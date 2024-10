Gigi Becali, dezvăluiri despre generalul Lucian Pahonțu: ”Are cea mai mare putere din România. Mi-e frică de omul ăsta”

a făcut marți seară o serie de dezvăluiri despre generalul Lucian Pahonțu și influența pe care acesta ar avea-o în România.

”Mi-e frică de omul ăsta”

Latifundiarul din Pipera a spus că directorul Serviciului de Protecție și Pază îi inspiră teamă și că, de fapt, el este omul care conduce România.

Mai mult, omul de afaceri a declarat că la un parastas care a avut loc la Cernica a auzit întâmplător un dialog între generalul SPP și o altă persoană,

„Acum, zic ei, răul mai mic. Adică răul mai mic, vezi Doamne, partid extremist. Stați să vedem. La un parastas, la o înmormântare și era și parastas acolo, era un șef de serviciu important în România. Mi-a spus Pandele, nu-i dau numele că mi-e frică de omul ăsta, că ăsta conduce România.

Nu-i dau numele că nu vreau să am probleme, că e și om de treabă. Și omul ăsta a zis: dacă intrăm în turul II, și Ciucă, și Simion, îl batem măr pe Ciolacu. Și le-a spus acolo, era un episcop, erau preoți, dar eu eram afară și am auzit și eu treaba asta. Eram la Cernica, la un parastas”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali a subliniat că nu știa că directorul SPP are atât de multă putere, ”așa că persoana asta, dacă îi promite lui Ciolacu, îi promite degeaba. Acolo a spus că mănâncă bătaie”.

”Omul de care spun eu este un om foarte important. Eu nu știam că atât de mare putere are. În ultimul timp am aflat, că mi-a spus Pandele, că are cea mai mare putere din România. Eu nici acum nu cred. Dar persoana asta așa a spus”, a mai spus Becali.

Gigi Becali recunoaște că este omul lui Viorel Hrebenciuc

Patronul FCSB a recunoscut că este omul fostului deputat PSD, Viorel Hrebenciuc, și că acesta i-a cerut să îl ajute pe George Simion să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale.

”Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi». Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate”, a afirmat Gigi Becali.

Totodată, omul de afaceri a menționat că și fostul deputat PSD, Sebastian Ghiță, i-ar fi cerut să îl spijine pe candidatul AUR la președinție să ajungă în turul doi.

„Cu Sebi Ghiță, eram cu Simion lângă mine, la palat, l-am sunat eu și cutare. Și mi-a zis «Băi, nea Gigi, hai să-l băgăm în turul doi pe Simion»”, a transmis latifundiarul din Pipera.