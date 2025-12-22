Gigi Becali, discurs uluitor după FCSB – Rapid 2-1: „Am jucat super-fotbal! Am distrus toată șandramaua giuleșteană! I-am spulberat, i-am făcut țăndări”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Rapid şi se apropie la opt puncte de lider. , în timp ce giuleştenii au înscris prin Dobre din lovitură de pedeapsă.

Gigi Becali, discurs uluitor după FCSB – Rapid 2-1: „Am distrus toată şandramaua giuleşteană”

Gigi Becali a intrat triumfător la FANATIK SUPERLIGA, fiind fericit de fotbalul jucat de echipa lui. Patronul FCSB susţine că Rapid nu a existat, fiind spulberată de echipa lui:

„Am jucat un fotbal aseară şi nu puteam fi opriţi. Verticalizam jocul foarte repede şi l-am prins pe Olaru într-o formă în care spulberă tot. I-am decapitat, i-am nenorocit, i-am distrus, i-am spulberat, i-am făcut ţăndări.

Nici măcar n-au avut vreo ocazie. Nimic, nimic! Am distrus toată şandramaua giuleşteană. Angelescu e om de prea mare valoare. L-ai văzut vreodată să exagereze? El spune adevărul.

I-am spulberat, i-am nenorocit, i-am făcut ţăndări. Eu vreau să terminăm noi pe primul loc sezonul regulat. Sunt opt puncte în nouă etape. Niciodată în viaţa mea nu folosesc simboluri satanice (comparaţia crocodil – leu).

Când am spus acum 15 ani de Dinamo că nu vor mai câştiga niciodată pentru că au simbol câinele-lup, adică demon. Lupul răpeşte oile şi le risipeşte. La mine e vorba de leu şi atât. Sau vultur.

Crocodilul este simbolistică satanică. Rămânem la leu. Leu-i leu. Mă gândeam dacă echipa mea a uitat fotbalul? Că îl uitase. Ieri am văzut echipă care pasează, care verticalizează”, a declarat Gigi Becali.

David Miculescu, cel mai bun jucător de la FCSB?!

Patronul FCSB e încântat de victorie, mai ales că au lipsit fundaşii centrali tituari şi îl consideră cel mai bun jucător al echipei:

„Noi nu l-am avut pe David Miculescu, cel mai bun jucător al nostru. Şi nici fundaşii centrali. Pe Graovac l-am luat aşa… iar Lixandru nu e fundaş central. Când o să vină Duarte, cu Ngezana şi Dawa, avem fundaşi centrali de 1,95.

Sunt opt puncte, mănâncă două-trei bătăi şi alea sunt. Ce să faci dacă te pui împotriva lui Becali? Mănânci bătăi pe toate planurile”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.