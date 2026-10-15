„Gigi Becali din La Liga” a venit la Craiova! Scandalurile uriașe în care a fost implicat patronul lui Getafe și declarațiile care au șocat Spania

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Universitatea Craiova primește joi, 15 octombrie, vizita lui Getafe, în prima etapă a fazei principale din Conference League. Spaniolii au venit în Bănie însoțiți de Angel Torres, unul dintre cei mai controversați conducători din La Liga. Președintele clubului madrilen a participat și la o cină oficială alături de Sorin Cârțu. De-a lungul timpului, oficialul spaniol a fost implicat în mai multe scandaluri uriașe.

După întâlnirea cu Sorin Cârțu, Angel Torres a văzut o figură cunoscută pe stadionul „Ion Oblemenco”, pe Gică Craioveanu. Omul de afaceri și fostul internațional român au fost surprinși cum s-au îmbrățișat și au glumit înainte de Universitatea Craiova – Getafe.

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Angel Torres, întâlnire cu Sorin Cârțu înainte de Universitatea Craiova – Getafe

a adus în Bănie și unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul spaniol. Angel Torres, președintele grupării madrilene din 2002, a făcut parte din delegația oficială a clubului pentru partida cu Universitatea Craiova. Omul de afaceri în vârstă de 74 de ani nu a ratat ocazia de a se întâlni cu reprezentanții formației oltene.

În seara premergătoare partidei, cele două cluburi au organizat o cină oficială. a fost condusă de Angel Torres, care s-a întâlnit cu Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova. Cei doi au făcut schimb de tricouri. Oficialul clubului din Spania a fost implicat în mai multe scandaluri și a șocat printr-o serie de declarații controversate.

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Declarațiile care au provocat un scandal uriaș în Spania. Angel Torres și-a pus la zid propriul jucător

Angel Torres este atât președintele, cât și acționarul majoritar al lui Getafe. Sub conducerea sa, Getafe a disputat două finale ale Cupei Spaniei, în 2007 și 2008. A ajuns și în sferturile Cupei UEFA, unde a fost eliminată dramatic de Bayern München. În 2024, Christantus Uche, mijlocașul nigerian al lui Getafe, a reclamat, într-un interviu acordat ESPN Africa, că a fost victima unor insulte rasiste în campionatul Spaniei. Fotbalistul a susținut că a auzit remarci jignitoare din tribune și că arbitrii nu au intervenit.

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Reacția președintelui a provocat un scandal și mai mare. Torres nu a condamnat comportamentul rasist reclamat de fotbalist. În schimb, a criticat declarațiile lui Uche și faptul că acesta vorbise public despre problema respectivă. Oficialul a pus la îndoială capacitatea jucătorului de a înțelege ceea ce i se strigă din tribune întrucât nu știe limba spaniolă!

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„Voi, jurnaliștii, trebuie să îi respectați puțin mai mult pe oamenii care vin aici, pentru că îi speriați. Prin asta nu vreau să dau vina pe cel care a realizat interviul. De acum înainte, ceea ce va trebui să facă este să nu mai vorbească. Nu vreau să îl justific, dar, atunci când îi pui microfonul în față cuiva care nu vorbește spaniola, mi se pare că jurnalistul care îi adresează asemenea întrebări are o vină și mai mare. Voi vorbi cu el (n.r. – Uche) și voi urmări întregul interviu, pentru că încă nu l-am văzut. A greșit complet”, a declarat președintele lui Getafe.

Scandal cu falși șeici arabi. Getafe, în centrul unei presupuse fraude de milioane de euro

Nu a fost însă primul mare scandal în care a fost implicat Angel Torres. În 2012, poliția catalană a destructurat o rețea de escroci care promitea investiții uriașe din partea unor presupuși șeici din Dubai și Egipt. Printre cluburile vizate se afla și Getafe, iar anchetatorii au susținut că președintelui madrilenilor îi fuseseră promise până la 10 milioane de euro.

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Ancheta a scos la iveală detalii greu de imaginat. Un bărbat brazilian, care lucra ca ospătar, era folosit pentru a interpreta rolul unui șeic arab la întâlnirile cu potențialii parteneri de afaceri. Poliția a reținut șapte persoane suspectate de implicare în această schemă. Potrivit anchetatorilor, negocierile cu Getafe s-ar fi încheiat după ce două cecuri oferite de presupusul investitor s-au dovedit a fi fără acoperire. Angel Torres a negat categoric că ar fi fost înșelat. Președintele a susținut că nici el, nici clubul nu aveau vreo legătură cu activitățile ilegale investigate.