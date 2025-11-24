Gigi Becali, dezvăluiri șoc despre operația de cervicală pe care a suportat-o: „Am plecat eu de nebun din spital că sunt leu! Am rupt rețeta”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a suferit, în urmă cu doar câteva zile, o operație destul de complicată la cervicală. Patronul celor de la FCSB a recunoscut că nu a ascultat sfatul medicilor și, imediat după intervenție, a plecat din spital. Omul de afaceri nici măcar nu a luat medicamente, întrucât a avut încredere totală în organismul său.

Zile dificile pentru Gigi Becali. Omul de afaceri s-a operat

De ani de zile, Gigi Becali se confruntă cu probleme în zona spatelui, . Acum însă, omul de afaceri a decis că e momentul să se opereze la cervicală.

ADVERTISEMENT

Operația a fost una de succes, . În mod normal, pacienții rămân internați la spital câteva zile pentru a se recupera complet.

Gigi Becali s-a refăcut miraculos după operație. Patronul de la FCSB a rupt rețeta de la medic și a plecat de la spital pe proprie răspundere

Omul de afaceri a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a explicat că a plecat din spital pe propria răspundere. Mai mult, Gigi Becali nici măcar nu a luat antibiotice sau calmante. Când a primit rețeta cu medicamentele de la medic, acesta a rupt-o.

ADVERTISEMENT

„Nu prea mă mai interesează. Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală… nu e chiar ușor. Am plecat eu de nebun din spital. Am semnat pe propria răspundere. Normal stai 5 zile în spital. Neapărat o noapte stai. Eu, de nebun, am plecat. Îți bagă acolo o undă. Scoți un disc dintre vertebre și îți bagă altul din titan. Îți bagă un corp străin.

ADVERTISEMENT

Eu am plecat că sunt leul leilor, dar nu e chiar așa de ușor. E operație de operație. Am semnat pe propria răspundere că plec. Toată viața așa e. Tot noi o să fim campioni. Săptămâna asta care a trecut a fost benefică. Am câștigat un punct față de Rapid. Noi cu Rapid ne batem. Nu mă interesează de Craiova și Dinamo. E benefic ce s-a întâmplat săptămâna asta.

După atâtea zile… mi-a dat 7 zile tratament. Eu am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o. Înțelegi? Nu am vrut să iau nimic. Am primit antibiotic pentru 7 zile. Am luat rețeta și am rupt-o. Nu am luat nimic. A trebuit să lupte corpul. Normal că doare. Dacă nu iei medicamente, te doare. E mai bine decât să bag otravă în corpul meu. Dacă mă durea foarte tare, luam ceva antiinflamatoare. Am zis că suport durerea cât pot. Una, două, bagi medicamente? Luptă-te. E război. Tot eu o să fiu campion”, a precizat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT