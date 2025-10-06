Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, dialog fără precedent cu Marius Șumudică după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Cum a făcut schimbările în derby: „Ești numărul 1” / „Am fost mai hoț ca ei”

Gigi Becali a avut un dialog spumos cu Marius Şumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cum a făcut patronul FCSB schimbările în derby-ul cu Univesitatea Craiova.
Marian Popovici
06.10.2025 | 12:58
FCSB a câştigat cu 1-0 meciul cu Universitatea Craiova prin golul marcat de Florin Tănase din penalty. Cu acest succes, roş-albaştrii se apropie la cinci puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Unirea Slobozia.

Gigi Becali a avut un dialog spumos cu Marius Şumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a dezvăluit cum a făcut schimbările de la pauză, când au ieşit Pantea şi Stoian, iar în locul lor au intrat Toma şi Miculescu:

Marius Şumudică: Gigi ce face acum e să îşi aranjeze Crăciunul. Ce spune el acum se va întâmpla de Crăciun, Ascultaţi-mă ce vă spun… 

Gigi Becali: Adevărul, mă! Este adevărul adevărat! A fost vreodată Craiova în vreo conferinţă de presă? N-a fost. A venit Mirel Rădoi şi i-a băgat în Conferinţă de Ligă.

Horia Ivanovici: Aţi ocolit întrebarea lui Şumi. Vă pricepeţi de 10 ori mai bine decât Charalambous? 

„Hai, mă, Gigi, nu o mai duce unde vrei tu. Nu tu ai luat campionatul anul trecut?” / „Nu îmi convenea partea dreaptă”

Gigi Becali: Nu ocolesc. Eu nu mă pricep ca Charalambous nici măcar 1%. Numai că eu stăpânesc. Eu am o altă modalitate. Nici voi n-o să înţelegeţi lucrurile pe care le fac. Fiecare are charisma lui, misiunea lui. La mine e altceva. Dacă eu fac cu Hristos…

Marius Şumudică: Hai, mă, Gigi, nu o mai duce unde vrei tu. Vrei să îmi spui că nu tu ai luat campionatul anul trecut?

Gigi Becali: Le iau eu, dar nu mă pricep ca el. Eu fac stăpânire.

Marius Şumudică: Păi cum nu te pricepi dacă tu faci schimbările, tu faci tot? Dacă FCSB are rezultate că faci schimbări şi tu faci tot. Eşti numărul 1… 

„Eu am spus aşa şi am fost mai hoţ ca ei”

Gigi Becali: Ieri, de exemplu, nu îmi convenea în partea dreaptă acolo. Aveam 1-0 şi ţinem de rezultat am zis. Cum să fac? Şi l-am băgat pe David Miculescu. Dacă îl am în teren nu am emoţii.

Marius Şumudică: Şi atunci cine ştie mai bine, tu sau Charalambous?

Gigi Becali: Să ştii că am făcut schimbarea, dar am făcut cu greutăţi mari. Că n-au vrut. Sunt oamenii mei. Îi iubesc. Eu zic şi ei fac, dar în prietenie şi înţelegere. Spuneau că nu au alt „under” şi dacă se accidentează? Eu am spus aşa şi am fost mai hoţ ca ei: „mi-e frică că ia Pantea al doilea galben la o fentă a lui Baiaram. Şi v-aţi nenorocit toţi atunci”

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
