Gigi Becali, dialog încins în direct cu Vali Moraru și Decebal Rădulescu: „Dumneata nu vezi dacă e pentru FCSB! / Du-te la DNA și fă sesizare!”

Gigi Becali a avut un schimb de replici destul de aprinse în primă fază cu Vali Moraru, iar ulterior cu Decebal Rădulescu, ca urmare a evenimentelor petrecute în meciul FCSB – Csikszereda 1-0, dar și în contextul transferului lui Joao Paulo de la Oțelul Galați la campioana României.

Gigi Becali, dialog încins în direct cu Vali Moraru și Decebal Rădulescu

În direct la , întrebat inițial de moderatorul Vali Moraru cu privire la demersul către CCA anunțat duminică seară ca o consecință a arbitrajului considerat ostil de către reprezentanții echipei roș-albastre, omul de afaceri a spus că a glumit și că nu s-a mai pus în cele din urmă problema de așa ceva:

„(n.r. Dacă a făcut vreun demers la CCA) Nu. Am spus așa, la mișto. Am vorbit cu MM și am zis că oricum nu are niciun sens de finalizare. Atunci am zis să facem la DNA, la Parchet, un denunț, că suspiciuni de fraudă.

Nu trebuie să zici ceva? Suspiciuni de corupție am zis să facem dacă e. Bun, acolo nu ai văzut că îl calcă, 11 metri nu ai văzut, bine, mă, nu ai văzut. Să nu vezi e ceva, dar să inventezi ceva ce nu a fost, nu e normal”.

Cum a răspuns Gigi Becali când i s-a spus de anumite suspiciuni referitoare la transferul lui Joao Paulo la FCSB

Ulterior, lui Gigi Becali i s-a sugerat de către invitatul Decebal Rădulescu faptul că ar exista anumite suspiciuni și în ceea ce privește , în sensul că într-un meci extrem de important pentru accederea în play-off, iar replica finanțatorului campioanei României a fost următoarea:

„Eu cred că nu vezi dumneata, normal. Dacă e ceva în favoarea FCSB, cum? Nu vezi. Eu am intrat la dumneavoastră, dacă e așa, nu are rost… Am cumpărat un jucător. Acum nu mai luăm un jucător că peste 5 etape jucăm cu echipa aia? La mișto, nu? Dacă nu ai treabă, de ce te bagi? Dacă ești jurnalist, atunci fă sesizare la DNA, că ai dreptul.

Păi de unde știi tu cât a costat? Suporterii sunt bucuroși că am adus un jucător, ce îi interesează cât am dat? E transparență, o să fie contractul înregistrat (n.r. râde)”.