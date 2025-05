Gigi Becali, discuție dură cu cărțile pe față cu Alex Băluță: „Nu mai ești fotbalist! E în neregulă ceva! Știu tot ce faci!”

Alexandru Băluță, , are viitorul incert la echipa bucureșteană. Fotbalistul a mers să discute personal cu Gigi Becali, iar patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit ce conversație au purtat.

Totul despre Alexandru Băluță și scăderea sa de formă la FCSB. Gigi Becali, dezvăluiri fără perdea

Dacă sezonul trecut contribuia din plin la câștigarea titlului și era lăudat constant de Gigi Becali, în actuala stagiune și a bifat tot mai puține apariții.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică în care a fost întrebat despre situația lui Băluță la echipă, în eventualitatea unei continuări. Patronul campioanei României a dezvăluit tot ceea ce a discutat personal cu jucătorul său, identificând problema cu care se confruntă.

„Tu erai fotbalist, nu mai ești!”

„Băluță, a venit la mine, înțelegi? Și i-am zis, bă, tată, că nu știu ce, ca să vorbim ca de la copil la tată. Da, tată, vorbim așa. I-am zis, băi, Băluță, ții minte când spuneam, nu Coman e numărul 1 la echipa asta? E Băluță? Spuneam așa? Păi da, așa era.

Acum… Ai văzut că nu mai contezi nici măcar ca rezervă? Păi, Da nea Gigi, că eu vă rog să aveți încredere. Bă, eu încredere, la mine nu e încredere. Dar eu nu mai am încredere, de ce? Pentru că tu erai fotbalist, nu mai ești. Așa că am încredere într-unul, de exemplu, în Ștefănescu, că bă, el a schimbat. A venit de acolo, a venit aici și mai am și mai îl aștept pe Ștefănescu. Dar pe ăsta ce să-l aștept? Ăsta a fost bun la mine și nu mai e bun.

„Înseamnă le faci pe alea două 100%”

Adică, bă, tu, cu tine ne regulă ceva, eu nu știu ce. Tu știi mai bine ce-i viața ta și cum. Și eu i-am zis așa, băi, tu, un fotbalist care el e fotbalist și după aia nu mai e fotbalist, el înseamnă că una din astea face. Se droghează, și tu nu e cazul. E curvar și tu nu e cazul. E alcoolist și tu nu e cazul. Jocuri de noroc sau pariuri și nu știu dacă le faci. Bă mă înțelegi?

Jocuri de noroc, păcănele, ca asta e, păcănele, jocuri de noroc, păcănele și pariuri. Și nu știu dacă le faci pe astea. Că știu că de drogat nu te droghezi, curvar nu ești, bețiv nu ești. Înseaănă le faci pe alea două. Una din ele, două o faci. Că nu nea Gigi. Băi, faci, 100% faci, ți-am zis. Păi cum să fac? Păi, băi, eu nu știu ceva clar. Dar 100% faci.

Păi cum să fac nea Gigi? Păi dacă astea două au rămas, curvie, beție și drogangeală, astea nu le faci, au rămas două, jocuri de noroc, pariuă, astea una din două, 100% faci. I-am zis, înțelegi? Se bâlbâia. Și când a plecat, la vreo 10 metri, că eu spuneam că, băi, știu tot ce faci, băi. Hai, pleacă, nu mai întoarce să contești!”, a povestit Gigi Becali.

„Știu tot ce faci. Nu mai contesta!”

„Deci a plecat la așa, cam cu coada între picioare de la întâlnire”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici. „Păi nu, a plecat, eu am zis că am încălzit, am plecat, vezi, doamne, că eu nu știu ce faci.

La plecare, ca să nu mai stea să mai conteste că nu, a zis, bă, știu tot ce faci. Nu mai contesta!”, a explicat patronul celor de la FCSB.

„Am înțeles. Păi bun, și ce faceți? Îi mai dați o șansă sau nu?”, a întrebat ulterior moderatorul. „Depinde de norocul lui. Depinde, adică, depinde ce jucători iau, că dacă eu îl țin, eu i-am să lui în felul următor. Bă, îi zic, dar tu ce probleme ai?

„Tu în locul cui să vrei să joci acum, i-am zis. În locul lui Cisotti?”

Că tu mai ai în contract încă un an, tu știi că sunt omul care respectă contractul, de ce nu stai liniștit? Care e treaba? Ții banii, stai toată, care e problema, i-am zis”, a mai spus Becali.

„Și el ce a zis?”, a întrebat pe final moderatorul. „A zis că nu nea Gigi, eu vreau să joc, să aveți încredere. E mai greu asta, i-am zis. Tu în locul cui să vrei să joci acum, i-am zis. În locul lui Cisotti? E cel mai bun din România!”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.