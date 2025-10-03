Gigi Becali, discurs uluitor la adresa lui Răzvan Burleanu. „Bă, eu nu sunt sclav! Tu trebuie să execuți! Tu ești sclavul nostru!”. Exclusiv

l-a atacat iar pe Răzvan Burleanu. Patronul FCSB-ului vrea să convingă restul echipelor din SuperLiga să forțeze Federația să renunțe la această regulă.

Regula U21, motivul pentru care Gigi Becali a răbufnit la adresa lui Răzvan Burleanu

Înaintea derby-ului FCSB – U Craiova, Campioana en-titre stă în doar trei jucători, Ionuț Cercel, Mihai Toma și Alexandru Stoian. Ultimul e anunțat titular împotriva oltenilor. Latifundiarul din Pipera a venit cu o nouă propunere de a scoate această regulă.

„Bă, băiatule, dacă sunt, atunci hai să facem o Adunare Generală la Ligă. Hai să facem organizat. Uite, nu mai joacă David Miculescu, jucător de echipa națională, că trebuie să joace U21. Acum nu mai ajutăm echipa națională, că scoatem jucătorii buni din teren.

Să facem A.G., să semnăm toți 16, noi o băgăm la Ligă, noi comandăm, te obligăm pe tine Federație. Nu poți tu FRF să ne obligi pe noi. Noi suntem prea proști, prea idioți. Sclavi suntem! Cum să ne comanzi tu pe noi? Noi dăm banii! Noi te-am pus pe tine să administrezi șmecheriile Federaței, nu să ne comanzi tu pe noi. Băi, ce sclavi suntem! Suntem sclavi prin comportament. Așa suntem crescuți. Sclavi! Așa suntem din comunism, sclavi. Așa am fost învățați, sclavi. Ne e frică. Suntem sclavi. Eu nu am fost sclav în viața mea, orice ar fi fost, oriude aș fi fost, niciodată.

Adunarea Ligi. Semnat cluburile toate. ‘Noi nu mai vrem Under, nu mai jucăm cu Under’. Și la final spunem ‘Trimitem Federației să execute’. Nu că ‘Vă rog frumos’, ‘Spre trimitere la FRF să execute, să pună în executare!’ Bă, execută! Că tu ești sclavul nostru, nu noi al tău. Să mă ierte că folosesc cuvântul ăsta. Tu ne slujești, nu noi pe tine! Îți dăm sute de mii salariu, ca să slujești, execută, bă!

Am intrat în horă de sclavi și d-aia țip așa. Că nu am ce să fac”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Exemplul de „sclavie” pe care patronul FCSB l-a dat

Gigi Becali a dat exemplul de „sclavie” pe care nu a vrut să îl accepte nici măcar când era în adolescență. „Eram angajat, mergeam o dată la săptămână, era directorul, unu Văduva. Și Becali să facă… Mi-a dat un ciocan. I-am dat un ciocan și l-am aruncat și la revedere!

Eram pe la o firmă de electronice. Eu mergeam, semnam, plecam. Și a auzit directorul. Și mi-a zis ăla cu care lucram eu, ‘Hai, Gigi, să faci și tu să vadă ăla…’

‘Bine, mă, hai să fac’, de rușinea directorului meu, Enescu. Pe Enescu ăla l-am ținut angajat până acum. 2-3 mii de euro pe lună că era prietenul meu. Când am luat ciocanul, am lucrat vreo oră, nici la mișto nu îmi venea să dau. Am aruncat cu ciocanul, ‘dă-i mă lui Văduva să bată’.

Când am ajuns acasă, s-a luat tata de mine: ‘Băi, bagabontule, mă faci de râs, te dă afară…’ ‘Du-te, mă, să mă dea afară. Stau eu să dau cu ciocanul?’”, a povestit patronul campioanei României.

Becali l-a „tras de urechi” și pe Angelescu de la Rapid: „De ce ai votat contra mea?”

„Când au am făcut adunarea de ce nu ați semnat? Păi, băi, Angelescule, de ce nu ai semnat? De ce ai semnat împotriva mea? E bine dacă s-a trezit. Măcar acum”, a conchis Becali.