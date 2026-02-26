Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, discuţie cu Ştefan Târnovanu: “De ce vorbeşti acum? E perioadă de transferuri?”. Ce clauză de reziliere are portarul FCSB

Gigi Becali a spus totul despre discuția personală avută cu portarul Ștefan Târnovanu. Ce i-a transmis patronul FCSB-ului internaționalului român după ce și-a pierdut postul de titular.
Mihai Dragomir
26.02.2026 | 12:30
Gigi Becali discutie cu Stefan Tarnovanu De ce vorbesti acum E perioada de transferuri Ce clauza de reziliere are portarul FCSB
Ce au discutat Gigi Becali și Ștefan Târnovanu după ce portarul și-a dorit să plece de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Ștefan Târnovanu a fost înlocuit în poarta FCSB-ului cu tânărul Matei Popa, situație care nu i-a convenit prea mult titularului de drept. Gigi Becali a dezvăluit ce a discutat cu jucătorul ajuns acum la 25 de ani.

Ce discuție a purtat Gigi Becali cu Ștefan Târnovanu după nemulțumirile jucătorului că a ieșit din primul „11” al FCSB

Ștefan Târnovanu stă de câteva meciuri bune pe banca de rezerve după ce Gigi Becali a hotărât ca FCSB să joace cu Matei Popa în poartă, fotbalistul care respectă de asemenea regula U21.

Recent, Giovanni Becali a dezvăluit la emisiunea „Giovanni Show” că Târnovanu este extrem de supărat după ce a pierdut primul „11” și că i-a cerut lui Gigi Becali să plece de la echipă. Latifundiarul din Pipera a detaliat în direct discuția avută cu jucătorul său.

Am vorbit cu Târnovanu. Giovanni nu are nicio vină, Giovanni a transmis ce a zis el. I-am zis, bă, tu cât aveai salariu? Păi aveam 1000. Eu te-am luat de la Poli Iași, te-am adus aici… Acum nu mai e vorba de tine. Acum e vorba că interesul echipei este ăsta. Ăsta este interesul echipei. Să putem să intrăm în play-off să câștigăm campionatul. Dar a înțeles băiatul.

(n.r. – Păi și de ce l-ați întrebat cât avea salariu?) Pentru că atunci, avea 1000 de euro, când l-am luat eu de acolo, ei aveau nevoie de 200 de mii împrumut. Și le-am dat 200 de mii, am zis, bă, 200 de mii, dar dați-mi ceva. Au zis că îmi dau portarul.

Păi avem unul 2 metri, 1,98, mi-au zis. Dacă are 1,98, poate iese ceva din el, fără să aud de el. Și le-am dat 200.000. Am întrebat, de fapt, pe cineva care fusese la ei. Am zis, bă, pe cine să iau de la ei? Că să-l iau pe portarul ăla, că are perspectivă. Nu îl știam eu pe Târnovanu!”, a spus inițial Gigi Becali.

Când îl lasă Gigi Becali pe Ștefan Târnovanu să plece de la FCSB și ce clauză de reziliere are portarul

Ulterior, Gigi Becali a mai spus că i-a reproșat portarului său că nu și-a găsit momentul potrivit pentru a face caz din plecarea sa, mercato de iarnă fiind închis deja. Patronul FCSB-ului a spus când îl va lăsa să plece, dar și ce clauză de reziliere are.

„De ce vorbești acum? E perioada de transferuri? Când o fi la vară, poți să zici că vrei să pleci. Dar poți să zici că vrei să pleci dacă vii cu o echipă care vrea să te ia. Așa vor să plece toți, să rămân eu singur să joc fotbal? Nu știu cât are clauză, mi se pare că are vreo 5 milioane sau 10, nu știu”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu
  • 201 meciuri a strâns până acum în tricoul FCSB-ului
