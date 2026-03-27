Gigi Becali, dialog savuros cu Șumudică după Turcia – România 1-0: „Nu pot să spun nimic de Ianis!” / „În fotbal e pe nășisme?!”

Gigi Becali a purtat un dialog savuros în direct cu Marius Șumudică după Turcia - România 1-0. Ce a declarat patronul FCSB despre Ianis Hagi.
Iulian Stoica
27.03.2026 | 09:00
Deși fanii români au privit cu mult optimism barajul, echipa națională a pierdut la limită, 0-1, în fața Turciei. Jucătorii lui Mircea Lucescu nu au arătat dezinvoltură, iar pe alocuri au părut copleșiți de presiune. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali și Marius Șumudică au purtat un dialog în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA a ținut o ediție specială la scurt timp după Turcia – România 1-0. Horia Ivanovici i-a avut invitați pe Gigi Becali și Marius Șumudică, iar cei doi au ținut un dialog aprins vizavi de prestația „tricolorilor” lui Mircea Lucescu. Lucrurile au dus la o turnură deosebită când a venit vorba despre Ianis Hagi, fotbalist ce a avut o evoluție ștearsă la Istanbul.

Gigi Becali a abordat subiectul: „Nu vreau să spun nimic de Ianis! Ianis, deși e cel mai slab, nu o să vorbesc vreodată despre el!”. Marius Șumudică a rămas surprins de reacția patronului FCSB: „De ce să nu spuneți, domnule Becali?”. Omul de afaceri a adus aminte de relația familiară: „E nașul meu, cum să spun de el?”.

Marius Șumudică e de părere că adevărul trebuie spus, ci nu ocolit: „Dacă e nașul, ce? Fotbalul e pe nășisme? Finul meu e Drăguș, când a jucat slab am spus așa cum e!”. Gigi Beclai consideră că situațiile nu pot fi comparate: „Șumi, la tine e altceva, la mine e altceva! Gică e foarte sensibil atunci când e vorba de copii! Atunci eu îmi văd de treaba mea! Ce, mă doare gura? Nu zic nimic! Nu îmi dau cu părerea. Nu zic că e de Ianis, ci să nu îl supăr pe Gică! Toată echipa a fost praf!”.

Fostul antrenor de la Rapid consideră că prestația lui Bîrligea s-a ridicat la un nivel bun: „Nu toată echipa! De exemplu, Bîrligea mi s-a părut că a jucat bine”. Gigi Becali e dezamăgit de faptul că atacantul său a fost foarte defensiv: „Nu poți să îi dai o notă lui Bîrligea! De ce? Nu poți să spui că a jucat bine, că nu a dat un gol sau pasă de gol. Nu poți să îi dai o notă, el a fost fundaș! Nu poți să îi dai o notă unui atacant când el joacă fundaș. Am întâlnit o echipă slabă a Turciei! Așa slabi nu credeam să fie jucătorii Turciei”.

În final, Marius Șumudică consideră că turcii nu au arătat adevărata lor față: „Nici nu s-au forțat, nici nu au transpirat!”. Gigi Becali nu e de acord cu „Șumi”: „Asta e părerea lui Șumi, dar eu cred că și-au dat viața, au murit pe teren! Eu cred că nu au valoare. Am fost noi praf, nu am reușit să facem trei pase. Bîrligea nu a participat la examen, nu a fost atacant, ci fundaș! De ce ne-am apărat? Că nu am putut!”.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
