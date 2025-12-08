Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul FCSB: „Sunt singurul”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost one-man show la SUPEGALA FANATIK 2025. Desemnat „Omul Anului 2025”, patronul FCSB s-a întâlnit la plecare cu Tzancă Uraganu. Celebrul manelist s-a fotografiat cu latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali, întâlnire cu Tzancă Uraganu

Gigi Becali a închis SUPER GALA FANATIK 2025. Omul de afaceri în vârstă de 67 de ani a primit Fastuosul eveniment a avut loc la Sala Constanța de la Hotelul Marriott, iar, la plecare, Becali s-a întâlnit cu Tzanca Uraganu (35 de ani).

Manelistul s-a fotografiat cu patronul FCSB, iar omul de afaceri i-a lansat o provocare inedită. Gigi Becali a vrut să facă skanderberg cu interpretul de manele, Andrei Velcu. „Nea Gigi, sunt singurul uragan!”, a spus artistul cu 1,7 milioane de abonați pe YouTube. „Sunt mai uragan ca tine”, a replicat Becali.

„Faci un skanderberg cu mine?”, a fost provocarea latifundiarului din Pipera. Nu este prima interacțiune dintre Gigi Becali și Tzanca Uraganu. În toamna anului trecut, patronul FCSB a intrat într-un live pe TikTok alături de cântăreț.

Cu cine s-a întâlnit Gigi Becali când a sosit la Super Gala Fanatik 2025

Gigi Becali a avut parte de o întâlnire de gradul 0 și la sosirea la Sala Constanța de la Hotelul Marriott. Înainte să meargă să își primească premiul,

Comentatorul de la Prima Sport a fost unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Gigi Becali în anul 2025, dar, întâlnirea, a părut să îi bucure pe amândoi. „Vă iubesc”, i-a transmis Grădinescu lui Becali, cei doi salutându-se cu zâmbetul pe buze.