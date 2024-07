Gigi Becali a comentat plecarea lui Edi Iordănescu de pe banca naționalei României. Totodată, patronul FCSB , să nu revină la „cârma” echipei naționale. Becali era ferm convins că Edi Iordănescu va părăsi corabia.

Gigi Becali, discurs vehement despre naționala României: „Nu avem valoare”. I-a dat sfaturi lui Gică Hagi: „Dacă eram în locul lui nu veneam”

După performanța fantastică de la EURO 2024, unde a ajuns până în optimi, naționala României a rămas fără selecționer. cu Federația Română de Fotbal. Oficialii de la Casa Fotbalului au pornit în căutarea unui nou selecționer, iar Gică Hagi este favorit să preia frâiele.

Gigi Becali susține că naționala României nu are valoare și îl sfătuiește pe Gică Hagi să nu semneze contractul cu FRF. „Edi Iordănescu ştiam că pleacă. V-am spus. Gică e cea mai bună soluţie, e adevărat, singurul care mai poate face ceva, deşi cred că nici el nu poate să facă.

Eu dacă sunt în locul lui Gică, nu vin. Ce potenţial, am fost la un gol să fim pe ultimul loc! Nu avem valoare. Şi dacă vin şi Mourinho, şi Guardiola, şi ăla de la Real Madrid (n.r: Carlo Ancelotti), toţi 3 nu pot face nimic.

„Aici Gică Hagi nu mai antrenează jucători. Ce poate să facă?”

Gică Hagi face minuni. Dacă îl ia pe jucător şi îl antrenează el. Aici nu îl mai antrenează el. Aici ce poate să facă? Ştiam (n.r.: că pleacă Edi Iordănescu), el nu vede ce are? Fotbalul se joacă cum am jucat noi astăzi.

Nu cum a jucat naţionala, contraatac şi dăm un gol. Du-te, mă, care generaţie? Dacă nu ai doi-trei jucători de peste 20-30 de milioane, să joace la echipe mari, care generaţie?”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali i-a criticat pe jucătorii de la naționala României: „Ce să faci cu Man? Cine e Parma?”

Gigi Becali a criticat valoarea echipei naționale a României. Principala țintă a patronului de la FCSB a fost Dennis Man, fotbalistul cedat de FCSB la Parma pentru 11 milioane de euro în ianuarie 2021. „Drăguşin, să zicem că ar fi. Man e 11 milioane, nu e 30.

Ce să faci cu Man? Stanciu, e adevărat, e un jucător complet. În rest, avem noi jucători de 20-30 de milioane? Să joace la Parma, cine e Parma? Dacă are 26 de ani, aia e valoarea lui (n.r.: a lui Dennis Man), 10-15.

El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult. El atât are creştere, e serios, are viaţă sportivă. Are valoarea lui, dar de atât”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.