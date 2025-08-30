Gigi Becali, dialog fabulos cu Marius Şumudică: “Poţi să te urci pe maşină?” / “Tu eşti antrenat zi de zi”

Gigi Becali a intrat în direct a doua zi și a fost felicitat de Marius Șumudică, însă antrenorul i-a reproșat un aspect important. Ce răspuns a oferit patronul bucureștenilor.

Dialog tare în direct între Marius Șumudică și Gigi Becali după calificarea FCSB-ului în Europa League

FCSB a început campania europeană în preliminariile Champions League, însă . Bucureștenii și-au continuat parcursul în preliminariile Europa League, și după ce au trecut de Drita și Aberdeen s-au calificat în faza principală a celei de-a 2-a competiții.

Marius Șumudică l-a felicitat pe Gigi Becali pentru performanța dobândită, însă consideră că FCSB a ratat o șansă imensă să fie în Champions League în acest sezon. Latifundiarul din Pipera i-a dat dreptate, dar a promis că sezonul viitor va ajunge la „masa bogaților”.

„Este un insucces. Trebuia să fii în Champions League!”

„Gigi, felicitări. Eu te felicit pentru tot ceea ce faci acolo. Felicitări pentru parcurs, că ai ajuns unde ai ajuns, dar cred că este un insucces. Trebuia să fii în Champions League.

Nu se poate echipe precum Pafos, Qarabag și cine s-a mai calificat să fie înaintea ta. Nu se poate, nu se poate să fie înaintea ta! Ai avut o șansă enormă să ajungi. La anul trebuie să câștigi campionatul ca să fii iar acolo!”, a spus inițial Marius Șumudică.

„La anul îi spulber pe toți!”

„Eu te cunosc după voce. Așa este! La anul îi spulber pe toți. Dacă intru în play-off, îi voi spulbera. Nu ai văzut ce am zis? Să ne aducă echipe ca să mai câștigăm și noi.

Mi-e frică de play-off acum, e distanță mare. Nu că mi-e teamă, dar fac socoteli. Mă uit la locul 6, la locul 5, câte 12 puncte. Normal, o să jucăm cu ele și le batem și terminăm bâlciul!”, i-a răspuns Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Tu ești antrenat, te urci zi de zi pe mașină, eu de unde…”

„Șumi poate să urce pe mașină? Poți să te urci pe mașină tu? Hai să vedem să facem întrecere să vedem cine se urcă primul!”, a spus apoi Gigi Becali. „Pai, ce? Eu am camion să nu pot să mă urc? Eu, să mă urc?

Hai vino până la mine, că stai la 5 minute de mine, să văd dacă mă urc pe mașina ta. Tu ești antrenat, te urci zi de zi pe mașină, eu de unde…”, i-a răspuns Marius Șumudică.

„Sunteți 0 barat și nu o să treceți de grupe! Așa am zis și cu PAOK și ați câștigat. Acum spun corect, ai cele mai mari șanse să ajungi în primele 8”, i-a mai spus antrenorul. „Bravo Șumi!”, a răspuns instant Becali. „Da, dar vezi că eu ce zic e invers!”, a mai spus Șumudică.