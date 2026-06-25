Gigi Becali, dezvăluiri fabuloase despre ziua lui: „Nu e azi, eu m-am născut pe câmp, într-o glugă de coceni”. Chinurile prin care a trecut familia sa: „Ne-au urcat în vagoane să ne ducă în Siberia să murim cu toții”

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Gigi Becali a împlinit în teorie 68 de ani pe data de 25 iunie, dar patronul de la FCSB a explicat că de fapt el a fost născut pe 24 iunie 1958. Din cauza unei drame teribile trăite de familia lui s-a ajuns ca momentul nașterii sale să nu fie consemnat la data exactă la care s-a petrecut. Omul de afaceri din Pipera a explicat pe larg această chestiune și a vorbit de asemenea și despre încercările grele din viața sa.

Gigi Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre viața sa la împlinirea a 68 de ani

Cu ocazia unor declarații acordate în exclusivitate pentru FANATIK în acest context festiv, finanțatorul fostei campioane a României și-a adus aminte cum familia sa ar fi trebuit să fie deportată în Siberia la ordinul regimului comunist din țara noastră, cu scopul exterminării bineînțeles, dar în cele din urmă nu s-a mai ajuns la acest scenariu sumbru, iar părinții săi s-au trezit pe un câmp din zona Brăila – Galați, acolo unde de altfel s-a și născut latifundiarul.

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„Ziua mea nu-i azi, pe 25 iunie. Ziua mea a fost pe 24! Cum așa? Păi hai să vă spun cum. Eu m-am născut pe 24, în câmp! Mama m-a născut într-o casă făcută din glugă de coceni. Înțelegeți? Deci, ce s-a întâmplat? Ne-au urcat în vagoane la Timișoara, pe machedoni, cu familii, cu copii, cu tot, să ne ducă în Siberia, ăsta era ordinul. Voiau să ne ducă în Siberia să murim cu toții. Și ne-au suit pe toți în trenuri la Timișoara, ca pe animale, ca pe vite…

Și direcția era Siberia. Unde, vă dați dai seama, urma să murim de foame, de frig și așa mai departe. Să murim cu toții! Nu știu ce s-a întâmplat, dar pe drum s-a schimbat ordinul și ne-au oprit în câmp, undeva prin zona Galați. N-aveam case, n-aveam nimic, am făcut un adăpost, pentru că nu poți să-i spui casă, un adăpost din coceni. Da, din coceni de porumb. Adăpost din coceni de porumb.

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Și acolo m-am născut eu, în adăpostul de coceni de porumb, ce-am putut să facem repede pe câmp, ca să nu murim de frig. Și mama m-a alăptat în adăpostul ăla. Iar cu picioarele stătea în țărână și o frământa cu picioarele cât mă alăpta. Și făcea lut din ăla, chirpici, ca să construim casa mai departe, să ne facem o casă mai ca lumea. Că noi stăteam în adăpostul ăsta de coceni de porumb. Și cu picioarele, cât mă alăpta, muncea femeia. Mama mea muncea. Și făcea chirpici din ăștia ca să ne facem o casă mai de Doamne ajută, ca să supraviețuim”, a povestit Gigi Becali.

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Familia lui Gigi Becali este originară din Albania. Cum a ajuns în România

În continuare, Gigi Becali a vorbit despre faptul că putea foarte ușor să moară în acele vremuri, imediat după naștere, cum de altfel a și fost cazul altora aflați în aceeași situație atunci. De asemenea, patronul de la FCSB a oferit și detalii mai puțin știute despre originile familiei sale, prin prisma tatălui său, chestiune care a condus în cele din urmă către stabilirea în România:

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„Vă dați seama că puteam… Era atât de ușor să murim de frig pe câmp, să murim de foame. Am trăit niște vremuri teribile. Bine, eu eram mic, de-abia mă născusem, nu știam, dar aveam toate șansele să mor, cum de altfel s-a mai întâmplat cu alții, săracii, care n-au rezistat. Cum am ajuns noi pe câmp acolo, la Brăila? Noi am avut o poveste… Taică-miu a venit de undeva din Albania. Tase, cum îi ziceau toți machedonii, cu respect. Nea Tase… Am venit din Albania.

Când am venit din Albania, ne-au dus prima oară în Dobrogea. După ce ne-au dus în Dobrogea, stai, că nu e bine nici în Dobrogea, din Dobrogea ne-au dus în partea ailaltă a țării. În Bucovina. În Bucovina am stat în satul Ilișești, am și fost și l-am vizitat, satul Ilișești unde am trăit. Vă dați seama, deci din Dobrogea ne-au dus în unde se agață harta în cui. În Ilișești, în Bucovina. Am stat acolo, după aia stai, că să ne disloce”.

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Ulterior, familia lui Gigi Becali a fost dusă tocmai la Timișoara, iar apoi s-a decis deportarea în Siberia, care, din nefericire, nu s-a mai petrecut până la urmă. „Din Ilișești, din Bucovina, ne-au dus la Timișoara… Și acolo au hotărât comuniștii să ne pună în trenuri, să ne ducă să murim toți în Siberia. Nu știu ce s-a întâmplat, ne-au lăsat pe câmp acolo, pe undeva prin jurul Brăilei. Am stat acolo o perioadă, vai de capul nostru, n-aveam nici ce mânca, bătea vântul, vă dați seama cum era pe câmp. Amărăciune mare, sărăcie mare de tot”,

Cum a contribuit tatăl lui Gigi Becali la formarea comunității de machedoni din România, în actuala Pipera

Totul s-a întâmplat la dorința unui bărbat aflat atunci în Parlamentul României, care i-a cerut ajutorul în acest sens lui Tase Becali: „După aia, la un moment dat, ne-au mutat undeva în zona Galațiului… Și era un machedon atunci în Parlamentul României. A venit și a vorbit cu taică-miu și i-a zis «Bă, Tase, trebuie să facem o comunitate, o comună de machedoni aici, la marginea Bucureștiului, aici, la șosea». Și i-a zis Tase: «Dar de ce cu mine?». «Păi, nu se poate, că trebuie un om important pe care să-l respecte lumea, ne trebuie un lider».

Și taică-miu a luat acolo niște terenuri vizavi de șosea. Unde să ne facem și noi case și unde să se dezvolte comunitatea. Și a venit machedonul ăsta care era atunci mai influent, era prin Parlamentul României, și el a aranjat cu taică-miu. Dar i-a zis: «Bă, dacă nu vii tu, nea Tase, nu pot să-i mut pe toți. Numai cu tine vine lumea, că pe tine te respectă, ne trebuie un om puternic, determinat, un lider.

Că, na, tot pe câmp ne-a dus… Uite, pe aici e șoseaua, pe partea asta-s terenurile». Bine, până la urmă, taică-miu, care era puternic, a luat ce terenuri a vrut… Ca să fie bine și să putem să ne facem un rost. Și așa, încetul cu încetul, a crescut comunitatea condusă de tatăl meu, de nea Tase cum îi spuneau toți. Că-ți trebuia un om puternic”.

De ce a fost înregistrată nașterea lui Gigi Becali abia pe 25 iunie

a explicat că, din cauza distanței mari dintre câmpul în care a ajuns familia lui și cea mai apropiată unitate administrativă a statului român de la acea vreme, părinții săi nu au ajuns decât după o zi să îl înregistreze. „E, revenind la nașterea mea, m-am născut pe câmp, cum ar veni ieri, în 24 iunie, dar s-a dus și m-a declarat la Poliție a doua zi, că îți dai seama, trăiam pe câmp, făceai kilometri întregi până la primul sediu de Poliție. De aia mie lumea îmi zice ‘La mulți ani!’ pe 25… Astăzi adică, și, de fapt, eu m-am născut pe 24, asta este povestea. Așa a fost destinul meu.

Uite, am avut o stea, că puteam să nu mai fiu astăzi, la ce s-a întâmplat atunci și cum ne-au aruncat pe câmp să murim acolo, fără mâncare, fără apă, fără nimic. A trebuit să ne descurcăm și să supraviețuim. Se poate spune că a fost chiar un miracol. Deci eu m-am născut în cocenii de porumb. Acolo s-a născut Gigi Becali, ca să știți și voi.

Avem vreo 9 luni când, până la urmă, am ajuns pe locurile astea de aici, de la București, că de aia noi avem avem casele acolo, la șosea, veți ști voi cum avem noi în Pipera casele. Deci asta-i povestea mea și de aia, de fapt, eu sunt născut pe 24 și nu pe 25 iulie, da? A fost greu, a fost infernal de greu, cine ar fi crezut că uite o să ajung unde am ajuns astăzi”, și-a încheiat Gigi Becali povestea fabuloasă de viață.