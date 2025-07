Gigi Becali, dialog în direct cu Marius Şumudică: “E mai bine fără Şumi la Rapid” / “Veţi vedea un alt om”

Gigi Becali și Marius Șumudică au avut un dialog inedit în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Dacă , având , conversația de acum a fost cu totul diferită. Ce și-au spus cei doi.

Dialogul dintre Gigi Becali și Marius Șumudică. Ce promisiune i-a făcut fostul antrenor de la Rapid

Marius Șumudică a fost rivalul lui Gigi Becali sezonul trecut, când a antrenat Rapidul. Tehnicianul s-a despărțit de giuleșteni, fiind liber de angajament în prezent.

Gigi Becali i-a transmis în direct că are toate calitățile posibile pentru a fi antrenor de fotbal, însă că trebuie să renunțe la comportamentul nespecific. Șumudică i-a promis în direct patronului de la FCSB că va fi un cu totul alt om.

„Băi de când îi spun… de 5 ani… Are calități, are inteligență la fotbal. Nu vrea să înțeleagă! Cum ajunge acolo… imediat, Demonul”, a spus inițial Gigi Becali.

„Tot timpul am avut așa un schimb de replici prietenesc cu domnul Becali. L-am ascultat de multe ori, amiciția dintre noi este una pe care tot timpul am recunoscut-o. Nu mă voi dezice niciodată de prietenia cu domnul Becali.

Pe de-o parte are dreptate, mea culpa mi-am făcut-o. Știu ce am de făcut din momentul de față. Ți-am promis că vei vedea un alt Marius Șumudică la emisiuni, la intervențiile telefonice și ca antrenor”, i-a răspuns Marius Șumudică.

Gigi Becali a recunoscut: „E mai bine că nu mai e la Rapid!”

„El dacă face așa este extraordinar. La telefon nu contează, că și eu fac caterincă. Când e vorba de meserie, nu mai are voie. Fac caterincă, vorbim, râdem, dar când m-am dus acolo gata, la revedere.

Dar el are dreptate și la telefon, că are o meserie. Eu sunt patron, îmi permit, nu mă poate da afara nimeni. El ca antrenor îi prinde bine să fie serios. Mă bucur, nu neapărat că este Șumi, dar pentru un om care are niște calități și care a reușit, a câștigat campionatul și cel mai important a făcut bani.

Acum spun ceva. E mai bine că nu mai e la Rapid. Dacă era CFR-ul sau Craiova… dar la Rapid ce să faci? Am luat eu în calcul Rapid? Nu are echipă. Ce să facă Gâlcă sau ce putea să facă Șumi? El a greșit-o când a zis că se bate, că are lot valoros. El știa că nu este așa, noi vedem. Îl avea doar pe Dobre acolo valoros!”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.