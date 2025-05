Gigi Becali, dezvăluiri-șoc după victoria FCSB cu U Cluj: „Am făcut-o cu gândul la Săpunaru!”. Ce semnal a dat patronul „roș-albaștrilor”

, FCSB a jucat contra lui U Cluj cu primul „11” . Gigi Becali a vorbit despre cuvântul pe care l-a dat și despre seriozitatea pe care a oferit-o drept model adversarilor.

Gigi Becali, discurs exuberant după U Cluj – FCSB 0-2. Mesaj pentru rapidistul Cristi Săpunaru

FCSB a învins U Cluj și a contribuit astfel la șansele ca Rapid să prindă un loc de cupe europene. Gigi Becali a vorbit despre respectul acordat tuturor adversarilor.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB-ului a avut o intervenție puternică în care a spus că și-a respectat cuvântul dat și că toți rivalii trebuie să îi urmeze exemplul, în special Cristi Săpunaru, cel care l-a supărat când și-a marcat două autogoluri într-un meci cu miză.

„Eu vreau să împlinesc dreptatea”

„Hai să vă spun una de pentru aseară. Aseară stăteam, mă uitam la meci și mă gândeam, bă, ar putea ăștia să facă un film. Gigi Becali, uomo di onore, cum zic italienii. Gigi Becali, un om de onoare!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Băi, eu am vrut, nu vreau film italian, uomo di onore, că-i cu mafie. Eu vreau să împlinesc dreptatea. Dreptatea e cuvântul din Sfintele Scripturi.

„Dacă tu îți bați joc și nu respecți dreptatea, atunci nu mai îți dau putere să faci dreptatea!”

Deci eu am plinit dreptatea pentru că eu am zis așa. Cine sunt eu ca să hotărăsc eu? Că de voi face eu va veni Domnul și va zice, băi tu care ai hotărât tu în locul meu și te-ai lăsat și dreptatea n-ai făcut-o. E uite că acum hotărăsc eu ca tu să nu mai ai puterea asta să mai hotărăști vreodată. Înțelegi?

ADVERTISEMENT

Și la anul venea Domnul și mă bătea până la ultima etapă, nu mai dădea puterea de hotărâre. Pentru că n-am respectat puterea ce mi-a dat-o el. Că el mi-a dat puterea să pot hotărî. Și eu am hotărât dreptatea. Dacă eu hotăram viclenia și îmi băteam joc, apoi Domnul venea la anul și spunea, băi, dacă tu îți bați joc și nu respecți dreptatea, atunci nu mai îți dau putere să faci dreptatea!”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„El a făcut ce a făcut și să nu mai facă niciodată! Un semnal pentru toată lumea”

„Repet, un om, ce să mai, v-ați respectat cuvântul!”, a insistat moderatorul. „Și asta cel mai mult care am făcut-o, am făcut-o mai mult cu gândul la Săpunaru. Ca el, mai, tânăr, mai are mulți ani de trăit de acum încolo!”, a explicat Becali.

„Pentru Săpunaru? De ce?”, a mai întrebat Horia Ivanovici. „Pentru că el a făcut ce a făcut și să nu mai facă niciodată. Două autogoluri să dai într-un meci. Adică n-ai dat în viața ta una ta autogol și într-un meci n-ai dat două.

„Toți să mă copieze în cele bune. Adică în dreptate să mă copieze!”

Deci el trebuie să înțeleagă să nu mai facă. Și nu numai. Un semnal pentru toată lumea. Pentru că eu dau semnalul. Că eu sunt Becali. Eu sunt leul. Eu sunt uriaș între pitici. Așa sunt eu!”, a spus patronul FCSB-ului.

„Și care e semnalul?”, a întrebat pe final moderatorul. „Semnalul e faceți dreptatea și fiți drepți și corecți. Ăsta e semnalul. Și patronii. Să fie drepți și corecți. Ăsta e semnalul. Iar eu dacă îl dau semnalul, e chiar dacă mai zic că e una alta.

Dar toți au vrut să mă copieze. Toți vor să mă copieze. Înțelegi că atare să mă copieze în cele bune. Adică în dreptate să mă copieze!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.