al FCSB: “O făcea pe șmecherul acum câțiva ani! Dacă mă asculta, acum era antrenor!” 

Gigi Becali dezvăluie o discuție pe care a avut-o cu fostul antrenor de la FCSB. Ce greșeală ar fi făcut tehnicianul în urmă cu câțiva ani: ”Dacă mă asculta, acum era antrenor!”, spune patronul roș-albaștrilor.
Adrian Baciu
06.06.2026 | 09:00
Gigi Becali dezvaluiri despre discutia cu fostul antrenor al FCSB O facea pe smecherul acum cativa ani Daca ma asculta acum era antrenor
EXCLUSIV FANATIK
“O făcea pe șmecherul acum câțiva ani! Dacă mă asculta, acum era antrenor!” Gigi Becali, discuție cu fostul antrenor de la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a avut în ultimii ani mai mulți tehnicieni. Unul dintre ei a fost Nicolae Dică, 46 de ani. Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, ce discuție a avut cu ”Dicanio”. Patronul fostei campioane din prima ligă a dat de înțeles că a dorit să-l numească antrenor la echipa sa în urmă cu 3-4 ani, însă Dică ar fi refuzat: ”Făcea pe șmecherul”.

Ce i-a spus Gigi Becali lui Nicolae Dică, fostul antrenor al FCSB: “O făcea pe șmecherul acum câțiva ani! Dacă mă asculta, acum era antrenor!”

Fost jucător important la FCSB, dar și la echipa națională, Nicolae Dică, 46 de ani, nu are o carieră în antrenorat acum cum și-ar dori. În ultimii ani, acesta nu a reușit să aibă rezultate pe nicăieri. A înregistrat eșecuri pe linie la FCU Craiova, FC Voluntari, FC Argeș și, în sezonul precedent,la Concordia Chiajna.

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Probabil singura echipă unde acesta a avut o prestație onorabilă a fost FCSB. Instalat pe banca echipei din Capitală în vara lui 2017, Nicolae Dică a terminat sezonul 2017-2018 pe locul 2 și a dus echipa în 16-imile Europa League. Ulterior, rezultatele slabe din al doilea sezon la cârma lui FCSB au dus la ruptura dintre el și club. În decembrie 2018, tehnicianul şi-a dat demisia. Patronul l-a făcut atunci praf într-un discurs televizat.

Același Gigi Becali, 67 de ani, dezvăluie, la FANATIK SUPERLIGA, o discuție pe care a avut-o cu Dică în urmă cu câțiva ani. Pe atunci, antrenorul avea posibilitatea să revină la club, însă ”o făcea pe șmecherul”, spune patronul echipei din București. ”El (n.r. Dică) a fost la mine în bucătărie, acum vreo 3-4 ani. Și făcea pe șmecherul, că ‘nu, nea Gigi, eu așa, eu așa, eu fac așa’. El, dacă atunci venea la FCSB, acum era mare antrenor și lua milioane.

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Ce antrenor din SuperLiga a ofertat Gigi Becali înainte de a-l numi pe Marius Baciu

Cu această ocazie a dezvăluirilor despre Nicolae Dică, Gigi Becali a spus că a încercat recent să-l readucă pe banca tehnică pe Bogdan Andone, antrenorul care a realizat minuni pe banca lui FC Argeș. Acesta l-a refuzat însă. ”Tot eu sunt vinovatul, că tot eu i-am făcut șmecheri pe ei (n.r. pe unii antrenori). Ce, pe ăla de la Argeș (n.r. Bogdan Andone) cine l-a făcut antrenor? Era pe la Ghimpații din Deal, pe la o echipă de Divizia B. Nu l-au lăsat să vină.

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L-am luat eu și după aceea s-a ridicat în fotbal. Am văzut că e băiat bun. Dar acum, când l-am chemat și pe el, a spus: ‘Că stai, că să vorbesc cu Dani Coman’. Atunci, eu i-am spus: ‘Dacă vii la mine, într-un an-doi, îmi fac echipa, și tu o să ajungi mare antrenor. Dacă stai la Pitești, într-un an o să fii pe acolo, pe la Metaloglobus, la retrogradare, și o să ajungi să antrenezi în Liga a 2-a, ca Di Caprio (n.r. Nicolae Dică).

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Gigi Becali: ”Poate îl iau pe Dică secundul lui Baciu”

Gigi Becali a făcut toate declarațiile de la FANATIK SUPERLIGA fiind alături de Nicolae Dică, la biserică. Cu acest prilej, latifundiarul a spus că poate îl va duce pe acesta secund la echipa antrenată de Marius Baciu. ”Poate îl iau pe Di Caprio secundul lui Baciu. Să vedem dacă vrea. Dă din cap și zice că nu. Ce să-i fac. Dacă nu a venit atunci, acum era mare.

Dar el se dădea șmecher. ‘Eu cutare, sunt antrenor, nu îmi faci schimbările. Nu fac eu nea Gigi așa ceva”. Dar e om cuminte”, a mai spus Gigi Becali.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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