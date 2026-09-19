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Deși considera că FCSB va defila în SuperLiga după ultimele transferuri, Gigi Becali și-a dat seama că s-a înșelat după înfrângerea categorică din Bănie. Ce nume surpriză pregătește patronul ”roș-albaștrilor”.

Gigi Becali, variantă surpriză pentru FCSB

Dezamăgit de evoluția echipei sale în , Gigi Becali a anunțat că în iarnă va realiza alte transferuri pentru a salva sezonul. El a precizat că va încerca să-l aducă la club și pe Bogdan Mara, care a lucrat la CFR Cluj până la finalul sezonului precedent, dar nu a exclus nici varianta retragerii din fotbal.

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”O să vorbesc și cu Mara (n.r. Bogdan), să avem o întâlnire. Să vedem ce e. I-am spus să lucreze în continuare, să colaborăm. Trebuie să mai aducem 3-4 jucători, în iarnă. Dacă nu, la revedere, mă retrag, ce să fac acum?

Prin așa ceva nu am trecut. Știi de ce nu am trecut. E adevărat că și anul trecut am trecut, dar să nu legi două pase, să nu ai niciun pic de agresivitate? E posibil, nu am spus că mă depășește. E posibil ca pentru mine fotbalul să fie prea modern, poate sunt demodat”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Răspuns pozitiv pentru Gigi Becali

După ce a ajutat la aducerile lui Karlo Muhar și Meriton Korenica la FCSB, Bogdan Mara s-a arătat dispus să vină la FCSB și să se ocupe de transferuri. El a precizat că nu ar avea nicio problemă să lucreze cu Gigi Becali și Mihai Stoica.

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”De colaborat cu FCSB, cu drag. Am colaborat foarte bine în această scurtă perioadă cu domnul Gigi, cu MM Stoica. Am fost intermediar la aceste transferuri făcute. Dacă domnul Gigi se gândește că are nevoie de serviciile mele, de ce nu? Cu drag.

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E un club mare, care poate să atragă jucători importanți. De ce să nu pun umărul și să aduc jucători buni, care pot să fie peste nivelul din România? Aș putea să încerc și aș putea lucra cu dânsul, dacă s-ar apela la serviciile mele”, a afirmat Mara, la Digi Sport.

În ceea ce privește o posibilă venire a prietenului său Dan Petrescu pe banca tehnică a celor de la FCSB, Bogdan Mara nu a dorit să ofere prea multe detalii, dar consideră că ar fi varianta ideală.

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”Nu pot să spun cât de repede sau când poate să vină, Dan știe lucrurile acestea. Dar este clar că ar fi un mare câștig pentru FCSB dacă s-ar ajunge la această formulă. Are un trecut stelist în spate”, a explicat el.

Ce-i reproșează Gigi Becali lui Mihai Stoica

După ce , Gigi Becali a arătat cu degetul către Mihai Stoica și Florin Cernat, care au realizat transferul lui Aymen Boutoutaou. Deși supărat, patronul a exclus posibilitatea să se despartă de președintele Consiliului de Administrație.

”I-am spus să aducă jucători, că dau oricâți bani. Boutoutaou pierde toate mingile. Se driblează singur. El trebuia să facă departament de analiză, dar l-a adus pe Cernat. Ce a făcut Cernat? Am văzut că la Craiova au făcut un staff și au adus jucători. Pot să fac și eu un staff mare. Pot să mă iau și eu după ei.

MM, cât trăiesc eu, nu își va pierde statutul. Nu îl voi umili niciodată pe MM. El va avea loc cât trăiesc eu. Probabil că se supără, dar eu spun adevărul. Posibil și el să fie demodat. De fapt, el este cel care trebuia să aducă jucători. I-am spus că dau oricâți bani.

Și eu, prost. A adus jucători din Liga a 5-a. Nu știu, habar nu am. Nu mă pricep. Sunt demodat. Recunosc. Nu știu. Ce să mai zici la 0-5? Nu am contat azi. Am avut un șut pe poartă tot meciul. Ce vrei să fac?”, a spus Becali.