Gigi Becali, dezvăluiri incredibile despre transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj: „E 50-50% cu impresarul. Bani la sacoșă”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, forțează transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. și a vorbit despre înțelegerea pe care o are Neluțu Varga, patronul grupării din Ardeal, cu impresarul fotbalistului.

Gigi Becali nu renunță la transferul lui Louis Munteanu

Louis Munteanu a făcut un sezon de senzație și a intrat în atenția mai multor echipe din vestul Europei.

În plus, Gigi Becali știe de ce finanțatorul celor de la CFR Cluj nu e dispus să îl lase pe Louis la un preț mai scăzut. Omul de afaceri a vorbit despre comisionul uriaș pe care agentul atacantului român, Pietro Chiodi, îl va încasa.

Gigi Becali știe ce înțelegere are Neluțu Varga cu agentul lui Louis Munteanu: „Bani la sacoșă”

Practic, banii pe care ar urma să îi încaseze CFR Cluj în urma vânzării lui Louis Munteanu vor fi doar jumătate din prețul total. Restul merg la impresarul atacantului, Pietro Chiodi, întrucât aceasta a fost propunerea pe care a acceptat-o Varga în momentul în care agentul a rezolvat negocierile cu Fiorentina.

„Nu era 100% că nu îl dă. El a spus că vrea 12 milioane. L-am simțit. L-a costat mult. L-a costat 500 de mii pe el, bani la sacoșă. A luat impresarul. El l-a luat gratis. Îl are jumate-jumate cu impresarul. De asta nu îi convine.

Te opui tu cu ‘Tati’? Eu nu am vrut să fac asta. Dacă iau un jucător, e al meu. ‘Tati’ a fost băiat deștept și a dat impresarului. Să nu se supere ‘Tati’ pentru lucrurile astea. Bravo lui. Mi-a luat mie fața, eu îl laud. Doar el mi-a luat mie fața. A fost mai hoț ca mine”, a mai precizat Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

