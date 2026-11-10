Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent: 10 decizii pe care le-a anunțat patronul FCSB

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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunță o adevărată revoluție după FCSB – Corvinul, scor 0-1. Miliardarul anunță că se va implica personal în bucătăria internă a echipei, după ce a aflat că există „bisericuțe” în staff. Mai mult, va superviza atent transferurile din această iarnă și va sta de vorbă cu Denis Drăguș pentru a-l convinge să nu mai fie atât de egoist. Toate declarațiile, în EXCLUSIVITATE la FANATIK SUPERLIGA.

Care sunt cele 10 decizii pe care Gigi Becali le-a anunțat la FCSB în acest sezon

1. Se va implica personal în viața echipei, pentru a redresa corabia

Patronul celor de la FCSB a explicat, fără să se ferească de cuvinte, că se va implica de acum înainte personal în viața echipei, pentru că nu mai acceptă să se facă de râs. Mai mult, își asumă vina 100% pentru situația în care este echipa, tocmai din cauza lipsei de implicare:

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„Sunt de 26 de ani în fotbal. De când am intrat, niciodată nu m-am făcut de râs. Locul 1, locul 2, m-am bătut la campionat. Ca să ajungi să te bată acasă Corvinul, deja, după 26 de ani, mă fac de râs. Eu niciodată nu m-am făcut de râs la fotbal. Normal, ar trebui să fiu mai bun, mai puternic, nu să mă fac de râs.

Vina e tot a mea, nu trebuia să las clubul. Tot timpul m-am ocupat. Nu trebuia să-l las, trebuia să mă ocup. Acum mă voi ocupa. Am zis: «Băi, Meme…». Nu vreau să se înțeleagă că eu acum stau să-l judec pe Meme, să scot un țap ispășitor. Eu sunt vinovatul, 100% eu. Și când ai încredere într-un om și nu se întâmplă ce trebuie, tot tu ești vinovatul. La noi, la machidoni, e o vorbă: «Stăpânul scoate calul din noroi». Dacă nu-i stăpânul, păi pe ăla care e slujitor nu-l interesează. Zice: «Lasă oile!» și fuge. Și lupul le risipește. Nu trebuia să las așa”.

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2. Îl va înlătura de la echipă pe Boutoutaou, „3 milioane de bani aruncați pe geam”

Gigi Becali pare că s-a convins că Aymen Boutoutaou nu este fotbalistul de care FCSB are nevoie. Asta, în ciuda faptului că în meciul cu Rapid fotbalistul adus din Liga a 3-a din Franța a impresionat. Miliardarul s-a resemnat, așadar, că a pierdut 3 milioane de euro și îi va face „vânt” fotbalistului:

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„Eu l-am pus pe Meme, eu sunt vinovatul. Nene, e prietenul meu, nu mă dezic de el. Dar și el a avut mintea întunecată. Pe mine, Boutoutaou ăsta mă costă 3 milioane de euro în trei ani. Cu totul, cu ce au luat impresarii, 3 milioane aruncate în foc.

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Boutoutaou ăsta, poate scap de el la iarnă, îl dăm la arabi sau ceva, scap de vreun milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Boutoutaou ăsta nu e jucător pe care să pot să-l folosesc eu, nu-i de mine și cu asta, basta!”.

3. Va ține legătura cu Laurențiu Reghecampf, pentru a înțelege mai bine situația

Cu toate că a promis că nu se mai implică în deciziile tactice și s-a ținut de cuvânt de la venirea lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali e hotărât să fie mult mai aproape în viitor de antrenorul său. A avut deja o discuție cu Reghe prin care l-a făcut să înțeleagă de ce anumite mutări nu au fost inspirate cu Corvinul:

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„Cu Reghe am vorbit. El a greșit. A zis: «Domnule, am auzit că ești supărat», pentru că aflase că am spus la presă că a greșit. «Nu, băi, Reghe, cum să fiu supărat? Pentru ce să fiu supărat? Ai greșit, dar nu ai vină pentru rezultat». Uite ce ai greșit. Când l-ai schimbat pe… Deci noi, fără Radunovic și Muhar la mijlocul terenului, nu controlăm jocul. L-ai schimbat pe ăla, Joao Paulo juca fundaș stânga. Când l-ai schimbat, bagă-l pe Joao Paulo în stânga, nu mai face schimbări. Joao Paulo e bezmetic, jucătorul. Radunovic ține mijlocul terenului. L-ai băgat pe ăla în stânga și s-a stricat tot. Dacă tu îl lăsai pe Radunovic la mijlocul terenului, noi băteam, dădeam două-trei goluri.

Dar nu mai puteam să dăm gol. Joao Paulo nu avea direcție, era bezmetic pe acolo, parcă era atacant. El a spus: «Băi, patroane, dacă este așa, tu spui că așa este, că îi cunoști tu mai bine, atunci, dacă o să mai fie situații, nu-l mai schimb. Adică îl las pe Radunovic la mijloc și o să-l bag pe ăla acolo. Dar nu mi-ai spus situația asta».

Păi, nu i-am zis, că i-am spus că nu mă bag, că face ce vrea. M-a întrebat presa: «Reghe e vinovat?». «Da, e și el vinovat». Eu nu sunt supărat pe tine, am spus doar că ai greșit. Îți spun și ție: ai greșit. Noi, ca să putem să mai salvăm ceva, avem nevoie neapărat de Radunovic, Muhar, Drăguș, ăștia trei jucători, și Dawa. Contează axul central. Lui Dawa nu ai ce să-i zici, lui Muhar nu ai ce să-i zici, e fotbalist. Radunovic la fel, Drăguș la fel. Folosește-i pe ăștia pe posturile lor. Găsește-i loc lui Drăguș. Unde joci cu el, dacă avem accidentații ăștia?”.

4. Vrea să-l facă pe Dennis Drăguș un jucător altruist, care joacă pentru echipă

În discuția avută cu Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali și-a dat seama că Denis Drăguș este un jucător egoist, care trebuie reeducat. A aflat acest lucru și după o discuție cu Mirel Rădoi, finul său. Astfel, Gigi Becali e determinat să vorbească personal cu Drăguș, pentru a-l face să înțeleagă că trebuie să joace mai mult pentru echipă:

„Spune-i lui Drăguș că o să vin și eu și o să-l rog: «Te rog eu frumos, mă minunez când driblezi cu așa ușurință, dar dă pasă!». Am vorbit și cu Mirel: «Ce se întâmplă?». «Bă, nașule, l-am avut. Are calități native, forță, viteză, driblează bine. Are un fix: când vine mingea la el, vede numai poarta, nu se mai gândește la altceva».

Trebuie să-i scoatem din cap poarta. Trebuie să-i intre în cap, trebuie țipat la el încontinuu: «Pasă, pasă, pasă!». Trebuie să joci cu echipa. Bă, ai driblat unul, pasează! Nu că driblezi unul, încă unul și mai vrei încă trei. Nu poți!”.

5. Va aduce jucători valoroși la iarnă și se va implica în campania de transferuri

Sătul de rateurile date de actuala sa echipă din birourile FCSB, Gigi Becali se va implica în acest mercato. , un scouter apreciat care este specializat pe piața din Africa. Becali vrea să aducă cel puțin 5-6 jucători de valoare la iarnă:

„Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil. Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el. În urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, Meme cu Cernat, nu se uită, am zis, decât să mănânce mentosana, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai la revedere și cu tine!

Eu i-am spus lui Mirel (b.r. Rădoi): «Mai bine, dacă e, să iau 10. Din 10 pot să selectez patru și mai pierd încă trei milioane și gata. Am pierdut trei milioane la unul, măcar să pierd trei milioane la 10. Dar din 10 tot scot trei». A zis: «Nașule, nu trebuie să cheltui atâția bani în România. O să te ajut și eu cu ce pot». A zis că se găsesc jucători”.

6. Va desființa bisericuțele din birourile FCSB. O mare problemă pentru echipă

. Asta, după ce l-a adus la club pe Bogdan Costicea, doar ca să afle că scouterul e marginalizat de Mihai Stoica și echipa sa, printre care Florin Cernat. Patronul FCSB anunță că va merge personal să discute cu oamenii și îi amenință pe toți cu demiterea. Desigur, nu vorbim despre Mihai Stoica, cel care are postul la FCSB asigurat pe viață.

„L-a întrebat presa pe Reghe dacă sunt bisericuțe și m-a întrebat și pe mine presa. Mai aveam puțin și mă scăpam. Există bisericuțe la conducere, nu la jucători. La ce mă refer? Acum eu o să mă duc la ei săptămâna asta și o să-i iau pe toți ăia care iau salarii acolo și o să le zic: «Băi, băieți, l-am dat pe Costicea acum două-trei zile. Am zis să faceți birou și să aduceți jucători. Arătați-mi ce ați lucrat în astea trei luni de zile».

Eu o să constat, acum am descoperit, că, de fapt, Costicea nu este cutare, că nu ne place, că noi suntem cutare, că noi răspundem doar la ce spune Meme. Bă, nu Meme dă ordine, doar eu dau ordine! Meme e fratele meu, dar acolo nu există decât un singur stăpân: Becali. La FCSB există un singur stăpân și nimeni altul. Sunt eu, Becali!

Îl cam persiflează, cum ar veni, că nu e de-al lor. Trebuie să răspundă cineva. Bineînțeles, nu va răspunde Meme, că e frate și frații nu răspund. O să răspundă alții în locul lui. Mă agăț și eu de ce pot, că sunt în prăpastie. Cernat ce face? De doi ani cercetează? Ce a cercetat? Că i-a adus pe Boutoutaou, Batubinsika, Arad. De doi ani tot cercetează? Celălalt, Filip, e băiat bun, cuminte.

Ce facem aici? Venim aici să muncim sau să facem bisericuțe? Celălalt, Stoica, sau cum îl cheamă și pe ăla, care-i treaba cu el? A zis Reghe că are nevoie de el. Nu că are el nevoie. Acum, de fapt, a zis că n-are nevoie: «Am zis doar așa, că știam că ține Meme la el și am vrut să-l protejez». Ce vorbești, mă? Înseamnă că mă mințiți toți, toată lumea? Vezi ce înseamnă când stăpânul lasă stâna?”.

7. Se sfătuiește cu Mirel Rădoi tot mai des și vrea să-i „închirieze” oameni din staff

Dacă acum câteva săptămâni Gigi Becali se plângea că finul Mirel Rădoi nu îi răspunde la telefon, situația s-a schimbat radical. Acum, nu doar că Mirel Rădoi răspunde la telefon, dar a ajuns principalul sfătuitor al lui Gigi Becali. Patronul FCSB i-a cerut finului chiar să-i dea „împrumut” mai mulți oameni interesanți din staff-ul fostului antrenor al lui Gaziantep:

„L-am sunat acum pe Mirel Rădoi să-mi dea stafful lui. Când își găsește echipă, să-l ia înapoi, să văd dacă mai vorbesc. Stafful lui Reghe ce are? Are un om. El a zis că are nevoie de oameni. Să-mi dea Mirel doi-trei oameni, să lucreze cu mine și apoi, când vrea Mirel să plece, să-i ia. Și așa nu lucrează acum, știi?

Acum răspunde imediat. Atunci nu răspundea, că avea bâzdâci. Acum răspunde imediat. Vorbesc cu el: «Nașule, te ajut cu ce pot». Am cules și eu informații, să văd ce și cum, aia, aia. Cum vede aia, cum vede aia. Reghe mi-a zis că are unul bun, să văd dacă-l lasă Mirel. Că vrea să-l ia la Craiova, dar Mirel a zis: «Dacă poți să mergi, să mergi».

Eu îi spun: «Nu dacă poți, dacă vrei! Bă, te duci la nașu’ și, când plec eu, atunci te iau. Dar te duci la nașu’ să-l ajuți pe nașu’!». Așa să-i zici, nu că «dacă vrei să mergi», că așa nu vine omul. Dar Reghe a venit cu ideea, că e bun ăla, Ionuț, unul.”

8. Vrea să facă REVOLUȚIE la FCSB și să vândă jucători cu 50 de milioane de euro

Sătul de această perioadă în care FCSB se zbate în mediocritate, Gigi Becali e decis să facă revoluție la FCSB și aspiră să vândă iar jucători cu multe milioane de euro, ca pe vremuri. Nimeni nu e în siguranță, așadar, nici măcar Laurențiu Reghecampf. Crede că jucători precum Pădurariu pot fi vânduți cu 50 de milioane de euro.

„Revoluție fac acum! O să vezi! Singurul care rămâne e Meme, atât! Toată viața, până la final, așa cum am promis. Nu vreau să-i fac niciodată pe dușmanii lui Meme să se bucure de răul lui. Niciodată în viață, până la moarte, până la final! Dar îl mai beștelesc și pe el. La ora asta, Dawa, Ngezana, Pădurariu, el îmi dă speranță, și ăla, Stoian, și mai e încă un fundaș central. Ăștia trei îmi dau speranță să pot să continui. E vorba de bani. Eu cred că pe Pădurariu trebuie să iau, în mod normal, 50 de milioane de euro.

Nu înțeleg, Gică, ia-l, bă, că nu există fundaș stânga ca el! E mai bun ca Bancu! Părerea mea e că noi nu am mai avut așa fundaș lateral de la Contra și de la Dan Petrescu. Muhar, Radunovic, Drăguș, Cisotti și atât. Cu alte cuvinte, mai trebuie jucători. Atacant, număr 9, număr 10, că nu știu dacă e număr 10 ăsta, Drăguș. Să-i găsească post. Oricum, trebuie dublat. Număr 6, că trebuie dublat Radunovic. Dacă nu e el și se accidentează, nu mai funcționează echipa fără el. Fără Radunovic, echipa asta pur și simplu nu funcționează. Se închide cămara! Cum iese Radunovic, cum s-a blocat mașina, gata! La ora asta, cei mai importanți jucători sunt Muhar și Radunovic, ăștia doi. Fără Muhar mai merge, fără Radunovic nu mai merge!”.

9. Nu mai vrea să aibă rivalitate cu nimeni, pentru că a ajuns la un nivel la care nu mai are rivali

Gigi Becali este un om împăcat și nu mai simte nevoia de rivalitate cu nimeni. Spune că se înclină doar în fața lui Ion Țiriac, în rest le dorește tuturor succes și este interesat strict de ograda proprie. A avut și un mesaj pentru Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova:

„Eu deja sunt împărat, nu mai am orgolii. Ca să fie «Rotarizarea României», e greu, nu se poate. Nu neapărat când spun că sunt împărat mă refer la fotbal, mă refer la faptele mele și la viața mea. Că doar n-am vreo coroană pe cap! Păi, dacă e «Rotarizare», n-am nimic cu Mihai, eu. Nu poate el. Nu are nici carisma, nici calitatea să poată să vorbească, să facă, să… Mai faci o glumă, cum mai facem noi. Nu zic că nu e deștept. N-are el, nu poate să ajungă. Eu îmi zic împărat, mă contestă cineva? Să zică el, îl contestă? Nu contează astea. N-am nicio treabă cu Mihai.

Îl felicit pe Rotaru. Era normal să culeagă și el fructe. Știe să lucreze, e băiat deștept, tânăr. Bravo lui! Dar pe mine nu mă interesează concurența cu cineva. Mă interesează de mine. Concurența mea e în Europa, adică vreau să fac bani. Nu e vorba de concurență, e vorba de suporteri, care nu trebuie să fie dezamăgiți. Mii și mii și milioane!

Rotaru mai are multă pâine de mâncat ca să ajungă la ce am făcut eu. Becali a jucat în Champions League, a bătut Chelsea la București, a scos Valencia, a scos Ajaxul. A făcut Becali, ha, ha, ha! Greu să ajungi pe urmele lui în fotbal!”.

10. Nu se mai uită la bani atunci când aduce jucători: 2,5 milioane la iarnă pentru orice fotbalist bun

Dacă până acum a părut că e destul de cumpătat când vine vorba de transferuri, Gigi Becali pare decis ca la iarnă să bage mâna adânc în buzunar și să nu se mai uite la bani când aduce fotbaliști. 2,5 milioane de euro pentru orice fotbalist de calitate care vine în România, prețul corect gândit de Becali:

„Dacă nu mă mai gândesc la locul 1, mă las de mâine de fotbal. Ce mare lucru e? Că sunt 6 puncte și 10 meciuri. Aduc jucători de până la 2 milioane, 2 milioane și jumătate de euro. Să zicem, forțat, până la 2,5 milioane. Doar transferul, să zicem, până în 2 milioane.

Nu merită Lukic 2 milioane, nu face 2 milioane. Eu am vrut să dau 2, ei n-au vrut să-l dea. Nu face mai mult de 2 milioane. Acum am intrat eu pe filieră, aduc eu. Dacă are peste 1,80 m… Dacă are 1,79 m, ia-l de aici, că nu merită mai mult de 500.000!”.