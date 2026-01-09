Gigi Becali s-a întâlnit cu Gică Hagi de Revelion: ”Nu-l mai băga pe ăla, te curăță” / ”Nici mie nu mi-ar conveni”

Gică Hagi este nașul de cununie al lui Gigi Becali, iar cei doi au o relație specială. Patronul de la FCSB a povestit un dialog pe care l-a avut cu ”Regele” chiar în noaptea de Anul Nou.
Cei doi au petrecut Revelionul la hotelul lui George Copos din Poiana Brașov, iar Gigi Becali a mărturisit că l-a sfătuit pe Gică Hagi să nu mai bage un jucător, deoarece nu este la nivelul dorit de Farul. Însă, ”Regele” i-a dat un răspuns care l-a uimit.
”M-am întâlnit cu Gică Hagi de Revelion, era și el la hotel. I-am zis: ‘Bă, Gică, eu nu mă bag. Tu știi fotbal mai bine de 1000 de ori. Dar nu-l mai băga pe ăla, nu este, te curăță’. Nu vreau să-i spun numele. Și el mi-a zis: ‘Bă, Gigi, nu pot să mă bag peste Ianis (n.r. – Zicu, antrenorul)’.
‘Tu ești nebun? Tu ești patron, pierzi, faci bani, știi mai bine ca el, ești Hagi’, i-am zis. ‘Da, da, dar eu dacă mă bag peste el, mi-e jenă pentru că eu sunt și antrenor, nu doar patron. Și nici mie nu mi-ar conveni ca altul să se bage peste mine’, mi-a spus el. I-am zis că are dreptate. Eu sunt drept, dar Gică e atât de drept… El e stâncă, așa de drept e, eu mai greșesc”, a declarat Becali, la emisiunea Liga Digisport.
Gigi Becali a ales să petreacă Revelionul alături de familie și de mai mulți apropiați, printre care Mihai Stoica și Teia Sponte, într-unul dintre hotelurile deținute de George Copos în Poiana Brașov.
Însă, cu o oră înainte de miezul nopții, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, patronul FCSB a părăsit localul și însoțit de mai mulți călugări a mers la micuța biserică din stațiunea montană.
Trecerea în noul an l-a prins pe latifundiarul din Pipera rugându-se în genunchi. După mai bine de 3 ore de stat la biserică, Becali s-a întors la restaurant și primul lucru a fost să le ceară ospătarilor să-i aducă de mâncare.
Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA în finalul anului trecut, Gigi Becali a anunțat că are planuri mărețe pentru 2026. El nu s-a sfiit să afirme că își dorește ca FCSB să câștige campionatul, Cupa României și Europa League.
”(n.r. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci.
O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League! Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.
Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a spus el.
În ciuda faptului că sunt rude, Gigi Becali și Gică Hagi sunt adversari în SuperLiga. Ambii patroni se luptă din greu să prindă play-off-ul și deocamdată sunt în afara Top 6. FCSB este pe 9, cu 31 de puncte, iar Farul pe 10, cu 27 de puncte.