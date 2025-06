Gigi Becali, discurs exploziv în timpul ritualului de sfințire după Bucharest Pride: „E cel mai mare păcat dintre toate păcatele lumii” + cum a reacționat patronul FCSB când a fost acuzat de trădare. Video

, dedicat comunității LGBTQ, la care au participat peste 30.000 de oameni. Patronul celor de la FCSB a vorbit despre motivele pentru care a efectuat acest ritual, dar a abordat și alte subiecte.

Gigi Becali, discurs dur la adresa comunității LGTBQ: „Lasă în urmele lor duhuri rele și păcate”

Latifundiarul a reiterat motivele pentru care acest marș are loc an de an. „Am venit să sfințim locurile pe unde trec oamenii care lasă în urmele lor duhurile rele și păcatele lor. Noi trecem să sfințim, să curățim locurile, pentru că noi zicem că în urma lor lasă duhuri care pot provoca accidente. Și nu numai asta, ca să sfințim locurile, sunt locurile României, Calea Victoriei, unde circulă români ortodocși și trebuie să le sfințim aceste locuri, pe unde ei lasă mizeriile pe care le lasă.

N-avem nimic cu ei, pe mine nu mă interesează ceea ce fac ei. Libertatea omului este o taină, ca atare, dacă intri în taina omului, intri în taina lui Dumnezeu. Nu ne interesează ce fac ei, ne interesează doar păcatul. Ei, ca oameni, nu avem nimic să le reproșăm. Nu-i judecăm.

Pe unde au fost ei, mergem noi, sfințim peste tot pe unde au trecut. În toate locurile vom sfinți și vom da cu aghiasmă și cu tămâie. Ei sunt liberi să facă ce vor, dar și noi suntem liberi să facem ce vrem. Nu-i judecăm cu nimic. De ce să nu-i judecăm? Pentru că ei și așa sunt orbiți de păcat, ăsta e un păcat drăcesc”, a transmis Gigi Becali.

„Vor să arate copiilor noștri că așa e normalitatea”

Patronul celor de la FCSB este de părere că acțiunile desfășurate sâmbătă în capitală reprezintă „cel mai mare păcat”. „Noi doar ne rugăm pentru ei și arătăm copiilor noștri și nepoților noștri prin acest marș că nu este bine așa și că lui Dumnezeu nu îi place păcatul ăsta. E cel mai mare păcat dintre toate păcatele lumii. Un om când face o crimă, el se pocăiește. A făcut atunci, l-au luat dracii pe moment, a făcut o crimă, după aceea, îi pare rău. Pe când acesta e păcat în care ei persistă și îl fac și este unul de moarte.

Este provocator pentru că l-au făcut acum și este dăunător pentru că vor să arate copiilor noștri că așa e normalitatea, numai că, într-un fel, ieșim și noi și arătăm copiilor și nepoților că nu este bine așa și că este mare păcat de moarte ceea ce fac ei.

Mesajul meu este că este timp de pocăință, Dumnezeu și Hristos pe cruce l-a mântuit și l-a adus în rai imediat pe tâlharul de pe cruce. Mesajul meu este ‘Aveți timp de pocăință, pocăiți-vă, spovediți-vă și impărtășiți-vă pentru a se ierta păcatele’.

Dar, e puțin probabil, pentru că obișnuința se face deprindere și deprinderea se face fire. Și apoi, când s-a făcut deprinderea fire, nu mai poate nimeni. Poți să te dai cu capul de pereți, că te dai cu capul de pereți și nu vrei să mai faci, dar tot faci. Pentru că ești robit”, a declarat omul de afaceri.

Reacția lui Gigi Becali după ce a fost „interzis” de către Patriarhul Daniel: „Îmi cer iertare la Patriarh, dar…”

În această săptămână, . Patronul celor de la FCSB a afirmat că respectă decizia acestuia, însă asta nu îl va opri de acum încolo. „Ce zice Patriarhul, eu numai un drept am, care e și obligație, să ascult. Eu ascult ce zice Patriarhul, dar dacă inima și gura cântă, ce să-i fac eu?

Să pedepsească, să dea amendă la gură și la inimă, și apoi o să vedem ce o să fac. Pe mine mă poate opri, dar de la Hristos nu mă poate opri. Atunci când îmi spune mie Hristos ‘Băi, cântă!’, atunci eu cânt, poate să zică și Patriarhul și oricine. Îmi cer iertare la Patriarh, dar îi spun ‘Nu m-a lăsat Hristos, Hristos m-a pus’. Când mă pune pe mine Hristos, nu poate să mă oprească nici sabia, nici sulițe, nici topoare, nici ciocane, nici tancuri, nici bombe, nimic.

Eu sunt mai puternic decât toți împărații lumii atunci când sunt cu Hristos. O mai fi vreun împărat mai puternic decât Hristos? O fi, oare, Trump mai puternic decât Hristos? O să îmi iau profesor ca să nu-l mai deranjez pe Patriarh, dar până atunci voi cânta în continuare”, a adăugat latifundiarul.

Cum a reacționat Gigi Becali după ce a fost acuzat că „și-a trădat țara”

O persoană prezentă la marșul organizat de patronul FCSB l-a acuzat pe acesta că „și-a trădat țara” deoarece a rupt legătura cu AUR și George Simion. „Hristos m-a pus să apăr țara de dracii voștri, ăia doi, care voiau să distrugă țara. Hristos mi-a zis că ăștia sunt draci.

Primul, ăla mai mare, a căzut mai repede, a căzut și al doilea drac. Când ești în întuneric, nu poți să fii în lumină, iar ei erau în întuneric. Nu-l mai chema Simion, îl chema Georgescu”, a fost replica lui Gigi Becali.