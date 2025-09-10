Mircea Lucescu, dialog uluitor în direct cu Gigi Becali la Fanatik SuperLiga. „Gigi, care e plângerea ta?” / „Mitriță e cel mai bun”. Ce i-a explicat selecționerul patronului de la FCSB

Gigi Becali și Mircea Lucescu au avut un dialog incredibil la FANATIK SUPERLIGA. Schimbul de replici s-a produs la mai puțin de 24 de ore de la

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu și Gigi Becali, dialog incendiar după Cipru – România 2-2

FCSB a avut 6 fotbaliști convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. , Gigi Becali a avut o altă nemulțumire. Într-un dialog în direct la FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera i-a reproșat selecționerului că nu i-a băgat pe Alex Mitriță și pe Ștefan Baiaram.

„Gigi, care e plângerea ta în legătură cu meciul de ieri?”, a întrebat Mircea Lucescu. „Eu nu am nicio plângere pentru că am spus. ‘Eu față de Lucescu nu pot să vorbesc pentru că a fost cel mai mare și nu știu dacă se va mai naște antrenor ca el în România. Ca atare, nu pot să spun nimic de Mircea Lucescu’. Asta am spus eu. Mai multe nu pot să vorbesc”, a răspuns Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Sunt cei mai buni jucători din România”

„Și eu regret acum, după ce s-a terminat cum s-a terminat, pentru că am crezut foarte tare într-un grup care a dus echipa națională la Campionatul European”, a continuat selecționerul României.

„Nea Mircea, scuză-mă puțin. Singurul lucru pe care pot să îl reproșez, dacă îmi permiți. Părerea mea e că Mitriță și Baiaram sunt cei mai buni jucători ai României. E părerea mea. Iartă-mă”, a fost părerea lui Becali.

ADVERTISEMENT

„În legătură cu Baiaram, am discutat cu el și îl văd un component al echipei naționale pe o perioadă foarte lungă. Și a înțeles și el. Problema e că îl văd tot timpul legat la genunchi. Era greu să pui presiune pe un jucător tânăr într-un astfel de meci decisiv. El nici măcar la Campionatul European de tineret nu a fost. Dar e un jucător senzațional. Îmi place enorm de mult.

ADVERTISEMENT

Legat de Mitriță. Mitriță ia ochii. Dacă faci o judecată de estetică, ia ochii. Pentru că e un jucător foarte tehnic și care poate aduce în joc momente importante. Dar trebuie să vedem și partea cealaltă. În care aleargă foarte puțin. Fotbalul nu se joacă doar cu mingea. Un jucător cu mingea are doar 2 minute pe meci”, a adăugat „Il Luce”.

„Sunt de altă părere, dar nu pot vorbi în fața lui Mircea Lucescu! Nu pot vorbi în fața lui Mircea Lucescu, dar am altă părere”, mai zis Becali.

ADVERTISEMENT

Critici pentru Mitriță: „În toate antrenamentele aleargă cu 2-3 km mai puțin”

Mircea Lucescu a oferit detalii suplimentare în legătură cu Alex Mitriță. Antrenorul în vârstă de 80 de ani a dezvăluit ca playmakerul oltean nu face faza defensivă, motiv pentru care nu s-a bazat pe el în Cipru.

„La câteva meciuri a intrat de la început, dar la meciul cu Canada, fundașul lui, pe care trebuia să îl țină, a marcat gol. Faza de apărare nu o interpretează decât prin prisma talentului lui. E un băiat senzațional, dar nu poți să te duci așa. La meciul cu Austria a venit în spate a pierdut o minge, ne-au prins ăia 4 contra 2. În fiecare meci pe care l-a avut, partea de apărare o neglijează complet. Nu îl interesează. La nivelul ăsta, jucătorul lui devine extrem de periculos pentru echipă și pentru jocul în apărare al echipei. Ăsta e motivul pentru care nu joacă. În toate antrenamentele aleargă cu 2-3 km mai puțin decât primul, decât Șut. Antrenamentele sunt făcute pentru toți. Așa s-a obișnuit. El are nevoie de o echipă care să joace pentru el și atunci poate fi un jucător important.

În schimb, Baiaram are un viitor strălucit. Era greu să îl împingi într-un astfel de meci care ar putea fi decisiv pentru calificare. Cu ăștia 2 sunt de acord. Eu dacă îmi reproșez ceva în legătură cu jucătorii de la Steaua îmi reproșez că nu i-am băgat mai devreme.

Dar când am citit declarația lui Meme, că s-au luat prea mult jucători, atunci am stat și m-am întrebat. Oare vrem să avem cu adevărat o echipă puternică? Nu contează cine intră pe teren. E o atmosferă generală care trebuie să ducă la un progres al fotbalului românesc.

Am greșit în final cu Sorescu. M-am lăsat impresionat de jocul lui de la Gaziantep, unde meci de meci e decisiv și într-un fotbal foarte agresiv”, a mai spus Lucescu.

Înțepături pentru Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”

Mircea Lucescu s-a arătat deranjat și de faptul că

„Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează? Prezența la națională e o chestiune de onoare. Devine o obligație aproape pentru noi când se vorbește la națională. Și eu din obligație am venit la națională, că aveam obligația față de fotbalul românesc. Toți jucătorii au obligația asta.

Probabil că eu am fost prea sentimental și am mers pe același nucleu de jucători care a dus echipa la Euro. În afara celei pauze de iarnă, când nu știu ce s-a întâmplat din noiembrie până în martie-aprilie, când jucătorii au jucat foarte puțin că au fost accidentați, acum au revenit în echipele la care s-au transferat și sunt titulari. Era normal să le mai dau șansă lor, pentru că nu se încheie un ciclu de la o zi la alta. Nu pot spune că nu s-au dăruit, dar au fost surprinși de agresivitatea asta. Eu am încercat să pun jocul pe altceva și am explicat într-un fel.

La atitudinea extraordinară pe care o au jucătorii ciprioți, turci, greci, noi la asta nu ne putem bate cu noi. Și atunci trebuia să facem ce știm noi mai bine. Un control de balon, un joc în care să îi obligăm pe ei să iasă la pressing, că nu au făcut pressing, să aducă linia de apărare la mijlocul terenului și să jucăm cu mingea în spatele lor pe viteza lui Dobre, a lui Drăguș și a lui Man. Ceea ce ne-a reușit în prima parte.

Am ezitat o dată să îl blocăm pe cel mai bun jucător al lor, pe Kastanos, care a driblat vreo 3 jucători și a pasat în fața porții. Unde iar n-am fost atenți. La 2-1 nu știu ce s-a întâmplat. Nu am mai avut curaj nici să construim. Eu strigam la ei să vină să ia mingea să jucăm jocul nostru. Nu. Au întors spatele la portar.

S-au îndreptate spre mijlocului terenului, au jucat cu mingii lungi, care s-au întors împotriva noastră. Fiind mult mai agresivi 1 vs. 1. Au avut și un arbitraj permisiv, care le permitea să facă faulturile pe care le făceau. Așa se explică că am acceptat dominarea ciprioților. Asta era ideea de joc.

Dincolo, în Austria, la Viena, austriecii n-au făcut lucrul ăsta și s-au luat la trântă cu ciprioții. Și nu au reușit. Ciproții trebuiau să câștige acolo dacă nu era acel penalty inventat. Ei nu pierdeau meciul la Viena. Noi nu ne puteam permite să jucăm așa pentru că nu suntem obișnuiți. Nu puteam să intrăm la bătaie cu ciprioții”, a conchis selecționerul României.