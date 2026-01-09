Gigi Becali s-a întâlnit cu Gică Hagi de Revelion: ”Nu-l mai băga pe ăla, te curăță” / ”Nici mie nu mi-ar conveni”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi este nașul de cununie al lui Gigi Becali, iar cei doi au o relație specială. Patronul de la FCSB a povestit un dialog pe care l-a avut cu ”Regele” chiar în noaptea de Anul Nou.

Dialog fabulos între Gigi Becali și Gică Hagi

Cei doi au petrecut Revelionul la hotelul lui George Copos din Poiana Brașov, iar Gigi Becali a mărturisit că l-a sfătuit pe Gică Hagi să nu mai bage un jucător, deoarece nu este la nivelul dorit de Farul. Însă, ”Regele” i-a dat un răspuns care l-a uimit.

”M-am întâlnit cu Gică Hagi de Revelion, era și el la hotel. I-am zis: ‘Bă, Gică, eu nu mă bag. Tu știi fotbal mai bine de 1000 de ori. Dar nu-l mai băga pe ăla, nu este, te curăță’. Nu vreau să-i spun numele. Și el mi-a zis: ‘Bă, Gigi, nu pot să mă bag peste Ianis (n.r. – Zicu, antrenorul)’.

‘Tu ești nebun? Tu ești patron, pierzi, faci bani, știi mai bine ca el, ești Hagi’, i-am zis. ‘Da, da, dar eu dacă mă bag peste el, mi-e jenă pentru că eu sunt și antrenor, nu doar patron. Și nici mie nu mi-ar conveni ca altul să se bage peste mine’, mi-a spus el. I-am zis că are dreptate. Eu sunt drept, dar Gică e atât de drept… El e stâncă, așa de drept e, eu mai greșesc”, a declarat Becali, la emisiunea .

Ce a făcut Becali în noaptea de Anul Nou

Gigi Becali a ales să petreacă Revelionul alături de familie și de mai mulți apropiați, printre care Mihai Stoica și Teia Sponte, într-unul dintre hotelurile deținute de George Copos în Poiana Brașov.

Însă, cu o oră înainte de miezul nopții, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, patronul FCSB a părăsit localul și însoțit de mai mulți călugări .

Trecerea în noul an l-a prins pe latifundiarul din Pipera rugându-se în genunchi. După mai bine de 3 ore de stat la biserică, Becali s-a întors la restaurant și primul lucru a fost să le ceară ospătarilor să-i aducă de mâncare.

Gigi Becali, planuri mari pentru 2026

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA în finalul anului trecut, Gigi Becali a anunțat că are . El nu s-a sfiit să afirme că își dorește ca FCSB să câștige campionatul, Cupa României și Europa League.

”(n.r. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci.

O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League! Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a spus el.

Becali și Hagi, rivali pentru un loc în play-off

În ciuda faptului că sunt rude, Gigi Becali și Gică Hagi sunt adversari în SuperLiga. Ambii patroni se luptă din greu să prindă play-off-ul și deocamdată sunt în afara Top 6. FCSB este pe 9, cu 31 de puncte, iar Farul pe 10, cu 27 de puncte.