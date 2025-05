Gigi Becali, dezvăluiri despre transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB! Ce se întâmplă cu Alexandru Musi, parte din afacere: „Îl dau lor și pe el”

Gigi Becali pregătește deja strategia de transferuri pentru sezonul viitor. Patronul de la FCSB nu vrea să rateze și anul acesta calificarea în faza principală din UEFA Champions League și vrea să aducă în lot jucători de clasă.

Becali, pregătit să își facă echipă de Champions League

Roș-albaștrii, deși au câștigat la pas titlul, au suferit în unele partide în linia ofensivă. Accidentările le-au creat mari bătăi de cap lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar cei doi au fost nevoiți să improvizeze.

, unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo. Câinii roșii sunt dispuși să intre la negocieri pentru orice fotbalist, însă momentan nu s-a ajuns la un acord.

Gigi Becali: „Nu am căzut încă de acord și la suma de bani pe care ei o vor”

Patronul de la FCSB ar fi dispus să-l cedeze pe Alexandru Musi la Dinamo și să mai plătească, în plus, 200 de mii de euro la schimb pentru Dennis Politic. Oficialii de la Dinamo ar cere însă o sumă mai mare.

„Tată, transferurile nu se fac prin presă, dar dacă tot vreți să cunoașteți amănunte, eu vă spun cum stă treaba. Nu știu dacă ați vorbit cu cineva de la Dinamo, dar acum nu am închis-o pentru Politic. Ok, îl dau lor și pe Musi. Sunt de acord, dar nu am căzut încă de acord și la suma de bani pe care ei o vor.

Eu le mai dau doar 200 de mii, iar ei nu vor. Îmi cer și mai mulți bani, pe care eu nu accept să-i dau. Rămâne să mai discutăm, dar nu le dau suma pe care ei o vor pe lângă Musi”, a explicat Gigi Becali, conform .

Dennis Politic a devenit rapid unul dintre cei mai interesanți fotbaliști din Superliga. Evoluțiile sale l-au convins până și pe selecționerul României, Mircea Lucescu, care l-a recompensat cu o convocare la națională.