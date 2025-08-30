Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, dialog fabulos cu Marius Şumudică: “Poţi să te urci pe maşină?” / “Tu eşti antrenat zi de zi”

Gigi Becali a intrat în direct după calificarea FCSB-ului în Europa League. Ce i-a transmis Marius Șumudică și de ce i-a dat dreptate patronul bucureștenilor.
Mihai Dragomir
30.08.2025 | 11:16
Gigi Becali dialog fabulos cu Marius Sumudica Poti sa te urci pe masina Tu esti antrenat zi de zi
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, aprobat de Gigi Becali în direct. Ce i-a spus antrenorul după calificarea FCSB-ului în Europa League. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League după 5-2 la general cu Aberdeen. Gigi Becali a intrat în direct a doua zi și a fost felicitat de Marius Șumudică, însă antrenorul i-a reproșat un aspect important. Ce răspuns a oferit patronul bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Dialog tare în direct între Marius Șumudică și Gigi Becali după calificarea FCSB-ului în Europa League

FCSB a început campania europeană în preliminariile Champions League, însă a fost eliminată rușinos de Shkendija în returul din turul 2. Bucureștenii și-au continuat parcursul în preliminariile Europa League, și după ce au trecut de Drita și Aberdeen s-au calificat în faza principală a celei de-a 2-a competiții.

Marius Șumudică l-a felicitat pe Gigi Becali pentru performanța dobândită, însă consideră că FCSB a ratat o șansă imensă să fie în Champions League în acest sezon. Latifundiarul din Pipera i-a dat dreptate, dar a promis că sezonul viitor va ajunge la „masa bogaților”.

ADVERTISEMENT

„Este un insucces. Trebuia să fii în Champions League!”

„Gigi, felicitări. Eu te felicit pentru tot ceea ce faci acolo. Felicitări pentru parcurs, că ai ajuns unde ai ajuns, dar cred că este un insucces. Trebuia să fii în Champions League.

Nu se poate echipe precum Pafos, Qarabag și cine s-a mai calificat să fie înaintea ta. Nu se poate, nu se poate să fie înaintea ta! Ai avut o șansă enormă să ajungi. La anul trebuie să câștigi campionatul ca să fii iar acolo!”, a spus inițial Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

„La anul îi spulber pe toți!”

„Eu te cunosc după voce. Așa este! La anul îi spulber pe toți. Dacă intru în play-off, îi voi spulbera. Nu ai văzut ce am zis? Să ne aducă echipe ca să mai câștigăm și noi.

ADVERTISEMENT
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce...
Digisport.ro
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open

Mi-e frică de play-off acum, e distanță mare. Nu că mi-e teamă, dar fac socoteli. Mă uit la locul 6, la locul 5, câte 12 puncte. Normal, o să jucăm cu ele și le batem și terminăm bâlciul!”, i-a răspuns Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Tu ești antrenat, te urci zi de zi pe mașină, eu de unde…”

„Șumi poate să urce pe mașină? Poți să te urci pe mașină tu? Hai să vedem să facem întrecere să vedem cine se urcă primul!”, a spus apoi Gigi Becali. „Pai, ce? Eu am camion să nu pot să mă urc? Eu, să mă urc?

ADVERTISEMENT

Hai vino până la mine, că stai la 5 minute de mine, să văd dacă mă urc pe mașina ta. Tu ești antrenat, te urci zi de zi pe mașină, eu de unde…”, i-a răspuns Marius Șumudică.

„Sunteți 0 barat și nu o să treceți de grupe! Așa am zis și cu PAOK și ați câștigat. Acum spun corect, ai cele mai mari șanse să ajungi în primele 8”, i-a mai spus antrenorul. „Bravo Șumi!”, a răspuns instant Becali. „Da, dar vezi că eu ce zic e invers!”, a mai spus Șumudică.

Marius Şumudică, dialog în direct cu Gigi Becali

Gigi Becali, reacție șocantă în camera de anchetă: „L-am scuipat pe procuror și...
Fanatik
Gigi Becali, reacție șocantă în camera de anchetă: „L-am scuipat pe procuror și am ieșit afară! Cum să fiu eu prăduitor?”
Marius Şumudică, negocieri cu o echipă din Turcia: “Urmează să am o conferinţă...
Fanatik
Marius Şumudică, negocieri cu o echipă din Turcia: “Urmează să am o conferinţă cu oficialii”
Val de reacţii după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League: “Va...
Fanatik
Val de reacţii după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League: “Va fi infern pe ‘Marakana’!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și...
iamsport.ro
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și lent'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!