Gigi Becali, discurs tare: „Sunt în degringoladă”. I-a distrus în direct pe jucătorii care vor să plece: „I-a zis lui Meme că e supărat”

FCSB a remizat, scor 1-1, cu Petrolul Ploieşti. Roş-albaştrii rămân departe de play-off şi riscul de a nu încheia sezonul regulat în primele şase, scenariu inimaginabil la începutul stagiunii.

Gigi Becali, exasperat de evoluţia FCSB-ului în SuperLiga! Ce îi reproşează lui Târnovanu

Gigi Becali este descurajat de evoluţia echipei, spunând că în iarnă va transfera patru-cinci jucători. Patronul l-a criticat pe Ştefan Târnovanu pentru golul încasat cu Petrolul, spunând că a stat relaxat în poartă:

„N-am ce să prea vorbesc. M-a descurajat… Până acum eram că facem, dregem. Dar parcă nu mai văd războiul, nu simt asta. Noi luptăm, dar nu mai am entuziasmul ăla.

Petrolul a dat un gol dintr-o întâmplare, dar mă refer la atitudinea echipei. Tu trebuie să le dai cinci – şase. Nu îi mai văd aşa. Eu nu am zis că cedez, nu pot să mint şi să spun ce nu simt. Asta simt.

Aduc patru-cinci jucători. La iarnă acum stau să fac. Sunt unii oameni care nu se satură niciodată, merg cu războiul până la capăt şi câştigă mai mult, mai mult. Sunt unii oameni care la un moment dat se satură.

Mingea aia a lui Târnovanu era de gol? Aia înseamnă că eu stau în poartă că sunt relaxat. Adică stă în poartă la „meşcherie”. Dacă stai în poartă la „meşcherie” iei golul, mă! Când stai în poartă, bubuie tensiunea în capul tău”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

A pus tunurile pe Şut şi impresarul lui Bîrligea: „Spune că e clauza prea mare!”

şi a pus tunurile şi pe impresarul lui Daniel Bîrligea, care s-a plâns că 15 milioane de euro reprezintă o clauză prea mare pentru atacant:

„Dacă eşti concentrat, faci doi paşi şi o prinzi. Cum să iei de la 40 de metri din şut cu boltă? Pe urmă, Şut… Bă, e alt jucător. Nu mai vrea să facă ce făcea. Alerga, venea stânga-dreapta, primea…

Vrea să plece? Cu ce? Cu autocarul sau cu macaraua? O să plece la Braşov, la Sinaia sau la Predeal? În anii ăştia nu am avut nicio jumătate de ofertă. Mi-a zis şi Meme.

I-a zis că e supărat că îl cert, că nu ştiu ce. Dar să vină cu o ofertă. Ăla, . Şi i-am spus să vină cu o ofertă, să o vedem. Dacă nu există concret nimic?

N-a fost niciun fel de discuţie. Ba că are din Arabia, dar nu m-a sunat nimeni să dea un milion. Să aducă şi să vină cu o ofertă de două milioane la Şut. Eu îl dau şi pe Bîrligea, dar nu are ofertă.

Nu există niciun jucător la mine care să nu fie de vânzare. Eu nu mai am niciun plan. E prima dată în viaţa mea când am intrat în degringoladă. Nu ştiu e. Cum adică, după 17 etape eşti la 14 puncte de primul loc.

Eşti la 6 puncte de FC Argeş? Cinci faţă de Farul? Nu doar asta. E vorba că nu am încredere în echipă. Joci cu Farul acum. Tu trebuie să îi baţi. Dacă nu câştigi, ce pretenţii să ai?”, a dezvăluit Gigi Becali.