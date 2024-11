Gigi Becali, dialog fabulos de la volan cu un manelist celebru: ”Am auzit de tine, dar nu îți cunosc fața” / ”Eu sunt cu Dumnezeu”. Video

Patronul FCSB a stat de vorbă cu celebrul în timp ce se afla în trafic. Artistul i-a mărturisit omului de afaceri că i-a urmat exemplul și a început să ajute oamenii nevoiași.

Dialog inedit între Gigi Becali și manelistul Tzancă Uraganu

În dialogul pe care Gigi Becali l-a purtat cu celebrul manelist pe Tik Tok l-a felicitat pe acesta pentru numele de scenă pe care și l-a ales. Omul de afaceri este de părere că artistul a reușit să atragă atenția asupra sa cu acest nume.

ADVERTISEMENT

”Vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru oamenii nevoiași. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sunt prieten foarte bun cu domnul Olăroiu și cu domnul Borcea, poate o să vă cunosc și personal. Sunt cântăreț de la noi, nu știu dacă ascultați acest gen”, a spus Tzancă Uraganu.

”Tu ești Tzancă Uraganu? Băi, am auzit de tine, dar nu îți cunosc fața. Adică nu știu cine ești dacă te văd, dar vezi numele Tzancă Uraganu… Dacă te numeai doar Tzancă nu era problemă, dacă te-ai numit și Uraganul ești mai…

ADVERTISEMENT

Ai avut inspirația să te numești Uraganul că dacă te numai doar Tzancă… a Tzancă, nu e problemă. Dar dacă te numești Uraganul, ia cine e Uraganul ăsta”, i-a explicat Becali, în timpul discuției apărute pe canalul de YouTube Ciuvică Tv.

Becali, exemplu pentru Tzancă Uraganu

”Ăsta e nume de scenă, dar pe mine mă cheamă Andrei. Sunt născut de Sfântul Andrei că știu că sunteți cu Dumnezeu, cu Sfinții”, i-a transmis manelistul. ”Aaa, deci te cheamă Andrei, dar ți-ai pus o poreclă Uraganul. Adică ai fost deștept că ți-ai pus Uraganul. Dar tu cu drogurile nu ai treabă, nu?”, l-a întrebat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

”Nu, niciodată nu am eu treabă cu așa ceva. Sunt băiat cuminte”, a promis Tzancă. ”Să nu pui nasul deloc pe droguri”, i-a zis Becali, iar artistul i-a răspuns: ”Nu, niciodată. Eu sunt un om cu Dumnezeu, ajut și eu oamenii cât pot. Nu la nivelul dumneavoastră că nu pot, dar când pot v-am urmat exemplele”.

”Bravo! Uite mă bucur când aud asta că un om îmi urmează exemplul. Înseamnă că am făcut ceva bun în viața mea. Hai să-ți spun ceva. Băi, și un pahar de apă de-l vei da, îl vei primi acolo la Judecată. Uite ia-ți paharul de apă pe care i l-ai dat omului acesta, că nu lui i-ai dat, ci lui Hristos i-ai dat”, a precizat Becali.

ADVERTISEMENT

”Corect, 100% adevărat. Asta vrea Dumnezeu să-l răsplătim prin faptele bune pe care le facem oamenilor. Așa îl hrănim pe el”, a încheiat Tzancă Uraganu. Pe timpul live-ului, urmăritorii au trimis diverse cadouri, printre care și pălării, exact cum se vede în imaginea a doua.

Cum definește Gigi Becali bogăția

Înainte de dialogul pe care l-a purtat cu Tzancă Uraganu, a vorbit despre bogăție și despre lăcomie și l-a dat ca exemplu pe Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă.

”Noi câteodată le mai dăm formă, numai forme. Adică mașină mare, pod, bloc, tablou. Noi le dăm formă și la lucrurile fără de formă. Asta înseamnă formele, te uiți la femeie vezi formele, te uiți la bloc vezi formele. Bogăția nu are formă, dar noi îi dăm formă. Slava deșartă nu are formă, noi îi dăm formă.

(n.r. – cum definește Gigi Becali un om bogat?) Omul bogat, cel mai bogat este cel care nu-i mai trebuie. Păi dacă mie nu îmi mai trebuie sunt mai bogat ca toți și ca Elon Musk, pentru că ăluia îi mai trebuie, mai vrea să facă averi. Are 300 de miliarde, mai vrea încă 200-300.

Celui care nu-i mai trebuie are mulțumirea sufletească cu cât are. Când e bucuria sufletească este veselia veseliilor. Pe când el, ăla care are miliardele, nu are bucuria sufletească. El are bucuria trupească, poftele trupului să și le facă prin bani și mai mult decât atât lăcomia banului.

Omul deștept care are foarte multă inteligență are și imaginație foarte dezvoltată. Ca atare, el de nu va merge în sus să-și închipuie, adică să meargă pe verticală, și merge pe orizontală, pe ale lumii, e un om distrus.

Pentru că el, după aia, având inteligență multă își imaginează lucruri ale trupului care sunt lucruri urâte de pe pământul ăsta. Pe când dacă te duci în sus pe verticală începi să-ți închipui pe Hristos, pe Dumnezeu prin imaginație, prin inteligența ta”, a afirmat Gigi Becali.