Gigi Becali, discuție dură cu Denis Drăguș: „Bă, ai driblat unul, pasează!”. Exclusiv

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Denis Drăguș este unul dintre jucătorii buni ai fotbalului românesc, însă are o mare problemă: a fost și este considerat un fotbalist egoist, care uită să paseze. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, vrea să aibă o discuție cu atacantul, în speranța că îl va face să-și schimbe „năravul”.

Gigi Becali va avea o discuție dură cu Denis Drăguș și îi va cere să nu mai dribleze fără sens

Plătit regește cu 1 milion de euro pe an, Denis Drăguș nu știe când să dea drumul la minge. Gigi Becali a discutat deja cu Laurențiu Reghecampf despre această problemă și este optimist că va putea să-l convingă pe fotbalist să se transforme într-un fotbalist util echipei.

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„Spune-i lui Drăguș că o să vin și eu și o să-l rog: «Te rog eu frumos, mă minunez când driblezi cu așa ușurință, dar dă pasă!». Am vorbit și cu Mirel: «Ce se întâmplă?». «Bă, nașule, l-am avut. Are calități native, forță, viteză, driblează bine. Are un fix: când vine mingea la el, vede numai poarta, nu se mai gândește la altceva».

. Trebuie să-i intre în cap, trebuie țipat la el încontinuu: «Pasă, pasă, pasă!». Trebuie să joci cu echipa. Bă, ai driblat unul, pasează! Nu că driblezi unul, încă unul și mai vrei încă trei. Nu poți!”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Denis Drăguș are probleme cu egoismul pe teren încă de acum 10 ani

Problema lui Denis Drăguș este veche de mai bine de 10 ani și au vorbit despre ea Gheorghe Hagi, Mirel Rădoi, Marius Șumudică, Bănel Nicoliță, Ciprian Marica și alții. În decembrie 2018, Gică Hagi răbufnea după un FCSB – Viitorul 2-0 și îl schimba pe Drăguș la pauză, nemulțumit de egoismul fotbalistului.

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„Drăguș trebuia să aibă încă o minge pentru el. A jucat pentru el azi. Nu se poate, de aceea l-am și schimbat. El trebuie să înțeleagă că fotbalul e combinativ. Nu cred eu că poate face de unul singur totul. Trebuie să fie mai lucid, dar asta e”, explica Hagi atunci.

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În noiembrie 2023, Bănel Nicoliță își aducea aminte de Denis Drăguș mingicarul, care nu dădea pase la nimeni: „ . Atunci era mai firav. Era foarte tehnic și îi plăcea foarte mult să țină de minge. Îl certam să ne mai dea și nouă pase. O ținea, dribla, o mai pierdea, dar nu avea capacitatea fizică să se mai întoarcă după minge sau să fie mai agresiv”.

Marius Șumudică, Ciprian Marica și Mirel Rădoi au remarcat egoismul lui Denis Drăguș

Marius Șumudică, nașul jucătorului, recunoștea în 2024 că Drăguș are o mare problemă, inclusiv la antrenamentele lui Gaziantep: „Foarte individualist, își atrage antipatii la antrenament. Normal trebuia să-i mai dau o minge, să joace singur că el n-o dă la nimeni.”

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Mai recent, în iunie 2026, Ciprian Marica susținea cele spuse de Șumudică: „Mie îmi place Drăguș, dar, ceva, undeva, puștiul ăsta, stând de vorbă și cu antrenorii pe care i-a avut, e mult prea egoist, mult prea individualist, pentru că la calitățile pe care le are, ar fi trebuit să aibă mult mai multe performanțe.”

Nu în ultimul rând, Mirel Rădoi și-a adus aminte cum i-a atras atenția în 2019 lui Drăguș, într-un cantonament: „Îmi place că ai o doză de egoism, pentru că ești un jucător de atac, dar doza ta de egoism este mult mai mare decât a doi atacanți la un loc.”