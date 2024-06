Gigi Becali, dialog genial la Fanatik SuperLiga cu Alin Buzărin: „Cine e acolo? Ăla care a retrogradat Brăneștiul?”

Jurnalistul s-a aflat în fruntea conducerii echipei Victoria Brănești, atunci când formația a retrogradat în sezonul 2010-2011, în primul an de la revenirea în Liga 1. și Alin Buzărin au avut un dialog genial.

a intrat în direct în cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA, iar când i-a auzit vocea jurnalistului și-a adus aminte de retrogradarea Brăneștiului. Din acel moment, Gigi Becali și Alin Buzărin au avut un dialog genial.

Gigi Becali: “Cine e acolo? Ăla care a retrogradat Brăneștiul?”

Alin Buzărin: “E tare Nea Gigi, dar am retrogradat-o eu? A retrogradat ea singură”.

Gigi Becali: “Băi, băieți, fiecare om trebuie să fie cu treaba lui. Doctorul să fie doctor, inginerul să fie inginer”.

Alin Buzărin: “De aia m-am și întors”.

Gigi Becali: “Păi tu credeai că toată lumea știe fotbal, gata? El înainte să meargă acolo a zis că face, că drege, comenta. A mai fost unul, dar pe el (n.r. Alin Buzărin) l-am ținut minte. I-am zis lui Mihai Stoica: ‘Să vezi ce o să cadă el în cap și o să vadă cum este. Că se dă deștept el și critică. El crede că e la jurnalism aici, dar o să vadă el cum e la fotbal’. Mă uitam și vedeam că din ce în ce mai mult, vocea era mai subțire. Nu mai știa să scoată căciula”.

Alin Buzărin: “Dacă aveam echipă bună sau eram la Steaua nu cădeam în cap”.

Gigi Becali: “Eu când am venit la Steaua, echipa era cum o aveai tu la Brănești. Am luat echipa de pe ultimul loc”.

Alin Buzărin: “Mai erau niște fotbaliști pe la Steaua. Noi ne antrenam prin porumbi”.

Gigi Becali: “Ce jucători? Dacă noi eram pe ultimul loc și jucam retrogradarea la Onești? Dacă luam bătaie atunci, gata”.

Alin Buzărin: “Nu aveam cu cine Nea Gigi”.

Horia Ivanovici: “V-ați bucurat când a retrogradat echipa lui Alin Buzărin?”

Gigi Becali: “Normal că m-am bucurat când a picat Buzărin”.

“Degeaba ești inteligent dacă nu ai înțelepciune”

“Tu crezi că la fotbal e ca în altă parte? La fotbal se spune că toată lumea îl știe. Dar să îți spun un lucru. Deși nu este complicat și nu are complicații, are multe taine.

Dacă ai o echipă bună și nu ai un mijlocaș bun, nu mai merge echipa. Nu toată lumea se pricepe la fotbal. La fotbal se pricepe Becali. Dacă faci ce spune Becali, iese treaba.

Rotaru se pricepe la fotbal. Dar el se pricepe doar la fotbal. Dar acolo nu e doar fotbal. Sunt mai multe elemente care fac să meargă echipa. El se pricepe la jucători, formații, da. Dar știi care e treaba? Inteligența e de la fire. Adică te naști inteligent, cum s-a născut Buzărin.

Dar înțelepciunea e de la har, iar pe asta nu o are Buzărin. El are inteligența, dar nu are înțelepciunea. Nu e îndeajuns să fii inteligent. Sunt mulți inteligenți, dar dacă nu ai înțelepciune…”, a mai spus patronul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

